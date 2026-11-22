O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, informou o hospital DF Star, em Brasília. Segundo a unidade, está clinicamente estável, mantém tratamento clínico, jejum e suporte nutricional e segue sem previsão de alta.

"O hospital DF Star informa que o expresidente da república Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar", diz a nota.

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira, 20, com "dor e distensão abdominal". Os exames apontaram obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.

Sonda e retirada de resíduos

Em publicação nas redes sociais, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) disse que a equipe médica colocou uma sonda no pai durante a madrugada de sexta para sábado. O procedimento permitiu retirar cerca de 1 litro de resíduos alimentares.

Segundo Carlos, os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui: náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Ele também citou preocupação com possíveis complicações de broncoaspiração e desidratação.

"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.

Visitas autorizadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou no sábado, 21, a pedido da defesa, que o ex-presidente receba visitas diárias de três filhos enquanto durar a internação. O pedido foi apresentado em caráter de urgência.

A autorização vale para:

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC);

Jair Renan Bolsonaro;

A filha caçula do ex-presidente, menor de idade.

A enteada de Bolsonaro, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também poderá visitá-lo.

Na decisão, Moraes determina que as visitas sigam as regras internas do hospital e proíbe a entrada de "celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios" do ex-presidente.

Os outros dois filhos, que estão nos Estados Unidos, ficaram fora da autorização. Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, vive no país desde 2025. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil depois de perder a eleição presidencial de outubro.

Retirada da tornozeleira eletrônica

O ex-presidente teve a tornozeleira eletrônica retirada durante a internação e permanece sob custódia da PMDF, com equipes de segurança no hospital durante 24 horas, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. Conforme determinação de Moraes, emitida no sábado, o equipamento deverá ser recolocado após a alta hospitalar.

Histórico de internações

Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.

O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.

Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.