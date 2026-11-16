COP31: primeira versão da decisão política cita roteiros de combustíveis fósseis e florestas

A segunda semana da COP31 começou com expectativas por uma decisão política capaz de avançar nos principais impasses das negociações climáticas (Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13h15.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 13h34.
Antália, Turquia — A COP31 entrou nesta segunda-feira, 16, em sua segunda e última semana, com negociações ainda difíceis e sem consenso, e com a expectativa por uma decisão política capaz de responder à altura da crise climática.
Após os últimos dias terem sido marcados por consultas e discussões técnicas, a conferência do clima da ONU em Antália, na Turquia, passa a concentrar esforços para costurar os acordos.
Nas salas fechadas, as negociações avançam em duas frentes paralelas. De um lado, estão os textos formais sobre temas como financiamento climático, adaptação e transição justa.
De outro, a chamada decisão de capa, um documento político mais abrangente, conduzido pela presidência da COP31, que busca reunir as principais mensagens e prioridades, sem depender do consenso de quase 200 países.
Pela manhã, já havia um sinal das dificuldades que permeiam as COPs: o primeiro texto oficial sobre financiamento climático foi divulgado com 74 trechos sem consenso, evidenciando as divergências que ainda precisam ser superadas pelos países.
Foi nesse cenário que a presidência turca da COP31 divulgou, horas depois, a primeira versão da "decisão de capa", conhecida como "cover decision".
Com 18 páginas e 144 parágrafos, o documento de caráter político divulgado reúne propostas sobre combustíveis fósseis, desmatamento, financiamento, eletrificação e os impactos da ultrapassagem do limite de aquecimento global de 1,5 °C estabelecido pelo Acordo de Paris.
Entre os pontos de maior interesse para o Brasil está a menção aos dois roteiros globais, que se consolidaram como um dos maiores legados da COP30: um para a transição de afastamento dos combustíveis fósseis e outro para interromper e reverter o desmatamento até 2030.
Ambos aparecem no documento, mas ainda com lacunas e sem encaminhamentos para sua implementação.
Em entrevista à EXAME pelos corredores da Blue Zone, Murat Kurum, presidente da COP31, afirmou que o texto passará por novas rodadas de ajustes antes de chegar a uma versão mais restrita.
"Estamos avançando. Recebemos contribuições e comentários dos países e, agora, incorporamos tudo isso a um documento", disse.
Segundo Kurum, os países poderão enviar novos pareceres até a noite de terça-feira, 17. Depois disso, a Presidência deverá refinar o material e reduzir o número de propostas.
"Na sequência, faremos um novo refinamento. E, então, faremos uma seleção mais restrita. E, se Deus quiser, emitiremos uma decisão abrangente", destacou.
A publicação da primeira versão não significa que os países chegaram a um entendimento. Em nota, a própria presidência reconheceu que há posições em conflito , inclusive menções que já enfrentam oposição de outras delegações.
Já o presidente australiano que conduz as negociações da COP, Cris Bowen, reconheceu em coletiva de imprensa que o "texto apresenta linguagem ainda sem consenso".
Para Gustavo Pinheiro, associado sênior da E3G, também ouvido pela EXAME, a minuta funciona como um "primeiro teste das áreas em que poderá haver convergência entre os negociadores".
Embora ainda reúna pontos críticos de conflito, a decisão começa a indicar os caminhos possíveis para a redação final.
Por outro lado, a permanência de referências mais fortes aos combustíveis fósseis segue enfrentando uma série de resistências. Segundo o especialista, é difícil superar a oposição de países árabes, da Rússia, da Índia e de parte das nações em desenvolvimento. No caso indiano, a dependência do carvão é um dos principais obstáculos.
A disputa será definir quais dessas propostas conseguirão apoio suficiente para permanecer na decisão final, que não substitui os resultados e acordos formais da conferência climática.
A primeira proposta reúne compromissos já assumidos em COPs anteriores e tenta avançar sobre algumas das questões que continuam sem solução.
No caso dos combustíveis fósseis, o texto reafirma a decisão da COP28, realizada em Dubai, sobre a transição para longe do petróleo, do carvão e do gás nos sistemas energéticos, de maneira justa, ordenada e equitativa.
Mas também apresenta uma formulação mais forte. O parágrafo 66 pede a aceleração das ações para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, incluindo a transição imediata para o afastamento dessas fontes poluentes de energia.
No entanto, o texto não estabelece uma "data nem cronograma" para concluir essa eliminação.
Para o Brasil, outro trecho importante é o parágrafo 140, que reconhece os esforços da presidência da COP30 e cita expressamente os roteiros brasileiros para combustíveis fósseis e desmatamento, além do roadmap de Baku a Belém para mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático.
A inclusão atende parcialmente à expectativa brasileira de manter os dois temas na agenda política internacional após a COP30. Entretanto, o documento apenas acolhe as iniciativas e, segundo especialistas, "não estabelece como os países deverão dar continuidade ao trabalho".
Para Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, essa é uma das principais lacunas: "Não há encaminhamento nos mapas do caminho: há um acolhimento sem dizer o que se pretende fazer com eles, e sem vinculá-los com o Segundo Balanço Global", reagiu.
Previsto para 2028, o segundo balanço global do Acordo de Paris deverá avaliar o progresso coletivo dos países no cumprimento de suas metas climáticas.
O financiamento para adaptação também ganhou espaço: a promessa de triplicar os recursos destinados aos países em desenvolvimento até 2035 deve corresponder a pelo menos US$ 120 bilhões anuais. O texto solicita aos países desenvolvidos um roteiro para ampliar os recursos e propõe mecanismos para acompanhar os avanços.
Outra novidade é o reconhecimento explícito do risco de ultrapassagem temporária do limite de aquecimento global de 1,5 °C, fenômeno conhecido como overshoot.
A minuta propõe um programa de trabalho científico para aprofundar o entendimento sobre seus impactos e sobre as possibilidades de retornar a temperaturas inferiores a esse patamar ainda neste século.
Apesar das questões em aberto, o Observatório do Clima reconhece avanços. "O texto da Decisão de Capa divulgado agora é bastante extenso e traz um pouco de tudo, coisas boas e ruins", ressaltou Cláudoi.
Outra preocupação da organização é a inclusão de uma meta para captura de carbono sem deixar claro que a tecnologia não deve substituir a eliminação dos fósseis.
O documento também incorpora uma prioridade da presidência turca: ampliar a participação da eletricidade no consumo final global de energia para 35% até 2035. O compromisso, chamado de 35x35, busca acelerar a eletrificação de diferentes setores da economia, mas respeitando as circunstâncias nacionais de cada país.
Essa relação é justamente uma das críticas do Greenpeace. Para Jasper Inventor, chefe da delegação da organização na COP31, embora haja um reconhecimento dos impactos de ultrapassar os 1,5 °C, ainda falta estabelecer um" caminho claro" para retornar a esse limite.
Segundo o especialista, o compromisso de eletrificação precisa estar diretamente associado à transição do fim dos fósseis, conexão que não aparece de forma clara.
"O apelo traz um fio de esperança, e as partes precisam garantir que esse ponto permaneça no resultado final da COP31", acrescentou.
O Greenpeace também cobra responsabilidades claras e prazos definidos para a implementação das medidas, sob o risco de a conferência terminar com um acordo ineficaz.
Há ainda ideias citadas para acelerar a redução das emissões de metano, expandir tecnologias de captura e armazenamento de carbono e fortalecer medidas de proteção aos oceanos e aos ecossistemas naturais.
Agora, o desafio será transformar um documento que reúne posições conflitantes em uma decisão capaz de obter o apoio dos países.
Acelerar a eliminação dos combustíveis fósseis é um dos pontos mais sensíveis, diante da resistência de grandes produtores e de economias dependentes do carvão, petróleo e gás. O duplo comando da COP31, dividido entre Turquia e Austrália, também acrescenta desafios à condução das negociações.
A primeira versão da decisão política mostra quais assuntos estão na mesa. E os próximos dias indicarão quais deles conseguirão sobreviver e se a COP31 terminará com resultados bem-sucedidos para acelerar a implementação do Acordo de Paris.