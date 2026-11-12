ApexBrasil mira R$ 9,5 bilhões em exportações de produtos da sociobiodiversidade até 2030

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) quer alcançar R$ 9,5 bilhões em exportações de produtos da sociobiodiversidade brasileira nos próximos quatro anos. Para isso, pretende ampliar de 600 para 1.100 o número de empreendimentos apoiados, com foco na entrada de pequenos e médios produtores, cooperativas e negócios ligados à floresta no mercado internacional.

A meta integra o Programa de Promoção das Exportações da Sociobiodiversidade, lançado durante a COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. A iniciativa reúne 28 produtos brasileiros, entre eles açaí, erva-mate e castanha-do-Brasil, e prevê mais de 100 ações de promoção comercial.

Atualmente, os 600 empreendimentos da sociobiodiversidade apoiados pela agência respondem por aproximadamente R$ 1,8 bilhão em exportações. Desse total, 450 são cooperativas, que representam 75% dos negócios atendidos.

O novo programa pretende incorporar outros 500 empreendimentos à base de atendimento da ApexBrasil, uma expansão de aproximadamente 83% em quatro anos.

Em entrevista à EXAME, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, afirmou que a estratégia é aproveitar o crescimento do interesse internacional por produtos brasileiros associados à sustentabilidade para ampliar a participação de negócios de menor porte no comércio exterior.

"O Brasil é cada vez mais visto como um país que tem uma capacidade de atender em escala, mas numa escala com diversidade e com sustentabilidade. Essa curiosidade que tem sobre o Brasil começa cada vez mais a dar efeitos concretos sobre o comércio", afirmou.

ApexBrasil quer trazer 350 compradores internacionais ao Brasil

A estratégia de expansão prevê 103 ações de promoção comercial, entre feiras internacionais, rodadas de negócios e missões empresariais. A ApexBrasil também pretende trazer cerca de 350 compradores estrangeiros ao país para negociar diretamente com produtores e cooperativas.

Além da aproximação com potenciais clientes, o programa terá uma etapa de preparação comercial dos empreendimentos. Segundo Müller, a agência pretende elaborar planos de negócios individualizados para os participantes, considerando as necessidades de cada operação.

"Nós vamos preparar esses empreendimentos. A ApexBrasil vai atender cada um desses empreendimentos individualmente para fazer planos de negócios para cada um", disse.

A preparação busca incluir no comércio internacional negócios que ainda não exportam, ampliando o acesso de produtores e cooperativas a compradores de outros países.

De acordo com Müller, a agência mantém relacionamento com mais de 3 mil compradores internacionais e tem observado um aumento na procura por produtos brasileiros.

"Percebemos claramente esse interesse. Na ApexBrasil, temos mais de 3 mil compradores internacionais que estão conosco. Tem aumentado a procura, a demanda, até a curiosidade. Agora é o momento de transformar efetivamente essa curiosidade, essa demanda, em negócios", afirmou.

Para o presidente da ApexBrasil, a capacitação dos produtores é uma etapa necessária para aproximar a oferta brasileira dessa demanda internacional.

"A gente precisa pegar as nossas empresas, cooperativas e empreendedores pela mão, prepará-los e aí sim colocá-los frente aos compradores internacionais", disse.

Exportação de produtos da floresta entra na agenda climática

O lançamento do programa durante a COP31 também conecta a estratégia comercial brasileira às discussões internacionais sobre conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

A proposta é ampliar a geração de renda a partir da comercialização de produtos da sociobiodiversidade, que reúne atividades econômicas relacionadas à diversidade biológica e aos modos de vida de comunidades e produtores que utilizam recursos naturais.

Para Müller, a expansão do comércio desses produtos pode fortalecer as atividades econômicas de populações que vivem na floresta e dependem dela para obter renda.

"Na floresta tem pessoas, tem atividade econômica, tem milhões de brasileiros que vivem na floresta e vivem da floresta. É a nossa castanha, nosso cumaru, nosso mel, nosso açaí, que só existe porque existe a floresta", afirmou.

Na avaliação do presidente da agência, o aumento da comercialização internacional pode contribuir para conciliar a geração de renda com a conservação ambiental.

"Quanto mais a gente incentivar o comércio internacional desses produtos, mais renda a gente vai gerar e mais capacidade de manter a floresta em pé", disse.

A iniciativa também está relacionada à agenda defendida pelo Brasil desde a COP30, realizada em Belém, de transformar os compromissos discutidos nas conferências climáticas em ações econômicas concretas.

Segundo Müller, o comércio internacional é um dos caminhos para aproximar essa agenda das atividades produtivas desenvolvidas na Amazônia.

"Um dos grandes temas que o Brasil vem trazendo desde a COP30, a COP de Belém, é não só os consensos, mas partir dos consensos para a ação", afirmou.

Sustentabilidade ganha espaço na diversificação de mercados

A ampliação das exportações da sociobiodiversidade faz parte de um movimento mais amplo de diversificação dos mercados internacionais atendidos pelo Brasil, segundo o presidente da ApexBrasil.

Müller avalia que a imagem do país no exterior, associada à estabilidade democrática e ao protagonismo nas discussões ambientais, tem contribuído para aumentar a confiança de compradores estrangeiros.

Na avaliação dele, a combinação entre capacidade produtiva, diversidade de produtos e sustentabilidade cria oportunidades para ampliar a participação de empresas brasileiras no comércio internacional.

O presidente da agência também destacou o papel das missões empresariais na aproximação entre exportadores brasileiros e potenciais parceiros comerciais. Segundo ele, o governo federal realizou 22 missões desse tipo nos últimos quatro anos, com a participação de milhares de empresários.

"Não é por nada que o Brasil está batendo recorde de exportação. É por conta do trabalho do presidente Lula, com 22 missões empresariais levando milhares de empresários nos últimos quatro anos, mas também é por conta da nossa sustentabilidade ambiental, por conta desses produtos diferentes que a gente tem no Brasil", afirmou.

Para os negócios da sociobiodiversidade, a estratégia da ApexBrasil é ampliar o alcance dessas iniciativas de promoção comercial, incluindo cooperativas, produtores rurais e empreendimentos que buscam seus primeiros compradores no exterior.

Brasil busca ampliar diálogo comercial com outros países

Durante a entrevista, Müller também abordou o papel da agenda ambiental nas relações comerciais do Brasil com outros mercados, especialmente Estados Unidos e Europa.

Segundo ele, a atuação brasileira nas negociações internacionais envolve a apresentação de informações sobre as condições de produção do país e as características de sua agricultura tropical.

Ao comentar o diálogo com os europeus, Müller citou a produção simultânea de alimentos, biocombustíveis e fibras como um dos aspectos do modelo agrícola brasileiro que a agência busca apresentar aos parceiros comerciais.

"Os europeus têm uma agricultura muito diferente da agricultura brasileira, que inclui muitos períodos de neve. E o Brasil tem um modelo diferente. A agricultura tropical tem muito de desentendimento. Então levamos a informação, a gente explica", afirmou.

O presidente da ApexBrasil também defendeu o diálogo como resposta aos questionamentos feitos por outros países sobre a produção brasileira.

"A postura do Brasil, a postura do presidente Lula e toda a equipe de governo, é sempre pela negociação, mas mostrar a realidade do Brasil", disse.

No caso da sociobiodiversidade, a aproximação comercial prevista no novo programa terá como foco tanto compradores que já demonstram interesse por produtos brasileiros quanto novos mercados que possam ser alcançados a partir das feiras, rodadas de negócios e missões empresariais.

A meta é expandir o número de empreendimentos atendidos pela agência para 1.100 nos próximos quatro anos, com planos comerciais individualizados e ações voltadas à inserção de novos produtores no comércio exterior.