De Belém a Antália: Pavilhão do Brasil abre na COP31 para ampliar cooperação e atrair investimentos

Antália, Turquia — Um espaço plural para discutir o futuro da humanidade e do planeta, com foco na cooperação internacional e na atração de investimentos a partir da liderança climática brasileira.

Essa é a aposta do Pavilhão do Brasil, inaugurado nesta segunda-feira, 9, na abertura da COP31, em Antália, na Turquia. A cerimônia ocorreu no mesmo dia em que o embaixador André Corrêa do Lago passou oficialmente a presidência da conferência ao ministro turco Murat Kurum.

Quem percorre os corredores da Zona Azul (Blue Zone), área dedicada às negociações formais da grande conferência do clima da ONU, encontra pavilhões de diferentes países. São espaços em que governos apresentam suas políticas, resultados e propostas para combater a crise climática, além de estabelecer parcerias.

No entanto, uma ausência chama a atenção neste ano: a do pavilhão científico, uma das iniciativas inéditadas celebradas na COP30 em Belém, por aproximar a ciência das negociações climáticas pela primeira vez. Segundo apurou a EXAME, o espaço pioneiro não teve continuidade em Antália por falta de apoio financeiro.

Por outro lado, o Pavilhão do Brasil está presente mais uma vez e apresenta o legado da COP30 e os avanços ambientais do país, como a queda histórica do desmatamento e a participação recorde de fontes renováveis na matriz energética.

Com 115 eventos previstos até 21 de novembro, a programação reúne governos, povos indígenas, empresas, pesquisadores e organizações da sociedade civil para discutir soluções verdes e oportunidades de investimento.

Segundo a UNFCC, são esperadas cerca de 100 mil participantes ao longo das duas semanas de conferência, e pelo menos 77 chefes de estado.

Há dois ambientes. O Auditório Belém recebe debates sobre políticas públicas, experiências nacionais e soluções brasileiras. Já o Auditório Mutirão Global concentra discussões relacionadas à agenda global de ação, incluindo iniciativas alinhadas aos seis eixos definidos a partir do primeiro Balanço Global do Acordo de Paris e aos Planos de Aceleração de Soluções lançados durante a COP30.

Um dos destaques é a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma agenda prevista em 12 de novembro, durante sua passagem por Antália para a Cúpula dos Líderes.

A programação completa está neste site.

Como a liderança climática pode atrair investimentos

Em entrevista à EXAME, Laudemir Müller, presidente da ApexBrasil, afirmou que a agenda climática está cada vez mais conectada à economia, em um cenário global de incertezas marcado por guerras, disputas comerciais, insegurança energética e busca por novos destinos para alocar capital.

"O protagonismo que o Brasil tem mostrado nos últimos anos ajudou na imagem do país no exterior, e nós, que trabalhamos com comércio internacional, vemos o reflexo disso", afirmou Müller.

O executivo celebrou os números:exportações já somam US$ 322 bilhões até outubro, e o país caminha para encerrar 2026 com um novo recorde de vendas ao exterior.

Na atração de investimentos estrangeiros diretos, a projeção apresentada pelo presidente da ApexBrasil é de quase US$ 90 bilhões em 2026, o que, segundo ele, colocaria o Brasil como o terceiro maior destino mundial desses recursos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

"Temos muita confiança de que parte disso vem da nossa postura em relação ao clima", afirmou Müller. "Ninguém investe se não confia e não vê os resultados dentro de casa".

Questionado sobre expectativas, Müller defendeu que o Brasil chega à COP31 em uma posição de protagonismo internacional, sustentada pela estabilidade institucional, pelo multilateralismo e compromisso com a proteção ambiental.

"Temos uma grande demanda de investimentos porque, se olharmos os grandes dilemas do mundo — transição energética, inteligência artificial e insegurança alimentar —, o país está muito dentro dessas agendas", comentou.

Na inauguração, também foi celebrado o prêmio "Raio do Dia", concedido à presidência brasileira da COP30 por organizações ambientais, em contraponto ao "Fóssil do Dia". O reconhecimento destacou a entrega de dois Mapas do Caminho (roadmaps), uma contribuição voluntária do Brasil para o combate ao desmatamento e à transição para longe dos combustíveis fósseis.

André Corrêa do Lago, presidente da COP30, destacou o prêmio como resultado de uma atuação conjunta e bem-sucedida entre governo, sociedade civil e setor privado.

"Mostrar esse Brasil que virou uma referência, esse esforço que foi a cooperação como grande legado de Belém, realmente como um 'raio de luz' do dia", destacou durante a cerimônia.

O grande legado de Belém para a COP31

A inauguração do pavilhão também marca a tentativa brasileira de dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante a COP30 e celebrar a entrega dos mapas do caminho.

Na cerimônia, Aloisio Lopes Pereira de Melo, secretário nacional de Mudança do Clima do MMA, destacou o papel da cooperação internacional na busca por soluções capazes de ampliar o financiamento climático.

Segundo ele, o enfrentamento da mudança do clima depende da articulação entre países, governos, empresas e organizações, especialmente para viabilizar os investimentos necessários à transição para uma economia de baixo carbono.

O secretário também ressaltou que a presidência brasileira da COP30 contribuiu para fortalecer o ambiente multilateral e que o país chega em Antália com resultados e propostas para avançar na implementação.

Para Maria Netto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), a COP31 também representa uma oportunidade de reconhecer os avanços brasileiros e discutir como transformar os compromissos assumidos em resultados concretos.

Durante a abertura, Netto destacou a liderança internacional brasileira, o avanço da agenda de ação e a participação em peso da sociedade civil.

A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva também relacionou o momento atual das negociações internacionais com as conquistas e avanços brasileiros.

Em seu discurso, afirmou que a COP31 chega a um "momento de acomodação" de parte das discussões climáticas, depois de um período de construção de novos instrumentos e compromissos, mas não de forma negativa.

Segundo ela, esse estágio só foi possível porque a COP30 teve um papel estruturante, especialmente ao colocar a implementação no centro.

A expectativa dos organizadores é que o espaço funcione, ao longo da COP31, como uma plataforma de diálogo entre diferentes setores e países, reunindo tanto experiências brasileiras de enfrentamento da mudança do clima quanto oportunidades de cooperação e investimento.