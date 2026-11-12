COP31: 'Há esperança de voltarmos a participar', diz especialista americano sobre ausência dos EUA

Antália, Turquia — Com os EUA fora da COP31, a vitória dos democratas nas eleições midterms renovou as expectativas sobre a participação americana na agenda climática.

Em Antália, na Turquia, a esperança é que representantes de estados, cidades e do Congresso mantenham o país presente nos debates, apesar da saída de Trump do Acordo de Paris anunciado já no primeiro dia de seu segundo mandato.

Pelo segundo ano consecutivo, a Casa Branca não enviou uma delegação oficial às negociações climáticas da ONU, mas o resultado das urnas trouxe uma dose de otimismo à conferência.

Mas, para quem acompanha as negociações do clima desde o início, em 1991, o efeito é mais simbólico e "não deve mudar a postura" do país que é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Pelo menos, não por enquanto.

É o que acredita Alden Meyer, especialista americano em política climática internacional e veterano das COPs, que há 35 anos defende ações de combate à crise do clima e já enfrentou os recuos ambientais de dois governos Trump.

"Há um impacto psicológico, pelo que ouvi com pessoas com as quais conversei. Elas acreditam que isso cria esperança de que talvez os EUA voltem a participar no futuro", destacou em entrevista exclusiva à EXAME.

No entanto, a mesma esperança não significa uma mudança imediata na política climática americana. Segundo o especialista, o governo atual continuará responsável pela posição oficial do país nas negociações internacionais.

"Precisamos entender que Trump ainda ficará no poder por mais de dois anos. E não podemos esperar outra postura em relação a essa COP31 ou ao Acordo de Paris", afirma Meyer.

Segundo o especialista, mesmo que estados e cidades americanos tenham autonomia para criar suas próprias políticas, especialmente em áreas como transporte, energia e construção civil, essa "independência tem limites".

"Os Estados e Cidades não vão conseguir preencher esse vazio de Trump", destacou Meyer.

Governos locais podem estabelecer metas de redução de emissões e incentivar investimentos em fontes renováveis, mas apenas o governo federal pode aderir a tratados internacionais, assumir compromissos diplomáticos e destinar recursos públicos federais ao financiamento climático.

Isso porque, nos EUA, a política externa, a adesão a tratados e a liberação de recursos federais para apoiar países em desenvolvimento são responsabilidades de Washington.

Por outro lado, essa autonomia ajuda a explicar por que a transição energética continua avançando localmente.

"Os estados estão fazendo muito e contribuíndo para a redução das emissões americanas, embora essa queda não esteja acontecendo tão rapidamente quanto deveria. Trump não conseguiu reverter a tendência de investimentos em energia renovável", acrescentou Meyer.

Ele ainda cita que, no ano passado, mais de 90% dos novos investimentos em geração de eletricidade nos EUA foram destinados a fontes limpas. Isso não significa, porém, que as medidas da Casa Branca não tenham consequências.

"As políticas do atual presidente têm sido muito prejudiciais. Elas desaceleraram esse processo", complementa.

É essa divisão de responsabilidades que, segundo o especialista, impede que a atuação de estados e cidades compense a ausência do governo americano.

A avaliação vem de quem acumula mais de quatro décadas de experiência em questões ambientais e energéticas. Durante 31 anos, Meyer trabalhou na Union of Concerned Scientists, organização na qual liderou a equipe de clima e o escritório de Washington, além de atuar na defesa de políticas ambientais perante o Congresso e diferentes administrações presidenciais.

Também foi conselheiro informal de diversas presidências das COPs e atuou junto a governos democratas, como os de Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden.

Atualmente, é pesquisador sênior da E3G, organização especializada em política climática internacional, e integra o International Climate Politics Hub, rede dedicada à articulação política para ampliar os compromissos globais de combate às mudanças climáticas.

Financiamento, um dos maiores desafios da COP31

A ausência americana não afeta apenas a representação diplomática. Também deixa uma lacuna nos recursos destinados a ajudar países em desenvolvimento a mitigar suas emissões, adaptar suas economias e enfrentar os impactos severos das mudanças climáticas.

Durante o governo de Joe Biden, o financiamento climático internacional dos EUA foi multiplicado por quatro, chegando a aproximadamente US$ 11 bilhões, segundo Meyer. O valor ainda era inferior ao considerava necessário.

"A Europa fornece US$ 30 bilhões por ano, e sua economia é menor. Deveríamos estar fazendo mais. Mas Trump, naturalmente, reduziu drasticamente esse financiamento", afirma.

O recuo americano também é um retrato das divergências entre países desenvolvidos e os emergentes e mais vulneráveis dentro das negociações da ONU.

Para Meyer, os principais desafios da COP31 são o financiamento, a equidade entre os países e a resistência dos governos em assumir compromissos adicionais.

De um lado, países em desenvolvimento cobram mais recursos para financiar a transição energética e enfrentar eventos climáticos extremos. De outro, economias desenvolvidas resistem a ampliar suas contribuições, especialmente diante da omissão americana.

"A Europa não acha que deveria ser pressionada a oferecer mais quando os Estados Unidos estão fora. Os europeus já estão fazendo mais", reflete o especialista.

O especialista explica que o financiamento integra oficialmente a agenda aprovada em Antália no primeiro dia, com diferentes discussões técnicas e um programa de trabalho criado em Belém para abordar o tema de forma mais ampla. Por outro lado, há divergências sobre como distribuir essas responsabilidades e ampliar a mobilização de recursos.

"Esse continua sendo um ponto de conflito", afirma Meyer.

E complementou com suas expectativas: "A discussão será muito intensa, mas não acho que os negociadores conseguirão avançar muito nesta semana, com base no que vimos na conferência de Bonn em junho e nas declarações feitas até agora".

A segunda semana da conferência deve esquentar as negociações, quando ministros de diferentes países deverão assumir a condução política dos impasses.

Meyer também considera que as cobranças não podem se concentrar exclusivamente nos países desenvolvidos. Grandes economias emergentes, como China e Índia, precisam ampliar seus próprios esforços de redução de emissões.

Ele cita a China como um exemplo de capacidade tecnológica e financeira para acelerar a substituição do carvão. A economia chinesa concentra investimentos massivos em energias renováveis, veículos elétricos e baterias, mas, segundo Meyer, "poderia avançar mais na redução do uso de combustíveis fósseis".

A Índia, por outro lado, ainda depende mais de financiamento internacional para acelerar sua transição energética.

"Não podemos colocar todos os países em desenvolvimento no mesmo grupo e dizer que são iguais. Eles não são", acrescentou.

Além do financiamento, outro tema em foco é o mecanismo de transição justa, voltado a apoiar trabalhadores, comunidades e países afetados pela mudança para uma economia de baixo carbono.

O especialista considera que o entendimento alcançado na COP30 sobre a necessidade de criar esse instrumento representou um avanço. Agora, o desafio é definir como ele funcionará, para que não se limite a debates e ofereça apoio concreto às populações afetadas.

Os maiores legados da COP30 em Belém

Além de acompanhar as decisões americanas, Meyer observa de perto o papel do Brasil na agenda climática internacional.

O especialista considera que a COP30 em Belém representou um avanço ao manter viva a discussão sobre a redução da dependência de combustíveis fósseis, apesar da resistência de países produtores de petróleo e gás.

Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, demonstraram liderança ao decidir continuar trabalhando nos mapas do caminho para fósseis e florestas, mesmo sem consenso entre todos os países.

Nesta primeira semana da COP31, ambos os roteiros globais foram apresentados pela presidência brasileira e aclamados pelo público. A proposta é guiar os países a transformar compromissos internacionais em ações rumo à transição energética e para acabar com o desmatamento até 2030.

Meyer acompanhou as discussões e destacou a mobilização de lideranças internacionais, incluindo ex-presidentes de COPs e o secretário-geral da ONU, António Guterres, em defesa da implementação.

O reconhecimento, entretanto, não elimina as dificuldades internas enfrentadas pelo governo brasileiro para avançar na agenda climática.

"Sabemos que também existem pressões internas no Brasil em relação ao próprio mapa do caminho. A política é muito complicada", diz.

Na avaliação do especialista, Brasil e EUA possuem semelhanças quando se observa a influência de diferentes setores econômicos sobre a política climática.

Nos dois países, empresas ligadas aos combustíveis fósseis e representantes do agronegócio exercem pressão sobre as decisões governamentais, enquanto outros setores defendem investimentos em descarbonização e fontes renováveis.

O especialista também relembra um episódio envolvendo o governo de Jair Bolsonaro.

Quando o então presidente brasileiro cogitou retirar o país do Acordo de Paris, Meyer conta ter participado de uma articulação com especialistas em segurança nacional para tentar evitar a decisão.

Segundo ele, a Union of Concerned Scientists mobilizou generais e almirantes aposentados dos Estados Unidos para entrar em contato com representantes das Forças Armadas brasileiras e argumentar que abandonar o tratado não atenderia aos interesses do país.

A possível perda de investimentos e os impactos sobre as relações comerciais com a Europa também pesaram naquele momento, especialmente diante das negociações entre Mercosul e União Europeia.

"Deixamos claro que haveria implicações para os investimentos e para o comércio com a Europa. Portanto, essa decisão teria um custo bastante elevado", afirmou.

Para Meyer, isso demonstra como a economia pode ser utilizada para incentivar a adesão aos compromissos climáticos.

"Meus colegas gostariam de ver a política comercial se transformar em um motor positivo e construtivo da ambição climática."

Como os EUA reagiram às duas saídas do Acordo de Paris

A falta dos EUA na COP31 é resultado de uma série de decisões adotadas por Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca.

Em janeiro de 2025, no primeiro dia do segundo mandato, o presidente anunciou novamente a saída do Acordo de Paris, efetivada em 27 de janeiro de 2026.

Em janeiro deste ano, Trump também determinou a retirada americana da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), tratado que sustenta as negociações internacionais e organiza as COPs. Essa retirada ainda não é efetiva durante a conferência em Antália.

Na COP30 em Belém, os EUA ainda integravam formalmente o Acordo de Paris, embora o governo já tivesse anunciado a retirada e decidido não participar oficialmente das negociações.

Meyer relembra que a primeira decisão de Trump de abandonar o acordo, durante seu mandato anterior, provocou forte reação entre organizações ambientais americanas. Na época, ele trabalhava na Union of Concerned Scientists, que se posicionou contra a medida.

"Dissemos que aquela decisão não atendia aos interesses americanos. Essa é uma questão importante para a nossa população, economia e meio ambiente. Precisamos demonstrar liderança", afirma.

Para Meyer, o futuro da cooperação internacional também depende de compromissos políticos mais duradouros, especialmente nos Estados Unidos.

Há também uma diferença geracional entre os republicanos. Segundo ele, os mais jovens demonstram maior disposição para defender políticas climáticas ambiciosas.

"Até mesmo a maioria dos eleitores de Trump acredita que as mudanças climáticas são reais e que deveríamos fazer alguma coisa a respeito", afirma.

Para o especialista, o desafio é transformar esse apoio em compromissos que resistam a governos. Nas últimas décadas, a política americana passou por sucessivas mudanças de direção, acompanhando a alternância de poder entre democratas e republicanos.

"Um democrata vence, depois um republicano. No fim das contas, precisamos fazer com que ambos apoiem o enfrentamento da emergência climática", concluiu.