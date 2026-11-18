“Olhem nos olhos das mães nepalesas, que ainda estão procurando seus filhos nos leitos dos rios, e perguntem a si mesmos se vocês têm ou não alguma responsabilidade por isso”.

É com esse apelo aos líderes mundiais reunidos na COP31, em Antália, na Turquia, que Gita Chaudhary, ministra da Agricultura, Florestas e Meio Ambiente do Nepal, cobra justiça climática para seu país após uma das maiores tragédias de sua história recente.

Há quase oito meses no cargo, a indígena de apenas 33 anos vive em Katmandu, capital nepalesa, e acompanha de perto os impactos dramáticos da crise climática em comunidades inteiras:"Essa não foi a primeira catástrofe. Perdemos nossa cultura, aldeias e cidades", relatou, em entrevista exclusiva à EXAME.

Em 26 de agosto, o colapso de uma geleira no Himalaia desencadeou uma avalanche de gelo, rochas, lama e detritos, deixando pelo menos 1.455 pessoas mortos e outros 5.285 desaparecidos.

Além da perda de vidas, a destruição também atingiu estradas, pontes, usinas hidrelétricas e estruturas críticas para a economia do Nepal. E o custo da reconstrução foi estimado inicialmente entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, o equivalente a a quase 10% do PIB nacional.

Segundo a ministra, a tragédia expõe uma grande contradição: o Nepal tem uma participação pequena nas emissões globais de gases de efeito estufa, mas enfrenta consequências graves e desproporcionais.

“Não somos responsáveis, mas estamos assumindo uma responsabilidade enorme”, lamentou.

Localizado na região do Himalaia, o Nepal está especialmente exposto ao derretimento das geleiras. Segundo a ministra, 21 lagos glaciais no território nepalês apresentam risco de rompimento.

Embora more na capital, Chaudhary também convive com o temor de novas inundações repentinas. O impacto é ainda mais grave para as comunidades de áreas mais baixas, atingidas pelas águas liberadas após o rompimento de lagos glaciais nas montanhas.

O alerta ultrapassa as fronteiras: as geleiras do Himalaia alimentam rios que abastecem milhões de pessoas em países vizinhos, como Índia e Bangladesh, e seu derretimento pode ampliar os riscos de enchentes e comprometer o abastecimento de água.

“As montanhas não são um sinal de alerta apenas para nós. Elas também representam um perigo para outros países”, afirma.

Se o Brasil é o coração da biodiversidade pelas suas florestas, como define Chaudhary, o Nepal é a “caixa-d'água da Ásia”. Segundo a ministra, os recursos hídricos da região do Himalaia sustentam cerca de 2 bilhões de pessoas que vivem em áreas a jusante.

Quem vai pagar pela reconstrução do Nepal

É diante dessa vulnerabilidade que a delegação nepalesa chegou à COP31 com uma cobrança aos países ricos e historicamente responsáveis pela maior parte da poluição do planeta: [grifar]mais financiamento para adaptação climática, [/grifar]recursos para reconstruir as áreas atingidas e mecanismos de compensação por perdas e danos.

“O Nepal não está em condições de superar essa tragédia sozinho. Eventos climáticos de menor escala acontecem várias vezes por ano no país”, acrescenta a ministra.

Para ela, o desafio não é apenas reconstruir o que foi destruído, mas também evitar que novos desastres provoquem perdas semelhantes. Por isso, ela defende que o financiamento internacional chegue com mais rapidez aos países vulneráveis, preferencialmente por meio de doações, sem ampliar o endividamento dessas economias.

Segundo uma estimativa da ONU divulgada durante a conferência climática, países em desenvolvimento precisarão de US$ 305 bilhões por ano até 2035 para financiar medidas de adaptação ao clima extremo, como sistemas de alerta precoce e infraestrutura de proteção.

No entanto, o tema que é tradicionalmente travado nas COPs, avança lentamente. Entre 2023 e 2024, os fluxos internacionais de recursos públicos para adaptação cresceram apenas US$ 1 bilhão. Mesmo que a meta de triplicar esses repasses até 2035 seja cumprida, o valor será suficiente para atender apenas 20% a 29% das necessidades dos países em desenvolvimento.

Além dos recursos para prevenir novas tragédias, o Nepal quer apoio para lidar com os prejuízos bilionários. Entre as prioridades está o Fundo de Resposta a Perdas e Danos, mecanismo criado para apoiar países impactados por eventos extremos. Chaudhary luta por menos burocracia e acesso direto aos recursos.

A ministra ressalta que o Nepal também vem adotando medidas para reduzir sua vulnerabilidade, como a implementação de planos locais de adaptação climática, o fortalecimento do manejo comunitário das florestas e iniciativas de descarbonização das indústrias.

“Estamos agindo, mas não é suficiente. Precisamos de financiamento climático”, reforça.

Para Chaudhary, o resultado mais importante da conferência em Antália seria transformar os compromissos internacionais em recursos concretos para as populações ameaçadas.

“O que o povo do Nepal mais precisa é de justiça. A justiça climática é a questão mais importante”, conclui.

Primeira mulher indígena no ministério

Ativista pelos direitos das comunidades tradicionais, Geeta Chaudhary também é a primeira mulher indígena a a ocupar um cargo ministerial no Nepal. Para ela, sua trajetória reflete o avanço da participação feminina na política nepalesa: as mulheres já ocupam cerca de 40% dos postos em uma instância do governo.

Ela também contou que tem uma conexão forte com o Brasil e mantém vínculos com integrantes de comunidades tradicionais, mesmo sem nunca ter o visitado.“Quando você protege os direitos dos povos originários, também está protegendo a biodiversidade”.

Em Antália, sua prioridade é dar visibilidade aos riscos enfrentados pelas comunidades do Himalaia, em defesa pela criação de um programa de trabalho específico para as montanhas, além de garantir recursos para adaptação e reconstrução.