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Na conta da longevidade, o presente também entra

Em evento da EXAME, psicanalista discute o equilíbrio entre cuidar da saúde, planejar o futuro e aproveitar a vida hoje

Blenda Oliveira: a psicanalista e escritora foi uma das palestrantes do evento Longevidade & Wellness realizado pela EXAME (Eduardo Frazão/EXAME)

Blenda Oliveira: a psicanalista e escritora foi uma das palestrantes do evento Longevidade & Wellness realizado pela EXAME (Eduardo Frazão/EXAME)

Caroline Marino
Caroline Marino

Jornalista especializada em carreira, RH e negócios

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09h01.

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A matéria explora como a longevidade está mudando a trajetória de vida das pessoas, com novos desafios e oportunidades após os 60 anos. Fatores como genética, ambiente e avanços médicos influenciam a qualidade de vida nessa fase. A especialista alerta contra o controle excessivo da saúde e destaca a importância dos relacionamentos e do equilíbrio entre futuro e presente.

Estudar, trabalhar e se aposentar. O roteiro que por muito tempo orientou o plano de vida da maioria das pessoas pode incluir, hoje, novos capítulos, como começar uma carreira aos 60 anos ou defender uma tese de doutorado aos 70. As condições para viver esses anos com qualidade, porém, não dependem apenas das escolhas individuais. Genética, história familiar e fatores ambientais, políticos e sociais também influenciam esse percurso. “Saúde não é uma competência”, afirmou Blenda Oliveira, psicanalista e escritora, no Longevidade & Wellness, evento promovido pela EXAME dia 27 de outubro, em São Paulo.

A especialista também destacou os avanços da medicina, que ampliam as possibilidades de cuidado e bem-estar, mas ressaltou que o mercado muitas vezes associa longevidade à preservação da juventude. “A juventude do espírito, da criatividade e da curiosidade precisa estar viva aos 60, 70 ou 80 anos, mas não somos mais jovens nessas fases. Por que não assumir que estamos envelhecendo?”

Os limites do controle

Aceitar o envelhecimentocomo um processo natural ajuda na prevenção. Isso não significa confundir o autocuidado com a ilusão de controle por meio de anéis, pulseiras e aplicativos que monitoram a saúde, de acordo com Blenda. A hipervigilância do corpo, sustentada por métricas diárias, pode criar uma armadilha e transformar as pessoas em reféns do próprio cuidado. “A saúde tem que estar a serviço da vida, não ao contrário.”

No campo dos afetos, destacou a importância de diferenciar o isolamento da capacidade de apreciar a própria companhia — o que definiu como uma “boa solidão” —, que consiste em pensar, escrever ou ouvir música. “O que adoece é o isolamento.”

Além dos vínculos, chamou a atenção para a maneira de usar o tempo, que tem relação direta com o propósito de cada um. Segundo a psicanalista, muitos ainda esperam pelo momento ou pela condição ideal para realizar sonhos: depois da promoção, inicio as aulas de canto; quando tiver filhos, minha vida terá sentido. “Como se magicamente tudo fosse se alinhar, mas toda fase traz desafios.”

Em uma analogia com o universo dos investimentos, a psicanalista comparou o planejamento da aposentadoria a uma carteira que reúne ativos de longo prazo e reserva alguma liquidez para o agora. Preparar o futuro, sobretudo no envelhecimento, é necessário, desde que haja espaço para aproveitar o tempo disponível hoje. “Deixe sempre um pouco para usar no presente.”

Glossário

O que é longevidade?

É o fato de viver por um período prolongado de tempo, geralmente associado a uma vida mais longa.

O que significa envelhecimento?

É o processo natural de mudança física e mental que ocorre à medida que uma pessoa avança em idade.

O que quer dizer autocuidado?

Refere-se às ações e hábitos que uma pessoa adota para manter sua saúde física e mental.

Significado de hipervigilância:

É um estado de alerta excessivo e constante, frequentemente relacionado ao monitoramento obsessivo de algo, como a saúde.

O que é vínculos?

São conexões afetivas e relacionais que uma pessoa estabelece com outras pessoas ou grupos.

Acompanhe tudo sobre:longevidadeEventos

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