Análise: Na COP31, sobram aplausos a Lula, mas ainda faltam US$ 2,1 bi ao fundo de florestas

Antália, Turquia — Faltam 49 dias para o fim de 2026 e US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 10,5 bilhões) para que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo idealizado pelo Brasil para remunerar países que mantêm suas florestas em pé, alcance o patamar de US$ 10 bilhões exigido até dezembro.

O ponto de partida foi promissor. Lançado na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém, em 6 de novembro de 2025, o fundo saiu do primeiro dia com US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 27,5 bilhões) em promessas.

Doze meses depois, os compromissos somam US$ 7,8 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões), divididos entre Noruega, Alemanha, Brasil, Indonésia, França, Luxemburgo, Reino Unido e Holanda. Um bom começo, com folga aparente para completar o restante ao longo de 2026.

No terceiro dia da COP31, porém, a conta pouco andou. A cúpula sobre florestas, na tarde desta quarta-feira, 11, não trouxe nenhum governo novo.

A ocasião serviu apenas para oficializar compromissos já conhecidos, como os US$ 500 milhões da Holanda, anunciados em 26 de outubro, durante a COP17 da Biodiversidade, em Yerevan, na Armênia, e para registrar a entrada de uma coalizão de filantropias, com US$ 88 milhões (cerca de R$ 440 milhões)

Agora, a oito dias do fim da conferência, não há expectativa de outros anúncios na Turquia.

Tarifaço, guerras e urnas

No meio do caminho tinha um tarifaço. Uma guerra. E a possibilidade de Lula não ser reeleito.

A ofensiva tarifária americana reordenou as prioridades de quem poderia pôr dinheiro no fundo. O Canadá, por exemplo, alvo de tarifas de 50% desde agosto, precisou usar os cofres para socorrer os setores atingidos, com crédito a empresas e apoio ao emprego, além de retaliar com tarifas próprias.

Já a guerra no Irã encareceu a energia e empurrou capitais, sobretudo as europeias, a reforçar gastos militares e a apertar outras rubricas, entre elas a de cooperação internacional.

Por fim, uma eventual derrota de Lula nas urnas poderia levar ao Planalto uma agenda mais negacionista sobre questões ambientais e de clima e interromper iniciativas como o próprio fundo.

Embora o TFFF não seja brasileiro, já que é copresidido pela Noruega, tem secretaria executiva e conselho próprios, ainda assim, nasceu em Brasília e depende, em boa medida, do empenho do país para ganhar tração.

Adesões em compasso de espera?

A soma dos fatores, neste caso, alterou o produto, e o impacto apareceu no ritmo de captação.

Países como Canadá e China recuaram na intenção de aderir ao fundo ou aproveitaram a deixa para manter o dinheiro no bolso por ora, segundo fontes ouvidas reservadamente pela EXAME.

Os chineses, contudo, já havia adiado qualquer aporte em Belém, sob o costumeiro argumento de que cabe aos países ricos bancar o financiamento climático, ainda que tenha assinado a declaração de apoio ao fundo.

E o dinheiro holandês só veio depois das urnas. O anúncio saiu um dia após a vitória de Lula no segundo turno.

"A festa da vitória na COP"

Nos três dias em que passou pela Turquia, Lula foi aplaudido de pé e recebido aos gritos de “Lula lá” por delegados, observadores e sociedade civil.

A deferência veio também de chefes de Estado e representantes de alto escalão: o secretário de Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, chamou o encontro sobre florestas de “a festa da vitória do presidente Lula na COP”.

Foi nesse mesmo encontro que Lula, afônico, pediu ao ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que lesse o discurso preparado para a ocasião.

O texto reforçou justamente a cobrança por novos aportes ao TFFF, que já reúne o apoio de 66 países e da União Europeia, entre eles os que abrigam cerca de 90% das florestas tropicais do planeta.

Presente à plenária, a ministra de Economia Florestal da República do Congo, Rosalie Matondo, avaliou que o apoio enfático do brasileiro pode ajudar a atrair novos recursos e a reforçar a confiança na iniciativa.

Em entrevista à EXAME em Antália, Capobianco foi na mesma direção. Questionado sobre se o resultado das urnas ajuda a destravar a boa vontade de outros governos, respondeu sem rodeios: “Com certeza absoluta”.

O ministro lembrou ainda que a proposta partiu do Brasil, mas deixou de ser só brasileira: “é uma proposta internacional, onde o Brasil é uma parte relevante”, disse. Também por isso, para ele, o recado das urnas pesa além das fronteiras. E completou:

“Essa reafirmação da sociedade brasileira, que definiu que as políticas têm que ter continuidade, porque foi isso que ocorreu nas eleições, nos cria uma oportunidade e aumenta a estabilidade e a credibilidade”

Agenda concorrente

Daqui até dezembro, a corrida pela meta vai disputar a atenção de Lula com a estruturação do novo mandato.

O presidente terá de recompor o ministério, costurar acordos com um Congresso mais inclinado à direita e fechar as contas de 2027, que já exigem um aperto fiscal bilionário.

A agenda externa também pesa: de Antália, aliás, Lula segue direto para as Filipinas, onde participa como convidado da reunião da Asean.

Para o ministro do meio ambiente, o contexto não tira o tema da lista de prioridades:"o presidente tem que se dedicar a essa questão", disse.

Lula, conta Capobianco, tem conversado pessoalmente com lideranças internacionais, e os que já se comprometeram "estão trabalhando conosco para trazer outros investidores".

Evita, porém, citar nações. "Cada país tem as suas circunstâncias, as suas condições, os seus processos, tem que ser aprovado em instâncias diferentes. Por isso a gente não gosta de anunciar antes", justificou.

"O que eu posso dizer é que está muito avançado, temos vários países envolvidos", completou.

Sobre a linha de chegada para fora de Antália, afirmou: "não colocamos como uma meta fechar isso na COP, mas até o final do ano."

Sem plano B

A Noruega, principal financiadora da iniciativa, condicionou seus US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões) a que o TFFF reúna US$ 10 bilhões até o fim de 2026.

Sem essa marca, o dinheiro norueguês fica comprometido - e com ele quase 40% de tudo o que já foi prometido.

A meta também é a senha para o fundo buscar os primeiros recursos privados e começar a pagar os países florestais.

Capobianco não respondeu se há um plano B caso a conta não feche. Nos bastidores, porém, ainda há expectativa de um aporte significativo do Canadá até dezembro, apesar dos sinais de recuo.

As mesmas fontes ouvidas pela EXAME apontam também que Emirados Árabes, Arábia Saudita, Japão, Suíça, Coreia do Sul e até a China seguem na mira da diplomacia brasileira.

Mesmo que a conta feche, o dinheiro não chega de imediato. Para receber os aportes, o fundo ainda precisa ser constituído formalmente em Luxemburgo e abrir uma conta bancária, etapa prevista para as próximas semanas.