Como o Rio Grande do Sul amplia sua presença no mapa da inovação e atrai investidores globais

O Rio Grande do Sul tem conseguido colocar mais empresas de tecnologia diante de investidores internacionais. Nos últimos anos, startups gaúchas desenvolveram soluções para indústrias, escritórios de advocacia e laboratórios de pesquisa, conquistaram prêmios e abriram operações em outros países. Os resultados ajudam a mostrar como empresas criadas no estado estão buscando espaço além do mercado regional.

Uma medida desse movimento está na participação dos negócios gaúchos em competições de empreendedorismo. Em 2022, 150 startups do Rio Grande do Sul se inscreveram na seleção do South Summit Brazil, evento internacional de inovação e empreendedorismo realizado em Porto Alegre. Em 2026, esse número chegou a 491 empresas, mais do que o triplo do registrado quatro anos antes. O resultado colocou o estado na liderança brasileira de candidaturas à competição.

Ao longo das cinco edições, entre 2022 e 2026, as startups gaúchas acumularam 1.371 inscrições, equivalentes a 18,2% das 7.534 candidaturas recebidas pela organização. Nesse período, 32 empresas do estado chegaram à lista de finalistas e seis conquistaram categorias principais da disputa.

A evolução indica uma presença crescente das empresas locais em uma competição internacional. Também ajuda a dimensionar o papel de iniciativas capazes de aproximar empreendedores de investidores, grandes companhias e potenciais clientes. O South Summit Brazil é uma dessas iniciativas, ao lado das próprias startups, instituições de ensino, pesquisadores e organizações envolvidas no desenvolvimento de novos negócios.

A quinta edição do encontro, realizada de 25 a 27 de março de 2026, reuniu mais de 24 mil pessoas de 70 países nos armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre. Sete em cada dez participantes eram diretores, sócios ou gerentes de empresas.

A presença desse público cria oportunidades para negócios locais apresentarem suas soluções a quem pode financiá-las ou contratá-las. O desafio é transformar o contato feito durante três dias de evento em investimentos, contratos e empresas capazes de crescer depois da feira.

Das universidades gaúchas ao mercado internacional

Uma das empresas que conseguiram visibilidade nesse ambiente foi a Núcleo Vitro, de Porto Alegre. Fundada pela pesquisadora Bibiana Matte, a startup desenvolve tecidos de pele humana em laboratório para permitir testes de segurança de cosméticos e medicamentos sem o uso de animais.

A tecnologia conquistou a categoria Mais Disruptiva, dedicada a inovações com potencial de transformar mercados, na competição de startups do South Summit Brazil de 2026.

O desenvolvimento da empresa também envolve recursos públicos para pesquisa. Em dezembro de 2025, a Núcleo Vitro recebeu uma subvenção de 100.000 reais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desse total, 48.000 reais foram destinados à criação de modelos de órgãos humanos em lâminas e chips utilizados em testes laboratoriais.

O caso mostra como conhecimentos desenvolvidos em pesquisa científica podem dar origem a produtos e serviços oferecidos a outras empresas. Para negócios como a Núcleo Vitro, a exposição a investidores e potenciais parceiros representa mais uma etapa no caminho entre o laboratório e o mercado.

A competição de 2026 reuniu 2.378 startups de 66 países. Uma banca selecionou 51 finalistas, sendo 25 brasileiras e 26 estrangeiras, até chegar às cinco vencedoras.

Entre as demais vencedoras, a brasileira Dairy Tech conquistou o prêmio principal. A chilena Naturannova venceu como Mais Sustentável, a argentina Unibaio ganhou a categoria Mais Escalável, voltada a empresas com capacidade de ampliar suas operações, e a espanhola Flomics recebeu o troféu de Melhor Equipe.

A presença de empresas de diferentes países amplia as oportunidades de comparação e contato para as startups brasileiras. O desafio seguinte é conquistar clientes e recursos suficientes para transformar uma solução em um negócio de maior escala.

José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil: inovação como motor de desenvolvimento econômico e social

Empresas gaúchas que conseguiram crescer

Algumas startups do Rio Grande do Sul já avançaram nessa direção. A Jusfy, de Santa Maria, desenvolve programas de computador para advogados, incluindo ferramentas para automatizar cálculos jurídicos.

Em 2025, a empresa venceu a categoria Mais Escalável do South Summit Brazil. Após participar do evento, fechou uma rodada de investimento pré-Série A, etapa de captação anterior à primeira grande rodada institucional, com avaliação de 180 milhões de reais e participação dos fundos SaaSholic e Maya Capital.

O avanço continuou em julho de 2026, quando a Jusfy levantou 15 milhões de dólares em uma rodada Série A, liderada pela gestora Quona, com participação da Thomson Reuters Ventures.

A trajetória oferece um exemplo de empresa criada no interior gaúcho que passou a atrair capital de investidores especializados. A participação no evento faz parte dessa história, embora as rodadas de investimento não possam ser atribuídas exclusivamente à premiação.

A Pix Force, de Porto Alegre, seguiu um caminho de expansão internacional. A empresa desenvolve uma tecnologia de visão computacional, capaz de analisar imagens de câmeras e drones para identificar situações e padrões em ambientes industriais.

Vencedora da categoria Mais Disruptiva na primeira edição do South Summit Brazil, em 2022, a startup abriu um escritório em Houston, nos Estados Unidos, dois anos depois da premiação.

Em 2025, a Pix Force também instalou uma filial em Hong Kong para emitir notas fiscais e cobrar clientes de países asiáticos, como China, Vietnã e Singapura.

Os exemplos da Jusfy e da Pix Force mostram duas possibilidades de crescimento para empresas gaúchas de tecnologia: atrair investidores para financiar a expansão e criar estruturas comerciais em outros mercados.

Há ainda negócios que começam em encontros menos formais. Na edição de 2025 do South Summit Brazil, uma conversa durante um happy hour, encontro de confraternização, aproximou Christian Pensa, diretor da Criabiz Ventures, de Italo Martins, fundador da Fiibo, empresa de saúde corporativa.

O contato terminou com um investimento de 4 milhões de reais da Criabiz Ventures, responsável pela maior participação na rodada de captação da startup.

A organização do South Summit Brazil vê nesse tipo de aproximação uma das principais contribuições do encontro. “O palco do South Summit Brazil é um dos mais potentes catalisadores de conexões entre startups, grandes empresas e os principais fundos de investimento do mundo. Já vimos startups do interior do Rio Grande do Sul chegarem à competição em estágio inicial e saírem de lá com grandes contratos e em um novo patamar”, afirma Wagner Lopes, diretor do South Summit Brazil.

As experiências empresariais ajudam a mostrar como essas conexões podem se desdobrar depois da programação. O alcance do movimento, porém, depende também da capacidade das empresas de desenvolver produtos, conquistar mercados e sustentar o crescimento.

Investidores internacionais de olho nas startups

O acesso a capital é uma das dificuldades enfrentadas por empresas de tecnologia em expansão. Nesse ponto, encontros internacionais de empreendedorismo podem servir como porta de entrada para fundos que ainda não conhecem os negócios de uma região.

Na edição de 2026 do South Summit Brazil, estiveram presentes representantes de 130 fundos de investimento, dos quais 34 eram estrangeiros. Juntos, esses fundos administravam mais de 250 bilhões de dólares em ativos.

Entre os investidores internacionais presentes, 41,2% vieram da América do Norte, 38,2% da América Latina, 14,7% da Europa e 5,9% da Ásia e do Pacífico.

O volume de ativos sob gestão ajuda a dimensionar o porte das instituições presentes. Isso não significa, porém, que os 250 bilhões de dólares tenham sido investidos durante o evento. O estudo da consultoria EY ressalta que o indicador representa o patrimônio administrado pelos fundos, e não o dinheiro aplicado nas startups ao longo dos três dias de programação.

A distinção é importante para avaliar o papel da feira. A presença de investidores demonstra a capacidade de reunir representantes do mercado financeiro internacional em Porto Alegre. A transformação dessas aproximações em investimentos efetivos depende de negociações e decisões que podem ocorrer depois do encontro.

Um evento que nasceu durante uma crise

A proposta de conectar empreendedores e investidores em um mesmo espaço nasceu longe do Rio Grande do Sul. O South Summit foi criado em 2012, em Madri, na Espanha, durante uma crise financeira que restringiu o crédito bancário e levou o desemprego a superar 20% entre os adultos e 50% entre os jovens.

Com empresas fechando as portas, a empresária María Benjumea, fundadora da plataforma de empregos Infoempleo, juntou-se à IE Business School, escola de negócios espanhola, para organizar um encontro entre empreendedores e investidores.

“A Espanha estava muito mal naquela época”, afirma María Benjumea, em entrevista à EXAME, ao recordar a criação do evento.

A primeira edição reuniu poucas centenas de pessoas e alguns fundos de investimento. Nos anos seguintes, o projeto cresceu e se transformou numa feira anual que ajudou a colocar Madri no mapa europeu do capital de risco, modalidade de investimento em empresas com potencial de crescimento. A trajetória do evento também passou a incluir negócios avaliados em mais de 1 bilhão de dólares.

A chegada ao Brasil aconteceu em maio de 2022, quando o governo do Rio Grande do Sul e a IE University escolheram Porto Alegre para sediar a versão sul-americana.

Os armazéns do Cais Mauá receberam a primeira edição sob o lema “Innovation is Business”, ou “Inovação é Negócio”. O encontro atraiu 20 mil participantes, incluindo cerca de 15 mil visitantes presenciais únicos de 76 países.

A partir daquele ano, o South Summit Brazil passou a integrar o calendário anual de Porto Alegre, às margens do Guaíba.

Em 2023, o evento reuniu 22 mil pessoas com o tema “Shape the Future”, ou “Moldar o Futuro”. No ano seguinte, 23,5 mil visitantes participaram da programação “Decoding Complexity”, ou “Decodificando a Complexidade”.

Em 2025, após as enchentes de 2024, que alagaram bairros da capital gaúcha, o encontro recebeu 23 mil pessoas sob o lema “Beyond Resilience”, ou “Além da Resiliência”.

A quinta edição, em 2026, superou 24 mil participantes com o tema “Human by Design”, ou “Humano por Concepção”.

A continuidade do South Summit Brazil em Porto Alegre, pensado como projeto de longo prazo para o estado, passou a oferecer às empresas locais uma oportunidade anual de contato com participantes de outros mercados. Sua realização também criou uma atividade econômica associada à chegada de visitantes e à contratação de serviços na cidade.

O impacto de 124 milhões de reais na economia gaúcha

A circulação de empresários, investidores e profissionais pelo South Summit Brazil também movimenta negócios fora do setor de tecnologia. Restaurantes, hotéis, transportadoras e empresas responsáveis pela montagem e operação da feira estão entre os serviços contratados para receber os participantes.

Na edição de março de 2026, essa movimentação foi estimada em 123,84 milhões de reais, segundo um estudo de impacto socioeconômico produzido pela consultoria EY e apresentado em setembro, no parque tecnológico Tecnopuc.

De acordo com o levantamento, cada real investido na organização e na montagem da estrutura do encontro gerou 4,10 reais em atividade econômica.

Na abertura da programação, a organização destacou a intenção de conectar inovação a resultados para a sociedade. “A tecnologia, por si só, não gera valor. O que buscamos é utilizar a inovação como vetor de transformação econômica e social”, afirma José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil.

Para calcular o impacto total, a EY dividiu os gastos associados ao evento em três categorias.

O impacto direto somou 58,79 milhões de reais. Nessa conta estão os gastos da organização com montagem de palcos, contratação de fornecedores e operação da feira, além das despesas dos visitantes com restaurantes, táxis, passagens e hospedagem.

O impacto indireto, estimado em 47,24 milhões de reais, corresponde à movimentação das empresas fornecedoras dos negócios contratados para atender ao encontro.

Já o impacto induzido, calculado em 17,81 milhões de reais, representa os gastos de trabalhadores e suas famílias a partir dos salários recebidos nessas atividades.

A maior parte desses recursos circulou dentro do estado. Segundo os cálculos da EY, feitos com um modelo econômico que estima como os gastos se distribuem entre diferentes setores, 99,92 milhões de reais, ou 80,7% do total, ficaram no Rio Grande do Sul. Os outros 23,92 milhões de reais, equivalentes a 19,3%, circularam em outros estados brasileiros.

O estudo também estimou os tributos municipais e estaduais associados à atividade gerada pelo evento. Com a aplicação de uma alíquota média de 8,25% sobre uma base de cálculo de 123,84 milhões de reais, correspondente ao impacto econômico total, a consultoria projetou uma arrecadação tributária teórica de 10,22 milhões de reais.

A repercussão na imprensa foi medida separadamente. O monitoramento de jornais, portais e emissoras identificou 3.957 matérias sobre o South Summit Brazil, com alcance potencial estimado em 2,5 bilhões de pessoas. A exposição foi avaliada em 94,2 milhões de reais em equivalência de mídia, indicador utilizado para estimar o custo de obter visibilidade semelhante por meio de publicidade.

Painel do South Summit Brazil: evento reuniu mais de 24 mil participantes de 70 países em Porto Alegre

Os efeitos sobre empregos e hotelaria

A movimentação econômica associada ao encontro também aparece em indicadores do mercado de trabalho e dos serviços de Porto Alegre. Os dados, contudo, exigem cuidado para separar a atividade da cidade dos efeitos comprovadamente atribuíveis ao evento.

Segundo o Novo Caged, cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego que acompanha contratações com carteira assinada, Porto Alegre encerrou março de 2026 com saldo positivo de 3.089 empregos formais.

A EY utilizou esse resultado oficial e aplicou as proporções de seu modelo econômico para distribuir as vagas entre os diferentes efeitos analisados. Dessa forma, 1.467 postos foram associados ao impacto direto, 1.178 ao indireto e 444 ao induzido.

No detalhamento por setor, o comércio varejista abriu 386 vagas no mês, seguido pelas empresas de limpeza, com 277, e pelas organizadoras de eventos, com 160. O segmento de alimentação e bebidas registrou 125 novos postos, e as agências de viagem somaram 62.

A própria consultoria ressalta que esses indicadores representam o saldo de empregos formais da cidade e não comprovam uma relação exclusiva de causa e efeito com o South Summit Brazil.

A comparação com um período mais longo reforça a necessidade dessa distinção. Entre março e maio de 2026, Porto Alegre acumulou saldo positivo de 2.615 vagas, abaixo dos 5.754 postos registrados no mesmo trimestre de 2025.

Na hotelaria, os dados mostram uma concentração maior de hóspedes durante os dias de programação. Entre 25 e 27 de março de 2026, a ocupação média dos quartos chegou a 87,66%, segundo o Programa Realidade Hoteleira, do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre.

O pico ocorreu em 25 de março, com 91,57% dos quartos ocupados. Para comparação, a média geral de março ficou em 61,59%, com diária média de 361,16 reais.

A arrecadação municipal ligada ao turismo e à hotelaria também cresceu em relação aos anos anteriores. Segundo o Portal de Transparência Ativa da Prefeitura de Porto Alegre, o recolhimento do Imposto Sobre Serviços desses segmentos somou 10 milhões de reais entre março e maio de 2026.

O montante representa, segundo os dados apresentados, um avanço de 20,5% em relação ao mesmo trimestre de 2024, quando a arrecadação foi de 8,3 milhões de reais, e supera os 9,9 milhões de reais registrados no período de 2025.

Inovação também fora dos negócios de tecnologia

A contribuição do South Summit Brazil para Porto Alegre também inclui iniciativas voltadas a pequenos empreendedores e moradores de regiões atingidas pelas enchentes de 2024.

Segundo o estudo da EY, a organização investiu 1,7 milhão de reais em acesso de pessoas de comunidades periféricas ao evento, com a distribuição de cortesias em 12 ações sociais. As atividades alcançaram 2.000 pessoas, entre jovens e moradores das áreas afetadas pelas cheias.

Uma das iniciativas foi o Balcão do Empreendedor, espaço de atendimento que orientou 280 donos de pequenos negócios de bairros periféricos.

Além das orientações, o serviço realizou a abertura formal de empresas, com a emissão de novos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Nos últimos cinco anos, o South Summit Brazil investiu 5,3 milhões de reais na revitalização dos armazéns do Cais Mauá, deixando como legado o patrimônio para a cidade.

Os resultados mostram diferentes dimensões do movimento de inovação no Rio Grande do Sul. De um lado, startups criadas no estado conquistam investidores, desenvolvem tecnologias e buscam mercados internacionais. De outro, encontros como o South Summit Brazil ampliam o contato dessas empresas com novos parceiros e movimentam serviços na economia local.

O crescimento das candidaturas gaúchas, as premiações e os casos de expansão empresarial são sinais desse avanço. O desafio para os próximos anos será transformar a visibilidade conquistada pelas empresas em negócios duradouros, capazes de ampliar sua presença no Brasil e no exterior. É nessa continuidade, para além dos três dias de feira, que a evolução do ecossistema de inovação gaúcho poderá ser medida.