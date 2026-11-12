Qual a ligação da atriz que fez 'Glória', do 'Chaves', com o Brasil?

A atriz mexicana Regina Torné, conhecida pelo público brasileiro por interpretar Glória, personagem do seriado Chaves, morreu aos 82 anos na Cidade do México. A informação foi confirmada pela Asociación Nacional de Actores (ANDA), entidade que representa os artistas mexicanos. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota publicada nas redes sociais, a associação destacou a trajetória de mais de cinco décadas da artista no cinema, teatro e televisão. Segundo a ANDA, Regina Torné foi uma das intérpretes mais marcantes de sua geração, deixando uma contribuição relevante para a cultura mexicana.

No Brasil, a atriz ficou eternizada por sua participação em Chaves. Na série criada por Roberto Gómez Bolaños, ela deu vida a Glória, tia de Paty e nova moradora da vila. A personagem se tornou uma das mais lembradas pelos fãs por despertar o interesse amoroso de Seu Madruga e provocar o ciúme de Dona Clotilde, a famosa Bruxa do 71.

Além de Chaves, Regina Torné também atuou em produções populares da televisão mexicana. Entre elas está a novela Rebelde (2005), na qual interpretou uma professora do tradicional colégio Elite Way School, cenário central da trama que conquistou audiência em diversos países.

Prêmio no Brasil e indicação em Hollywood

No cinema, um de seus trabalhos mais reconhecidos foi a interpretação de Mamá Elena no filme Como Água para Chocolate (1992). Pela atuação, recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das principais honrarias da indústria cinematográfica mexicana.

A produção venceu o troféu Kikito de Melhor Filme Estrangeiro no Festival de Cinema de Gramado, além de ter sido indicada ao Globo de Ouro na mesma categoria.

Nascida em 1944, na cidade de Villahermosa, no estado de Tabasco, Regina Torné iniciou sua carreira artística aos 18 anos como cantora de jazz. Também se apresentou interpretando boleros antes de migrar para a atuação, adotando o nome artístico pelo qual se tornaria conhecida.

Ao longo da carreira, participou de dezenas de filmes, novelas e séries. Seu último trabalho foi a produção Sempre Sua Acapulco, exibida em 2014. Naquele mesmo ano, anunciou seu afastamento definitivo da vida artística.