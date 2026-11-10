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No segundo dia de COP31, energias limpas entram no debate e Lula chega na Turquia

Presidência da COP30 lança o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, desenvolvido após Convenção em Belém; presidente participa da Cúpula dos Líderes nesta semana e se reúne com presidente turco

COP31, em Antália, na Turquia: segundo dia da conferência tem energia e transporte em pauta, com foco na meta de eletrificação da economia global. (UN Climate Change - Kiara Worth)

COP31, em Antália, na Turquia: segundo dia da conferência tem energia e transporte em pauta, com foco na meta de eletrificação da economia global. (UN Climate Change - Kiara Worth)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06h55.

Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 07h14.

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Contexto35s

A COP31, realizada na Turquia, foca em energia limpa e transporte como temas centrais. A Turquia lidera iniciativas para aumentar o uso de eletricidade na economia global. O Brasil participa com apresentações sobre transição energética e avanços no fundo para preservação florestal.

Antália, Turquia — No segundo dia da COP31, Convenção da ONU sobre as mudanças climáticas, as atenções se voltam para energia e transporte, os temas desta terça-feira, 10. Não é ao acaso: os dois assuntos se conectam com a principal meta da presidência turca para a COP: a eletrificação da economia global.

O ministro do meio ambiente da Turquia, Murat Kurum, está liderando uma série de iniciativas nesse frente. A principal delas é o Compromisso Global de Eletrificação 35-by-35, ou seja, fazer com que a eletricidade represente 35% do consumo global de energia até 2035. De acordo com a Agência Internacional de Energia, essa frente hoje representa cerca de 23% do consumo final total de energia no planeta.

Para o Brasil, a oportunidade é para a entrega do segundo roadmap. O chamado Mapa do Caminho Internacional da Presidência da COP30 sobre a Transição para o Afastamento dos Combustíveis Fósseis nos Sistemas Energéticos será apresentado nesta tarde pela Presidência da COP30.

A reunião deve contar com considerações do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, além da participação do embaixador André Corrêa do Lago e da diretora-executiva da COP30, Ana Toni.

Em entrevista à EXAME, Toni afirmou que o trabalho faz parte da nova década do Acordo de Paris, que é focada da implementação.

"Estamos vendo isso acontecer nesta COP. A negociação só termina quando a ação chega na casa das pessoas: quando a conta de luz fica mais barata, a floresta está de pé, menos poluição na cidade. A negociação é importante, mas só finaliza quando chega na casa das pessoas", conta.

No evento, a presidência vai apresentar as conclusões e as propostas dos caminhos para a implementação. A ideia é discutir como os países podem avaliar suas próprias realidades para acelerar a transição energética por meio de ações nacionais.

Chegada de Lula à COP31

Enquanto os líderes ambientais e climáticos já se reunem em Antália, os chefes de estado começam a chegar a a Cúpula dos Líderes, que acontece na quarta e quinta-feira, 11 e 12. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta madrugada na Turquia, acompanhado do deputado André Janones (Rede-MG), do assessor para assuntos internacionais Celso Amorim e da primeira-dama, Janja da Silva.

Além destes, a comitiva brasileira ainda é formada pelos ministros João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima); Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Alexandre Silveira (Minas e Energia), André de Paula (Agricultura e Pecuária), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Saúde), além de Maurício Lyrio (secretário de clima, energia e meio ambiente do Ministério das Relações Exteriores) e Aloizio Mercadante (presidente do BNDES).

A única agenda do presidente Lula (PT) confirmada até o momento é uma reunião bilateral com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, às 17h45 (horário de Antália), 11h45 no horário de Brasília.

Após a participação na COP31, o presidente vai para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas.

A expectativa é que a presença de Lula marque a passagem de bastão da liderança brasileira na COP30 para a turca na COP31. Na última semana, Lula afirmou que o mais importante feito climático no país é que o Brasil é capaz de desenvolver as propostas climáticas, e não apenas a sua teoria.

"São propostas de um país que descobriu o pré-sal, um país que descobriu muito petróleo na margem equatorial brasileira, e mesmo assim a gente continua sendo país que vai levar avante a diminuição até chegar o dia de não precisar mais de combustível fóssil”, afirmou durante o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

O presidente também deve apresentar os avanços no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que busca arrecadar US$ 10 bilhões em investimentos até o final do ano para manter a floresta em pé.

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