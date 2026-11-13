China descarta sediar a COP33; eleição nos EUA em 2028 pesa na decisão, dizem especialistas

A China decidiu não sediar a COP33, a conferência do clima da ONU marcada para novembro de 2028. A decisão veio depois de meses de discussão interna. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 12, pelo jornal britânico The Guardian, de Antália, na Turquia, onde acontece a COP31. Com a desistência, a vaga fica aberta para outros países asiáticos.

O país não comentou o assunto publicamente. Especialistas ouvidos pelo Guardian apontam o calendário eleitoral americano como provável motivo. A próxima eleição presidencial dos Estados Unidos será em 7 de novembro de 2028, e a COP33 está prevista para 6 a 17 de novembro do mesmo ano. Na prática, a conferência aconteceria em plena apuração dos votos.

A decisão frustra diplomatas, que viam na China a candidata natural para ocupar o espaço deixado por Estados Unidos. Sob Donald Trump, os EUA abandonaram o Acordo de Paris e estão saindo da própria Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o tratado de 1992 que dá origem às COPs.

Presente à COP31, o ex-vice-presidente americano Al Gore foi um dos que lamentaram a escolha.

De candidata a desistente

Em Antália, a delegação chinesa é liderada pelo vice-presidente Han Zheng, enviado especial de Xi Jinping à cúpula de líderes.

A hipótese de uma COP chinesa surgiu em agosto. A Bloomberg revelou na época que Pequim estudava uma candidatura e que as conversas iniciais envolviam o Ministério das Relações Exteriores e autoridades ambientais.

A vaga surgiu em abril, quando a Índia retirou sua oferta como país-sede sem explicar o motivo. Na ocasião, a chancelaria chinesa disse não ter conhecimento do assunto, mas afirmou que o país continuaria apoiando as COPs.

Sediar a COP também colocaria os números chineses sob a lupa de quase 200 países. A meta climática que a China apresentou à ONU prevê cortar só 7% a 10% das emissões até 2035, e o país tem dado pouco apoio a iniciativas defendidas nas negociações.

A política interna também joga contra. Um ano antes da COP33, o Partido Comunista renova sua cúpula no congresso que realiza a cada cinco anos, e não seria o momento em que o país costuma assumir apostas diplomáticas de risco.

O eletroestado que não quis o palco

A China vive duas velocidades: o carvão ainda gera cerca de metade da eletricidade do país, mas é a energia limpa que dita o ritmo de crescimento, o que tem levado analistas a classificá-la como um eletroestado em formação.

Em julho, a capacidade instalada de energia solar passou pela primeira vez a das usinas a carvão, segundo a Administração Nacional de Energia (NEA).

Em outubro, carros elétricos e híbridos plug-in foram 67,5% das vendas de carros de passeio no varejo, um recorde, segundo a Associação de Carros de Passeio da China (CPCA).

As emissões de CO₂ caíram 3,1% no terceiro trimestre, a maior queda desde a pandemia. No acumulado de janeiro a setembro, o recuo é de 0,5%, segundo análise do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA) para o Carbon Brief.

Adicionalmente, em 2025, as indústrias de energia limpa responderam por mais de 90% do aumento do investimento no país, segundo o mesmo centro.

A conclusão é de que a China tem a fatura da transição em dia. O que não quer é a conta política de presidir a negociação.

E não é a primeira vez que Pequim hesita. Embora queira ser visto como líder do mundo em desenvolvimento, evita tomar formalmente o lugar dos Estados Unidos.

Nos governos democratas de Barack Obama e Joe Biden, as duas potências tinham uma parceria próxima no clima. Fixaram metas conjuntas para cortar metano e desenvolver tecnologia limpa - uma parceria que acabou sob Trump.

Quem pode ficar com a vaga

Pelas regras de rodízio da UNFCCC, a COP de 2028 cabe, obrigatoriamente, ao grupo Ásia-Pacífico. O país-sede é escolhido por acordo dentro do grupo, que depois envia a indicação oficial ao secretariado da convenção.

Segundo o Guardian, Uzbequistão, Coreia do Sul, Indonésia e Tailândia estudam se candidatar. Na Coreia do Sul, cidades como Yeosu e Jeju disputam internamente a indicação.

A tendência é que nenhuma decisão saia na Turquia.

Um balanço que vale o dobro

A COP33 não será uma conferência qualquer. Em 2028 termina o segundo balanço global (global stocktake), mecanismo do Acordo de Paris que mede, a cada cinco anos, quanto os países avançaram no corte de emissões em relação à meta de limitar o aquecimento a 1,5°C.

Já se dá como certo que esse limite será ultrapassado. Por isso, o foco passou a ser a redução ao máximo do chamado overshoot, período em que a temperatura fica acima da meta, para limitar os danos de eventos extremos.

É esse balanço que vai orientar a próxima rodada de NDCs (as metas climáticas de cada país, ou Contribuições Nacionalmente Determinadas). E, portanto, presidir esse ciclo significa conduzir a avaliação de quem cumpriu e de quem ficou para trás, incluindo a própria China, que continua sendo a maior emissora do mundo.

A desistência chinesa repete algo que o Brasil conhece bem. Na COP30, em Belém, a presidência brasileira tentou aprovar o mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. O roteiro ficou fora da decisão final e seguiu como iniciativa voluntária.

Sem os EUA na mesa e com a China evitando a cabeceira, o trabalho de puxar a agenda fica com presidências de países médios, que precisam do consenso de quase 200 partes para aprovar qualquer texto.