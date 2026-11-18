Gita Chaudhary, ministra da Agricultura, Florestas e Meio Ambiente do Nepal: “O que o povo do Nepal mais precisa é de justiça. É a questão mais importante” (Ediago Quincó)
Repórter de ESG
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h00.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 14h01.
“Olhem nos olhos das mães nepalesas, que ainda estão procurando seus filhos nos leitos dos rios, e perguntem a si mesmos se vocês têm ou não alguma responsabilidade por isso”.
É com esse apelo aos líderes mundiais reunidos na COP31, em Antália, na Turquia, que Gita Chaudhary, ministra da Agricultura, Florestas e Meio Ambiente do Nepal, cobra justiça climática para seu país após uma das maiores tragédias de sua história recente.
Há quase oito meses no cargo, a indígena de apenas 33 anos vive em Katmandu, capital nepalesa, e acompanha de perto os impactos dramáticos da crise climática em comunidades inteiras:"Essa não foi a primeira catástrofe. Perdemos nossa cultura, aldeias e cidades", relatou, em entrevista exclusiva à EXAME.
Em 26 de agosto, o colapso de uma geleira no Himalaia desencadeou uma avalanche de gelo, rochas, lama e detritos, deixando pelo menos 1.455 pessoas mortos e outros 5.285 desaparecidos.
Além da perda de vidas, a destruição também atingiu estradas, pontes, usinas hidrelétricas e estruturas críticas para a economia do Nepal. E o custo da reconstrução foi estimado inicialmente entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, o equivalente a a quase 10% do PIB nacional.
Segundo a ministra, a tragédia expõe uma grande contradição: o Nepal tem uma participação pequena nas emissões globais de gases de efeito estufa, mas enfrenta consequências graves e desproporcionais.
“Não somos responsáveis, mas estamos assumindo uma responsabilidade enorme”, lamentou.
Localizado na região do Himalaia, o Nepal está especialmente exposto ao derretimento das geleiras. Segundo a ministra, 21 lagos glaciais no território nepalês apresentam risco de rompimento.
Embora more na capital, Chaudhary também convive com o temor de novas inundações repentinas. O impacto é ainda mais grave para as comunidades de áreas mais baixas, atingidas pelas águas liberadas após o rompimento de lagos glaciais nas montanhas.
O alerta ultrapassa as fronteiras: as geleiras do Himalaia alimentam rios que abastecem milhões de pessoas em países vizinhos, como Índia e Bangladesh, e seu derretimento pode ampliar os riscos de enchentes e comprometer o abastecimento de água.
“As montanhas não são um sinal de alerta apenas para nós. Elas também representam um perigo para outros países”, afirma.
Se o Brasil é o coração da biodiversidade pelas suas florestas, como define Chaudhary, o Nepal é a “caixa-d'água da Ásia”. Segundo a ministra, os recursos hídricos da região do Himalaia sustentam cerca de 2 bilhões de pessoas que vivem em áreas a jusante.
É diante dessa vulnerabilidade que a delegação nepalesa chegou à COP31 com uma cobrança aos países ricos e historicamente responsáveis pela maior parte da poluição do planeta: [grifar]mais financiamento para adaptação climática, [/grifar]recursos para reconstruir as áreas atingidas e mecanismos de compensação por perdas e danos.
“O Nepal não está em condições de superar essa tragédia sozinho. Eventos climáticos de menor escala acontecem várias vezes por ano no país”, acrescenta a ministra.
Para ela, o desafio não é apenas reconstruir o que foi destruído, mas também evitar que novos desastres provoquem perdas semelhantes. Por isso, ela defende que o financiamento internacional chegue com mais rapidez aos países vulneráveis, preferencialmente por meio de doações, sem ampliar o endividamento dessas economias.
Segundo uma estimativa da ONU divulgada durante a conferência climática, países em desenvolvimento precisarão de US$ 305 bilhões por ano até 2035 para financiar medidas de adaptação ao clima extremo, como sistemas de alerta precoce e infraestrutura de proteção.
No entanto, o tema que é tradicionalmente travado nas COPs, avança lentamente. Entre 2023 e 2024, os fluxos internacionais de recursos públicos para adaptação cresceram apenas US$ 1 bilhão. Mesmo que a meta de triplicar esses repasses até 2035 seja cumprida, o valor será suficiente para atender apenas 20% a 29% das necessidades dos países em desenvolvimento.
Além dos recursos para prevenir novas tragédias, o Nepal quer apoio para lidar com os prejuízos bilionários. Entre as prioridades está o Fundo de Resposta a Perdas e Danos, mecanismo criado para apoiar países impactados por eventos extremos. Chaudhary luta por menos burocracia e acesso direto aos recursos.
A ministra ressalta que o Nepal também vem adotando medidas para reduzir sua vulnerabilidade, como a implementação de planos locais de adaptação climática, o fortalecimento do manejo comunitário das florestas e iniciativas de descarbonização das indústrias.
“Estamos agindo, mas não é suficiente. Precisamos de financiamento climático”, reforça.
Para Chaudhary, o resultado mais importante da conferência em Antália seria transformar os compromissos internacionais em recursos concretos para as populações ameaçadas.
“O que o povo do Nepal mais precisa é de justiça. A justiça climática é a questão mais importante”, conclui.
Ativista pelos direitos das comunidades tradicionais, Geeta Chaudhary também é a primeira mulher indígena a a ocupar um cargo ministerial no Nepal. Para ela, sua trajetória reflete o avanço da participação feminina na política nepalesa: as mulheres já ocupam cerca de 40% dos postos em uma instância do governo.
Ela também contou que tem uma conexão forte com o Brasil e mantém vínculos com integrantes de comunidades tradicionais, mesmo sem nunca ter o visitado.“Quando você protege os direitos dos povos originários, também está protegendo a biodiversidade”.
Em Antália, sua prioridade é dar visibilidade aos riscos enfrentados pelas comunidades do Himalaia, em defesa pela criação de um programa de trabalho específico para as montanhas, além de garantir recursos para adaptação e reconstrução.