A rejeição do Pacto de Antália, a decisão política que deveria sintetizar a COP31, não pegou de surpresa quem acompanhou as duas semanas de negociação na Turquia. Os avisos se acumularam desde antes da abertura.

Poucos, no entanto, previam a dimensão do desfecho. As duas propostas que formavam o pacote caíram, inclusive a que reunia apenas temas consensuais, e a conferência mais longa da história terminou no fim da tarde deste domingo, 22, sem acordo político, algo que não acontecia desde Copenhague, em 2009.

“Não há nada a fazer, fizemos tudo o que podíamos”, disse o presidente da COP31, Murat Kurum, ao reconhecer o impasse, por volta das 16h30 em Antália (10h30 de Brasília). “Não haverá nenhum texto novo a partir de agora.” Pouco depois, deixou o palco enquanto delegações ainda discursavam.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou-se “profundamente decepcionado”. “Compartilho a frustração muito profunda de todos que esperavam que os governos estivessem à altura do que a crise climática exige”, afirmou, em nota.

“Aqueles que lucram com a destruição do nosso planeta nunca devem ditar os termos da luta para salvá-lo. Os combustíveis fósseis estão impulsionando a crise climática.”

Não disseram nada, mas houve sinais

Antália herdou impasses de fora. Em junho, a reunião preparatória de Bonn também terminou sem acordo sobre financiamento e sobre os indicadores da Meta Global de Adaptação, e os dois temas foram empurrados para a Turquia.

A cúpula abriu ainda sob o choque nos preços do petróleo e as tensões provocadas pela guerra no Irã, com poucos chefes de Estado de países ricos e os Estados Unidos ausentes. Meses antes, Kurum já tinha dito que pedir às nações que abandonem os combustíveis fósseis “não é realista”.

A primeira semana terminou travada no financiamento. Na segunda, a decisão de capa encolheu a cada versão. O rascunho inicial, com 144 parágrafos, pedia justamente a eliminação acelerada dos fósseis.

Três dias depois, a nova minuta tinha 80 parágrafos e nenhuma menção ao tema. Na quinta-feira, o Panamá avisou em carta aberta que se oporia formalmente a qualquer resultado sem compromissos sobre petróleo e eletrificação renovável.

A prorrogação trouxe os avisos finais. No sábado, uma plenária convocada só para aprovar itens sem controvérsia emperrou logo no primeiro deles, com a objeção da Rússia à decisão sobre engajamento social, e de novo no segundo, com a recusa africana à proposta de financiamento de longo prazo.

A falta de transparência também não ajudou: a presidência passou o dia fora dos holofotes e circulavam versões de que um rascunho tinha sido mostrado a alguns governos e não a outros.

Na véspera do desfecho, um observador veterano antecipou o roteiro. “A conferência termina, mas alguns textos devem cair”, disse.

Mais ruidoso do que o previsto

Entre analistas, a aposta predominante era um resultado parcial, e não a rejeição completa. Os cenários do centro de estudos E3G indicavam como mais provável a aprovação dos temas consensuais e o adiamento dos disputados.

A presidência dividiu o pacto em duas propostas justamente para preservar essa saída. O que não funcionou.

A minuta vinculada à Convenção do Clima caiu junto com a do Acordo de Paris e levou consigo avanços que organizações como o Observatório do Clima lamentaram perder, como mais espaço para os oceanos e a criação de um programa de trabalho sobre montanhas.

A sessão final deixou a tensão acumulada à mostra. Kurum pediu que o secretário-executivo da Convenção, Simon Stiell, se sentasse quando ele tentou orientá-lo à mesa.

Gana, em nome do Grupo Africano, acusou o presidente de desrespeito por cortar sua fala, antes de acabar aceitando a proposta “em nome do multilateralismo”. Mais tarde, Kurum até se desculpou com a delegação ganesa em plenário. “Gana é um país amigo e irmão para nós”, disse, atribuindo o episódio a um “mal-entendido”.

Na (acertada) avaliação do Instituto Talanoa, as delegações passaram a declarar “quase roboticamente” posições conhecidas havia duas semanas, sem construir pontes.

O racha, contudo, seguiu linhas pouco habituais. União Europeia, Noruega, Panamá, o Grupo de Integridade Ambiental e nações insulares como Ilhas Marshall, Vanuatu e Belize rejeitaram o pacote.

Grupo Árabe, Grupo Africano, China, Índia, Filipinas, Nepal, Paraguai e Venezuela aceitaram. Reino Unido, Japão e os Países Menos Desenvolvidos disseram não haver consenso, embora o Nepal, integrante desse último grupo, tenha apoiado.

E o Egito, que pertence tanto ao bloco árabe quanto ao africano, deu seu aval, mas prometeu trabalhar para recuperar o impulso das negociações, uma admissão de derrota vinda do campo favorável.

Eletrificação de um lado, captura de carbono do outro

A presidência apostou então em uma troca. No mesmo trecho da proposta, juntou a meta de elevar a eletricidade a 35% do consumo final de energia até 2035, sem exigir fontes renováveis, e uma meta de captura, uso e armazenamento de carbono na escala de 1 bilhão de toneladas por ano até 2035, exigida pela Arábia Saudita.

Como contrapartida, retirou qualquer referência à transição para longe dos fósseis aprovada em Dubai, em 2023, e deixou de prever que o próximo ciclo de relatórios do IPCC, o painel científico da ONU, fique pronto a tempo de orientar o segundo balanço global do Acordo de Paris.

Os sauditas justificaram a fórmula com o próprio IPCC, que inclui a captura de carbono nos cenários compatíveis com 1,5°C. “O IPCC está errado? Nós acreditamos que não. Nós acreditamos na ciência”, ironizou o representante do país, numa resposta aos europeus, que mais cedo haviam rejeitado o texto.

Essas mesmas projeções, porém, preveem queda acentuada no uso de petróleo, gás e carvão e reservam a tecnologia sobretudo para setores de difícil descarbonização.

O Observatório do Clima chamou a proposta de “cavalo de troia” dos interesses sauditas e do lobby do gás e da captura de carbono e considerou acertada sua rejeição. Para a rede de organizações, o texto fazia o oposto do que prometia, que era responder à ultrapassagem do limite de 1,5°C.

A capa drenou a negociação?

Além do conteúdo, a decisão de capa cobrou um preço no restante da agenda.

Enquanto delegações e presidência concentravam energia na decisão de capa, as negociações técnicas ficaram em segundo plano. Muitas terminaram sem acordo ou com textos que apenas adiam as decisões - um risco já apontado por Ana Toni, CEO da COP30, em entrevista à EXAME na primeira semana de cúpula.

Três temas saíram de Antália sem decisão. O primeiro trata dos efeitos que as políticas climáticas de um país têm sobre outros. O segundo é o programa sobre agricultura. O teceiro, e mais simbólico, é o Programa de Trabalho de Sharm el-Sheikh sobre Mitigação.

Criado na COP27, no Egito, em 2022, este último existe para acelerar os cortes de emissões nesta década e foi desenhado para durar até 2026, salvo decisão em contrário.

Era o único espaço da agenda formal dedicado à mitigação. “Não era muito efetivo, mas sua perda é simbólica e relevante”, avaliou o Observatório do Clima. Pela Regra 16 do regimento, os itens pendentes passam automaticamente para a pauta da sessão seguinte.

Outras decisões foram aprovadas, numa lista longa e pouco substantiva.

Entre elas, as que tratam do Fundo de Adaptação, o financiamento de longo prazo, o diálogo sobre o artigo 2.1(c) do Acordo de Paris, que trata de alinhar os fluxos financeiros globais às metas climáticas, a agenda de gênero e a nova sede do Centro e Rede de Tecnologia Climática.

A proposta sobre financiamento de longo prazo só passou depois de ter sido recusada pelo Grupo Africano na madrugada de domingo. A de gênero, depois de objeções de Argentina e Paraguai à definição do termo.

Os dois programas de trabalho aprovados seguiram outra lógica, a de garantir a continuidade sem resolver o mérito. O de Financiamento Climático, criado em Belém para discutir as obrigações dos países ricos previstas no artigo 9.1, avançou só no rito.

A decisão adotou a abrangência pedida pelos países em desenvolvimento e marcou o início efetivo das discussões para a reunião de Bonn, em 2027.

O de Transição Justa ganhou mais três anos de vida, mas o mecanismo previsto em Belém continua no papel. Seu desenho fica para Bonn, e a criação formal, para a COP32, em Adis Abeba.

Na adaptação, o avanço foi modesto. O texto sobre a Meta Global de Adaptação menciona a promessa de triplicar os recursos para o tema, herdada de Belém, mas não diz de quanto se parte nem como se chega lá.

O ganho concreto foi a criação de uma força-tarefa técnica para refinar os indicadores aprovados no ano passado, trabalho que deve chegar maduro à COP32, onde a adaptação promete ocupar o centro da pauta.

O Brasil entre críticas e silêncio

O Brasil apontou problemas no pacote, mas não declarou apoio nem rejeição. Na análise de Gustavo Pinheiro, associado sênior do E3G, a delegação reafirmou as prioridades do país sem se alinhar a nenhum dos lados em disputa.

A principal queixa da negociadora-chefe brasileira, Liliam Chagas, foi a ausência do Acelerador Global de Implementação, instrumento lançado em Belém, desenvolvido por Brasil, Turquia e Austrália e colocado em operação durante a própria COP31.

“Se uma conferência dedicada à implementação não reconhece um instrumento de implementação criado pelas partes e posto em funcionamento por suas próprias presidências, que mensagem estamos passando sobre nossa capacidade de cumprir o que decidimos?”, questionou.

Em sua fala, Liliam criticou também o desequilíbrio do texto em relação à captura de carbono. Diante da “linguagem forte” sobre a tecnologia, cobrou o reconhecimento do reflorestamento como uma das formas mais baratas de retirar carbono da atmosfera, com benefícios para adaptação, resiliência e biodiversidade.

Os dois roteiros apresentados pelo Brasil, para a transição dos fósseis e para o fim do desmatamento, ficaram fora da proposta. A negociadora os definiu como “uma contribuição da COP30 ao mundo” e afirmou que o país seguirá trabalhando para implementá-los.

Vale pontuar que na primeira semana, o presidente Lula exibiu prestígio internacional em Antália. Uma decisão de COP, porém, depende do alinhamento de quase 200 países, e essa costura cabe à presidência da conferência em curso. O fracasso, portanto, não é responsabilidade brasileira.

A comparação com a COP30 expõe um contraste de preparo. Belém foi construída ao longo de dois anos de articulação diplomática, iniciada logo depois da conferência de Baku.

Já o comando compartilhado entre Turquia e Austrália nasceu de um impasse sobre quem sediaria a COP31, resolvido só no fim de 2024, e chegou a Antália com menos tempo de costura e menos pontes entre os blocos.

Uma derrota para a própria Convenção

O colapso atinge também a instituição que organiza as negociações.

A Convenção do Clima da ONU atravessa uma crise financeira. Segundo relatório do próprio secretariado, até maio só 39% das contribuições obrigatórias previstas para 2026 tinham sido pagas.

As Nações Unidas cortaram cerca de 15% do orçamento regular deste ano diante de dívidas acumuladas por países-membros, sobretudo os Estados Unidos.

A cena de Kurum mandando Stiell se sentar diante das delegações expôs a perda de prestígio de um secretariado que já opera com menos recursos.

Em entrevista coletiva após o encerramento, Stiell defendeu o sistema de consenso, que permitiu aprovar o Acordo de Paris e os avanços desde então.

Pressionado, admitiu o fracasso: “Certamente não funcionou hoje, mas há duas histórias para contar aqui”, disse, lembrando que boa parte dos cerca de 160 itens da agenda foi aprovada.

Na plenária, foi mais explícito, num recado indireto à presidência turco-australiana. “O consenso funciona melhor quando construído de baixo para cima, com total transparência, dedicando tempo para ouvir todas as opiniões”, afirmou.

“Há claramente espaço para melhorias, modernização e reforma, não apenas pelo que aconteceu aqui, mas também porque precisamos evoluir.” E concluiu: “Este processo já sofreu reveses antes e se recuperou mais forte. Deve fazê-lo novamente.”

Um desgaste que se materializa também na dificuldade de encontrar anfitriões. Até a semana passada, nenhum país havia se candidatado a receber a COP33, em 2028. E as críticas ao formato se multiplicaram.

Está claro, como ponderou Natalie Unterstell, presidente do Talanoa, que o sistema multilateral perdeu a capacidade de responder à gravidade do problema que foi criado para enfrentar, mas isso não justifica abandoná-lo.

Embora, claro, há quem veja o desfecho por outro ângulo. Para o Observatório do Clima, o drama final não enfraquece o Acordo de Paris; ao contrário, mostra que as nações mais vulneráveis traçaram uma linha no chão e não admitem mais rodeios sobre a transição energética.

Ao jornal The Guardian, o economista britânico Nicholas Stern lembrou que um acordo valioso foi alcançado em Cancún, em 2010, um ano depois do impasse de Copenhague.

“Agora devemos nos concentrar no próximo ano e trabalhar para fortalecer o compromisso compartilhado e restabelecer a confiança no processo multilateral”, afirmou o especialista.

O resultado não apaga o que já foi pactuado. O Acordo de Paris continua em vigor, assim como a obrigação de apresentar metas nacionais e o compromisso de transição firmado em Dubai.

Em dúvida fica a capacidade de a conferência anual produzir algo além disso.