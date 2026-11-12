COP31 chega ao quarto dia com despedida de Lula e debates sobre cidades resilientes

Antália, Turquia — Depois do caos logísticos vivido na quarta-feira, 11, a COP31 chega ao seu quarto dia com um pouco mais de tranquilidade. Ontem, com o início da Cúpula dos Líderes, que reúne cerca de 102 lideranças mundiais, o trânsito aumentou, ruas e avenidas foram fechadas e longas filas marcaram a entrada da Conferência. Hoje, os ânimos parecem ter se acalmado, apesar do notável aumento de pessoas nos corredores da COP.

Uma nota do secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) informou que alguns serviços de transporte de transporte seriam reduzidos nesta manhã, exigindo dos participantes que organizassem a chegada com antecipação. No entanto, garantiu que as enormes filas vistas no último dia não deveriam se repetir nesta quinta-feira, 12.

De acordo com a declaração, trechos do serviço de ônibus gratuito da COP31 seriam significativamente reduzidos. Isso inclui as linhas 610, 620, 630, 640, 710, 720, 730, 810 e 910.

Serviços de táxi e carros particulares não são recomendados pela organização, especialmente porque não podem desembarcar próximo da Conferência. O trânsito, segundo o material, "deve voltar ao normal durante a tarde, com ônibus operando conforme programado".

Lula se despede da COP31 após Cúpula dos Líderes

Com a Cúpula dos Líderes chegando ao fim ainda hoje, grande parte dos líderes globais deve embarcar para outras localidades. Entre eles está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou de eventos ontem na COP31 durante boa parte do dia.

Hoje, a agenda do presidente brasileiro inclui uma reunião bilateral com Andy Burnham, primeiro-ministro do Reino Unido, às 9h30, e a continuação do segmento de alto nível para chefes de estado, no salão principal da Conferência, a partir das 10h.

Durante a tarde, Lula deve visitar o Pavilhão Brasil, por volta das 16h30. Às 17h30, a agenda do presidente aponta um encontro com a Sociedade Civil nacional e internacional, onde deve ouvir as expectativas de ambientalistas para a COP31.

Pouco depois, às 18h45, Lula parte para o aeroporto de Antália, onde pega o avião KC-30 para Manila, nas Filipinas, onde participa da Cúpula da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático.

Com a saída do presidente Lula, quem assume a chefia da delegação brasileira é o atual ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Cidades resilientes na COP31

Além da Cúpula dos Líderes, o tema que chama a atenção hoje é a resiliência, eletrificação e sustentabilidade nas cidades, principal tópico do dia. A proposta da presidência da COP31 é que governo, cidades, negócios e investidores dialoguem soluções práticas, desde construções com eficiência energética até investimentos com foco em cidades inteligentes.

Durante o dia, começa o Fórum de Negócios da COP31, o chamado Business Forum. O evento traz líderes do setor privado para colaborarem com a agenda da COP.

Além disso, a presidência turca convida os campeões climáticos para lançar uma plataforma de lixo zero, chamada Istanbul Zero Waste Action Platform.

A ação contará com o lançamento de um grupo de regiões focadas na redução o desperdício e uso eficiente de materiais, uma das abordagens principais para a COP31.

Veja a agenda completa da COP31 nesta quinta-feira, 12:

9h às 10h30 | Cúpula de líderes sobre metano e outros gases de efeito estufa

O encontro reunirá lideranças internacionais para discutir medidas de redução das emissões de metano e de outros gases de efeito estufa além do dióxido de carbono (CO₂). A iniciativa busca contribuir para limitar o aquecimento global no curto prazo e reduzir o risco de ultrapassar temporariamente os limites de temperatura estabelecidos pelo Acordo de Paris.

Após edições realizadas nas COPs 28, 29 e 30, a programação prevê a apresentação de resultados, o anúncio de novos compromissos e a articulação de parcerias e recursos financeiros para viabilizar as medidas.

Local: Selimiye (Sala de Mesa-Redonda de Líderes 1)

9h30 às 12h30 | Abertura do Fórum Empresarial da COP31

A sessão inaugural reunirá representantes do setor privado para discutir a participação das empresas na implementação das prioridades estabelecidas para a COP31, incluindo seu papel no cumprimento dos compromissos climáticos.

Local: Akdeniz (Plenária 2)

9h45 às 10h45 | Lançamento de iniciativas internacionais de combate ao desperdício

A programação inclui o lançamento da Plataforma de Ação de Istambul para Resíduos Zero e o anúncio dos primeiros 20 distritos internacionais participantes da iniciativa. A Fundação Resíduos Zero também apresentará resultados preliminares de um relatório que analisa os benefícios da redução da geração de resíduos e do uso mais eficiente de materiais.

Local: Palco Our Common Home, no Pavilhão Resíduos Zero

10h às 12h | Descarbonização industrial e ampliação de parcerias internacionais

O evento marcará a expansão das parcerias internacionais da Plataforma de Investimentos para a Descarbonização da Indústria da Turquia (TIDIP). A iniciativa busca ampliar a cooperação para financiar projetos voltados à redução das emissões de gases de efeito estufa no setor industrial.

Local: Uzungöl (Sala de Eventos Especiais 1)

10h30 às 12h | Aceleração dos investimentos em redes elétricas

Com foco na África e no Sudeste Asiático, o encontro discutirá investimentos considerados prioritários para a infraestrutura de transmissão de eletricidade. A agenda inclui a integração de redes entre países e a ampliação do comércio internacional de energia elétrica.

Local: Ayder (Salão de Líderes 2)

11h às 12h | Inauguração do Museu Resíduos Zero

A primeira-dama da Turquia, Emine Erdoğan, participará da inauguração oficial do Museu Resíduos Zero, instalado na Zona Azul da COP31. O espaço terá 10 mil metros quadrados e uma estrutura formada por cinco seções, organizadas em uma experiência denominada "Túnel do Tempo", dedicada à temática da redução de resíduos.

Local: Museu Resíduos Zero

11h às 13h | Segunda reunião ministerial do Conselho Intergovernamental para Edifícios e Clima

Representantes de governos participarão da segunda reunião ministerial do Conselho Intergovernamental para Edifícios e Clima (ICBC), convocada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pela Aliança Global para Edifícios e Construção (GlobalABC). Um dos pontos da programação será a apresentação do Compromisso de Antália para Edifícios Energeticamente Eficientes, voltado à melhoria do desempenho energético das construções.

Local: Likya (Sala de Eventos Especiais 2)

12h às 13h30 | Avanços no compromisso global de adaptação e resiliência climática

O encontro de alto nível discutirá formas de acelerar medidas de adaptação aos impactos das mudanças climáticas e de fortalecer a capacidade de resposta dos países. A programação inclui o anúncio das nações do Pacífico selecionadas para participar do ARISE, programa de adaptação dos Fundos de Investimento Climático (CIF).

Local: Perge (Sala de Eventos Especiais 4)

12h às 13h30 | Dez anos seguintes do Acordo de Paris: implementação e acesso ao financiamento

A mesa-redonda reunirá lideranças para discutir como ampliar o financiamento climático e fortalecer a cooperação internacional na implementação do Acordo de Paris. O debate terá como foco os obstáculos financeiros e técnicos enfrentados pelos países para executar suas prioridades climáticas e de desenvolvimento, além de mecanismos que permitam ampliar o acesso aos recursos.

Local: Kapadokya (Salão de Líderes 1)

13h às 15h | Premiação internacional de construções sustentáveis da COP31

A cerimônia reconhecerá projetos e soluções voltados à sustentabilidade no setor da construção civil. A programação também contará com uma recepção para os participantes.

Local: Assos (Sala de Eventos Especiais 3)

13h30 às 17h | Diálogo de alto nível sobre resiliência urbana, adaptação e ação climática

Lideranças discutirão o papel das cidades no enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, com atenção aos instrumentos de financiamento para adaptação urbana. Entre os temas previstos está o Mecanismo de Financiamento para Resiliência Urbana Sustentável (SURFF), que busca transformar prioridades climáticas municipais em projetos estruturados para receber investimentos. O encontro também abordará os Planos Nacionais de Adaptação.

Local: Akdeniz (Plenária 2)

13h30 às 15h | Lançamento de mecanismo de financiamento para industrialização verde em países menos desenvolvidos

A COP31 sediará o lançamento oficial do mecanismo LDC-GIF, criado para apoiar os países menos desenvolvidos na estruturação de projetos industriais de baixo impacto ambiental capazes de atrair investimentos. Durante o evento, serão anunciados os parceiros fundadores e apresentada formalmente a Declaração de Antália, que estabelece o mecanismo.

Local: Perge (Sala de Eventos Especiais 4)

15h30 às 17h | Liderança africana em adaptação climática e desenvolvimento sustentável

A presidência da COP31 e representantes de países africanos discutirão caminhos para mobilizar recursos financeiros e transformar prioridades de adaptação e resiliência em investimentos. A pauta inclui segurança alimentar e hídrica, condições de subsistência das populações e os preparativos para a COP32, prevista para ocorrer na Etiópia.

Local: Selimiye (Sala de Mesa-Redonda de Líderes 1)

15h30 às 17h | Mobilização de recursos para o Fundo de Resiliência do Pacífico

O Fundo de Resiliência do Pacífico (PRF), iniciativa liderada por países da região, realizará um evento voltado à captação de recursos durante a Cúpula de Líderes Mundiais da COP31. O objetivo é ampliar o apoio internacional e mobilizar contribuições financeiras para o funcionamento do mecanismo.

Local: Kapadokya (Sala de Reuniões 4)

19h às 20h30 | Lançamento e exibição do documentário climático Pacific Rising

A programação cultural contará com o lançamento do documentário Pacific Rising, que apresenta perspectivas de comunidades e lideranças do Pacífico sobre os impactos das mudanças climáticas e as respostas adotadas na região. O evento terá a participação de representantes dos países do Pacífico e apresentações culturais, além de uma sessão especial de exibição.

Local: Anadolu (Plenária 1)