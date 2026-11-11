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Filantropia promete US$ 88 milhões ao fundo brasileiro de florestas na COP31

Aporte de fundações reduz pouco a distância do TFFF até a meta; Reino Unido repete compromisso antigo e não anuncia aporte

Plenário Akdeniz, em Antália: Lula participa da cúpula sobre florestas em que filantropias anunciaram apoio nesta quarta. (Lia Rizzo/Exame)

Plenário Akdeniz, em Antália: Lula participa da cúpula sobre florestas em que filantropias anunciaram apoio nesta quarta. (Lia Rizzo/Exame)

Lia Rizzo
Lia Rizzo

Editora ESG

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12h35.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 12h41.

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Antália, Turquia — O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo idealizado pelo Brasil para remunerar países que mantêm suas florestas em pé, ganhou nesta quarta-feira, 11, o reforço de uma coalizão de filantropias, anunciado durante a Cúpula de Líderes da COP31.

O grupo planeja destinar US$ 88 milhões (cerca de R$ 440 milhões) à iniciativa. Segundo os organizadores, é a maior demonstração de apoio filantrópico ao fundo até agora.

A coalizão reúne Bacon Foundation, Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Conservation International, as fundações David and Lucile Packard e Gordon and Betty Moore, Minderoo Foundation, Quadrature Climate Foundation, The Nature Conservancy e um family office privado.

O dinheiro, porém, ainda é promessa. Os recursos devem entrar na parcela do fundo reservada aos patrocinadores, formada por governos e filantropias.

Essa fatia assume mais risco e funciona como um colchão para atrair os investidores privados, que devem responder pela maior parte do capital.

Para receber os aportes, o fundo de investimento do TFFF ainda precisa ser constituído em Luxemburgo e abrir uma conta bancária, o que deve acontecer até o fim do ano.

Com o anúncio, restam US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 10,5 bilhões) para a meta de US$ 10 bilhões prevista até o fim de 2026.

Filantropia como sinal

O chanceler Mauro Vieira classificou o compromisso como "um voto de confiança concreto" no TFFF. Segundo ele, o anúncio cumpre uma das ambições centrais do fundo, a de ampliar o financiamento florestal para além das contribuições de governos.

"O TFFF foi desenhado para mobilizar capital de múltiplas fontes (governos, filantropia e setor privado), e este anúncio mostra que o modelo está começando a funcionar"

Para as fundações, o aporte também é um recado a governos e investidores. Kate Hampton, CEO da CIFF, afirmou que o fundo ajuda a reconhecer o valor de manter as florestas em pé e destrava financiamento de longo prazo para países florestais e comunidades.

A Minderoo, do bilionário australiano Andrew Forrest, foi a primeira grande filantropia a apostar no TFFF, ainda em Belém, e agora amplia seu apoio para US$ 15 milhões, igualando a CIFF.

Forrest defendeu que é possível proteger a natureza sem gastar tempo ou dinheiro com compensações de carbono, numa referência indireta ao mercado de créditos.

A bandeira das florestas na COP31

O anúncio veio no dia em que o Brasil pôs as florestas no centro da cúpula de Antália.

Na sessão de abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a queda de 71% do desmatamento na Amazônia entre 2022 e 2026 e anunciou que o país vai adotar mapas do caminho nacionais para eliminar o desmatamento e a degradação florestal.

À tarde, Lula participou do encontro de chefes de Estado sobre florestas, organizado por Brasil, Reino Unido, Noruega, Guiana, Congo e pela Parceria de Líderes pelas Florestas e o Clima (FCLP). Foi ovacionado ao chegar, sobretudo por indígenas e representantes de povos originários.

Afônico, o presidente passou a palavra ao ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que leu seu pronunciamento.

Além do TFFF, governos relataram na cúpula avanços em planos de regularização de terras de povos indígenas e comunidades locais, considerados peça-chave para zerar o desmatamento até 2030.

A reunião marcou ainda a passagem da copresidência da FCLP, exercida por Reino Unido e Guiana, para Alemanha e Costa Rica.

O secretário de Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, lembrou que mais de 150 milhões de hectares queimaram no mundo só nos primeiros meses de 2026 e citou o Plano de Ação de Antália contra incêndios florestais, liderado por Turquia, Brasil e Coreia.

Corrida contra o calendário

O TFFF foi lançado há pouco mais de um ano, na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém, com US$ 5,5 bilhões prometidos já no primeiro dia.

Numa conferência que terminou sem o roteiro para longe dos combustíveis fósseis no texto final, foi um dos resultados mais concretos do Brasil. Desde então, o apoio político passou de 53 para 67 países, que abrigam mais de 90% das florestas tropicais.

O mecanismo opera como um fundo patrimonial e a meta final é chegar a US$ 125 bilhões, dos quais US$ 100 bilhões viriam do setor privado.

Em vez de doar, governos, filantropias e investidores aplicam o capital no mercado, e o rendimento paga, todo ano, os países que mantêm sua cobertura florestal, com pelo menos 20% dos pagamentos destinados a povos indígenas e comunidades locais.

Além do Brasil, já contribuíram Noruega, Indonésia, Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Holanda.

Os britânicos, que ficaram de fora em Belém, anunciaram em setembro a intenção de investir até 400 milhões de libras, mas não trouxeram dinheiro novo a Antália.

"Temos um ditado na Grã-Bretanha, antes tarde do que nunca", disse Miliband, que chamou o TFFF de "uma ideia cujo tempo chegou".

A próxima oportunidade é nesta quinta-feira, 12, quando Lula se reúne com o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham. Para Patricia Zurita, diretora-executiva da Conservation International, o compromisso filantrópico mostra confiança crescente no fundo, mas não basta.

"Agora, governos e outros financiadores precisam aproveitar esse impulso para atingir a meta de capitalização até o fim do ano", disse.

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