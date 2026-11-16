COP31: primeira versão da decisão política cita roteiros de combustíveis fósseis e florestas

Antália, Turquia — A COP31 entrou nesta segunda-feira, 16, em sua segunda e última semana, com negociações ainda difíceis e sem consenso, e com a expectativa por uma decisão política capaz de responder à altura da crise climática.

Após os últimos dias terem sido marcados por consultas e discussões técnicas, a conferência do clima da ONU em Antália, na Turquia, passa a concentrar esforços para costurar os acordos.

Nas salas fechadas, as negociações avançam em duas frentes paralelas. De um lado, estão os textos formais sobre temas como financiamento climático, adaptação e transição justa.

De outro, a chamada decisão de capa, um documento político mais abrangente, conduzido pela presidência da COP31, que busca reunir as principais mensagens e prioridades, sem depender do consenso de quase 200 países.

Pela manhã, já havia um sinal das dificuldades que permeiam as COPs: o primeiro texto oficial sobre financiamento climático foi divulgado com 74 trechos sem consenso, evidenciando as divergências que ainda precisam ser superadas pelos países.

Foi nesse cenário que a presidência turca da COP31 divulgou, horas depois, a primeira versão da "decisão de capa", conhecida como "cover decision".

Com 18 páginas e 144 parágrafos, o documento de caráter político divulgado reúne propostas sobre combustíveis fósseis, desmatamento, financiamento, eletrificação e os impactos da ultrapassagem do limite de aquecimento global de 1,5 °C estabelecido pelo Acordo de Paris.

Entre os pontos de maior interesse para o Brasil está a menção aos dois roteiros globais, que se consolidaram como um dos maiores legados da COP30: um para a transição de afastamento dos combustíveis fósseis e outro para interromper e reverter o desmatamento até 2030.

Ambos aparecem no documento, mas ainda com lacunas e sem encaminhamentos para sua implementação.

Em entrevista à EXAME pelos corredores da Blue Zone, Murat Kurum, presidente da COP31, afirmou que o texto passará por novas rodadas de ajustes antes de chegar a uma versão mais restrita.

"Estamos avançando. Recebemos contribuições e comentários dos países e, agora, incorporamos tudo isso a um documento", disse.

Segundo Kurum, os países poderão enviar novos pareceres até a noite de terça-feira, 17. Depois disso, a Presidência deverá refinar o material e reduzir o número de propostas.

"Na sequência, faremos um novo refinamento. E, então, faremos uma seleção mais restrita. E, se Deus quiser, emitiremos uma decisão abrangente", destacou.

A publicação da primeira versão não significa que os países chegaram a um entendimento. Em nota, a própria presidência reconheceu que há posições em conflito , inclusive menções que já enfrentam oposição de outras delegações.

Já o presidente australiano que conduz as negociações da COP, Cris Bowen, reconheceu em coletiva de imprensa que o "texto apresenta linguagem ainda sem consenso".

Para Gustavo Pinheiro, associado sênior da E3G, também ouvido pela EXAME, a minuta funciona como um "primeiro teste das áreas em que poderá haver convergência entre os negociadores".

Embora ainda reúna pontos críticos de conflito, a decisão começa a indicar os caminhos possíveis para a redação final.

Por outro lado, a permanência de referências mais fortes aos combustíveis fósseis segue enfrentando uma série de resistências. Segundo o especialista, é difícil superar a oposição de países árabes, da Rússia, da Índia e de parte das nações em desenvolvimento. No caso indiano, a dependência do carvão é um dos principais obstáculos.

A disputa será definir quais dessas propostas conseguirão apoio suficiente para permanecer na decisão final, que não substitui os resultados e acordos formais da conferência climática.

O que saiu na primeira versão da decisão política

A primeira proposta reúne compromissos já assumidos em COPs anteriores e tenta avançar sobre algumas das questões que continuam sem solução.

No caso dos combustíveis fósseis, o texto reafirma a decisão da COP28, realizada em Dubai, sobre a transição para longe do petróleo, do carvão e do gás nos sistemas energéticos, de maneira justa, ordenada e equitativa.

Mas também apresenta uma formulação mais forte. O parágrafo 66 pede a aceleração das ações para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, incluindo a transição imediata para o afastamento dessas fontes poluentes de energia.

No entanto, o texto não estabelece uma "data nem cronograma" para concluir essa eliminação.

Para o Brasil, outro trecho importante é o parágrafo 140, que reconhece os esforços da presidência da COP30 e cita expressamente os roteiros brasileiros para combustíveis fósseis e desmatamento, além do roadmap de Baku a Belém para mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático.

A inclusão atende parcialmente à expectativa brasileira de manter os dois temas na agenda política internacional após a COP30. Entretanto, o documento apenas acolhe as iniciativas e, segundo especialistas, "não estabelece como os países deverão dar continuidade ao trabalho".

Para Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, essa é uma das principais lacunas: "Não há encaminhamento nos mapas do caminho: há um acolhimento sem dizer o que se pretende fazer com eles, e sem vinculá-los com o Segundo Balanço Global", reagiu.

Previsto para 2028, o segundo balanço global do Acordo de Paris deverá avaliar o progresso coletivo dos países no cumprimento de suas metas climáticas.

O financiamento para adaptação também ganhou espaço: a promessa de triplicar os recursos destinados aos países em desenvolvimento até 2035 deve corresponder a pelo menos US$ 120 bilhões anuais. O texto solicita aos países desenvolvidos um roteiro para ampliar os recursos e propõe mecanismos para acompanhar os avanços.

Outra novidade é o reconhecimento explícito do risco de ultrapassagem temporária do limite de aquecimento global de 1,5 °C, fenômeno conhecido como overshoot.

A minuta propõe um programa de trabalho científico para aprofundar o entendimento sobre seus impactos e sobre as possibilidades de retornar a temperaturas inferiores a esse patamar ainda neste século.

Apesar das questões em aberto, o Observatório do Clima reconhece avanços. "O texto da Decisão de Capa divulgado agora é bastante extenso e traz um pouco de tudo, coisas boas e ruins", ressaltou Cláudoi.

Outra preocupação da organização é a inclusão de uma meta para captura de carbono sem deixar claro que a tecnologia não deve substituir a eliminação dos fósseis.

O documento também incorpora uma prioridade da presidência turca: ampliar a participação da eletricidade no consumo final global de energia para 35% até 2035. O compromisso, chamado de 35x35, busca acelerar a eletrificação de diferentes setores da economia, mas respeitando as circunstâncias nacionais de cada país.

Essa relação é justamente uma das críticas do Greenpeace. Para Jasper Inventor, chefe da delegação da organização na COP31, embora haja um reconhecimento dos impactos de ultrapassar os 1,5 °C, ainda falta estabelecer um" caminho claro" para retornar a esse limite.

Segundo o especialista, o compromisso de eletrificação precisa estar diretamente associado à transição do fim dos fósseis, conexão que não aparece de forma clara.

"O apelo traz um fio de esperança, e as partes precisam garantir que esse ponto permaneça no resultado final da COP31", acrescentou.

O Greenpeace também cobra responsabilidades claras e prazos definidos para a implementação das medidas, sob o risco de a conferência terminar com um acordo ineficaz.

Há ainda ideias citadas para acelerar a redução das emissões de metano, expandir tecnologias de captura e armazenamento de carbono e fortalecer medidas de proteção aos oceanos e aos ecossistemas naturais.

Agora, o desafio será transformar um documento que reúne posições conflitantes em uma decisão capaz de obter o apoio dos países.

Acelerar a eliminação dos combustíveis fósseis é um dos pontos mais sensíveis, diante da resistência de grandes produtores e de economias dependentes do carvão, petróleo e gás. O duplo comando da COP31, dividido entre Turquia e Austrália, também acrescenta desafios à condução das negociações.

A primeira versão da decisão política mostra quais assuntos estão na mesa. E os próximos dias indicarão quais deles conseguirão sobreviver e se a COP31 terminará com resultados bem-sucedidos para acelerar a implementação do Acordo de Paris.