Enquanto representantes de quase 200 países se reúnem em Antália, na Turquia, para discutir como conter a crise climática, a Rússia continua bombardeando a infraestrutura energética da Ucrânia.

Na madrugada desta sexta-feira, 20, em plena reta final da COP31, a Rússia lançou mais de 110 mísseis contra o território ucraniano, deixando ao menos oito mortos e provocando apagões em diversas regiões.

A ofensiva ocorreu um dia depois de Vladimir Putin se reunir com os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em uma cúpula que terminou com uma declaração conjunta sobre a paz, mas sem qualquer acordo para encerrar a guerra na Ucrânia que já dura quase cinco anos.

A distância entre as negociações climáticas e o campo de batalha é de milhares de quilômetros. Mas, no pavilhão da Ucrânia nesta COP, a guerra e o clima se encontravam em um desafio comum: garantir a segurança energética ao mesmo tempo em que a infraestrutura é destruída, o que dificulta a transição para fontes de energia limpas.

Na abertura do espaço ucraniano na Blue Zone, área formal das negociações da ONU, a cerimônia começou com um minuto de silêncio em homenagem aos militares mortos. Entre as instalações, um mosaico do mapa da Ucrânia, construído com fragmentos de edifícios destruídos pelos ataques russos, materializava os danos do conflito.

E a presença de autoridades europeias, entre elas o comissário de Energia da União Europeia, Dan Jørgensen, reforçava a mensagem de apoio do bloco à Ucrânia.

Foi nesse cenário que Oleksandr Krasnolutskyi, vice-ministro da Economia e do Meio Ambiente da Ucrânia desde janeiro de 2026, falou à EXAME sobre a maior cobrança do país na COP31: fazer a Rússia pagar também pelos danos climáticos.

"A Rússia deve pagar por essas emissões", afirma Krasnolutskyi, em entrevista exclusiva.

Emissões afetadas

O impacto é significativo: a guerra provocou a emissão de 311,4 milhões de toneladas de CO₂ equivalente entre fevereiro de 2022, quando começou a invasão russa em larga escala, e fevereiro de 2026. O volume é comparável às emissões anuais de toda a França.

Com base nessa estimativa da Iniciativa para a Contabilização das Emissões de Gases de Efeito Estufa da Guerra, a Ucrânia reivindica mais de US$ 57 bilhões em compensações financeiras.

O valor considera o chamado custo social do carbono, estimado em US$ 185 por tonelada emitida, indicador que busca traduzir os prejuízos provocados pelas mudanças climáticas.

O governo ucraniano já anunciou a intenção de apresentar uma reivindicação na categoria de danos ambientais do Registro de Danos da Ucrânia, mecanismo internacional estabelecido no âmbito do Conselho da Europa.

No entanto, até então ainda não há nenhuma indenização reconhecida ou um pagamento determinado à Rússia.

"Estamos tentando utilizar todas as plataformas internacionais disponíveis, incluindo a COP31, para discutir essa questão com nossos parceiros. Assim, podemos responsabilizar o agressor pelos danos causados e receber uma compensação justa por todos esses prejuízos", destaca o vice-ministro.

Como a guerra ameaça a transição energética da Ucrânia

Apesar dos ataques, Krasnolutskyi afirma que a agenda climática continua no foco do governo ucraniano. A reconstrução do sistema energético, segundo ele, deve servir também para acelerar a transição para fontes menos poluentes.

"A política climática é nossa prioridade", afirma.

O vice-ministro explica que a expansão das renováveis se tornou também uma questão de segurança energética para a Ucrânia. Em meio aos ataques russos à infraestrutura elétrica, diversificar as fontes de geração é uma forma de manter serviços essenciais em funcionamento.

"Estamos desenvolvendo energia solar e eólica e, de maneira geral, fontes alternativas. Isso nos dá a possibilidade de resistir durante a guerra e garantir o fornecimento de aquecimento, água encanada e eletricidade à população", diz.

A estratégia faz parte do Plano Nacional de Energia e Clima, atualizado em 2026, que estabelece medidas para avançar rumo à neutralidade climática até 2050.

Os ataques à infraestrutura energética se repetiram durante a conferência. Em 11 de novembro, a Rússia bombardeou instalações de eletricidade na Ucrânia, enquanto uma nova rodada de negociações de paz, mediada por Washington, terminava sem acordo.

O cenário ilustra os desafios enfrentados pelo país para avançar na transição energética em meio à guerra.

Segundo Krasnolutskyi, o planejamento não se limita à geração de energia. Também prevê ações para a agricultura, a gestão de resíduos, o desenvolvimento do setor florestal e a modernização da indústria.

O governo está desenvolvendo planos para reduzir as emissões provenientes dos resíduos e ampliar iniciativas relacionadas às florestas, que atuam como grandes sumidouros de carbono.

No entanto, a implementação dessas medidas depende de investimentos e condições para reconstruir instalações que continuam expostas aos ataques.

Na COP31, a delegação ucraniana buscou apoio internacional para financiar a recuperação verde, incluindo projetos de energia limpa, modernização industrial e mecanismos de mercado de carbono.

Para o vice-ministro, o desafio é reconstruir uma economia que precisa reduzir suas emissões sem saber quando a destruição de sua infraestrutura vai terminar.

Como os ataques russos agravam a crise climática

O impacto climático da guerra vai muito além dos combustíveis consumidos por tanques, aviões e outros equipamentos militares. O levantamento considera também incêndios florestais provocados pelos combates, ataques à infraestrutura energética, deslocamentos populacionais, alterações nas rotas da aviação civil e a reconstrução de instalações destruídas.

As operações militares representam 37% das emissões estimadas. Os incêndios respondem por cerca de 23%, percentual semelhante ao atribuído às atividades de reconstrução. Já os desvios de rotas da aviação civil representam 9%, enquanto os danos à infraestrutura energética respondem por 7% e os deslocamentos populacionais por aproximadamente 2%.

Somente no quarto ano da guerra, encerrado em fevereiro de 2026, foram acrescentadas cerca de 75 milhões de toneladas de CO₂ equivalente ao balanço ambiental do conflito.

O estudo também identifica uma relação entre as mudanças climáticas e a intensidade dos danos. Temperaturas excepcionalmente elevadas e períodos de seca favoreceram a propagação de incêndios iniciados pelos combates, em áreas onde as equipes de emergência frequentemente não conseguiam atuar.

Ao mesmo tempo, a destruição repetida de usinas, redes de transmissão e sistemas de aquecimento exige novas obras e aumenta a dependência de fontes alternativas de abastecimento, incluindo geradores movidos a combustíveis fósseis.

Para Krasnolutskyi, essa realidade impõe um obstáculo adicional aos compromissos de descarbonização assumidos pelo país.

"As emissões aumentam porque a Rússia está atacando nossa indústria e nossa infraestrutura energética. Eles também estão atingindo nossos centros logísticos. Portanto, esse é um grande problema para nós", afirma.

O desafio é particularmente relevante para a indústria pesada ucraniana, que precisa modernizar suas instalações ao mesmo tempo que enfrenta o risco constante de novos bombardeios.

"É muito difícil para nós. Nossa indústria pesada está sendo atingida por mísseis", diz o vice-ministro.

Os ataques recentes são um retrato: danificaram linhas de transmissão e instalações ferroviárias, além de comprometerem o fornecimento de aquecimento em áreas residenciais.

As ofensivas ocorreram durante a tentativa de retomada do diálogo diplomático entre Moscou e Kyiv, com mediação de Washington. No final, terminaram sem um acordo sobre os principais pontos que impedem o fim do conflito, incluindo questões territoriais e garantias de segurança nacional.

Gastos militares superam meta global de financiamento climático

Os danos da guerra acontecem em um momento de gastos militares globais recordes, enquanto os países correm contra o tempo na COP31 para fechar um acordo e ampliar os recursos destinados ao combate da crise climática.

Em 2025, as despesas militares mundiais alcançaram o recorde de US$ 2,89 trilhões, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI). O montante representa um crescimento real de 2,9% em relação ao ano anterior e marca o 11º ano consecutivo de alta.

A Rússia gastou aproximadamente US$ 190 bilhões em suas Forças Armadas no período, e a Ucrânia destinou cerca de US$ 84,1 bilhões, valor equivalente a 40% do PIB ucraniano.

Para efeito de comparação, a meta internacional de financiamento climático prevê mobilizar pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para apoiar países em desenvolvimento aos efeitos do clima extremo. Tradicionalmente, o tema é um dos mais espinhosos das COPs e segue entre os principais impasses na reta final da conferência em Antália.

Em apenas um ano, o mundo gastou com suas Forças Armadas mais que o dobro do volume anual que pretende mobilizar para o financiamento climático até 2035.

O abismo também aparece nos recursos destinados à agenda de adaptação. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), os países em desenvolvimento precisarão de US$ 310 bilhões a US$ 365 bilhões por ano até 2035 apenas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Para a Ucrânia, as duas crises estão diretamente conectadas. O país precisa financiar sua defesa, reconstruir a infraestrutura destruída e, ao mesmo tempo, cumprir compromissos de mitigação.

Na COP31, a delegação ucraniana também defendeu o reconhecimento internacional da destruição da biodiversidade e a criação de instrumentos para financiar a recuperação ambiental.

"Queremos que a comunidade internacional reconheça que a Federação Russa é responsável pelos danos ambientais causados pela guerra", afirma Krasnolutskyi.

Enquanto os diplomatas discutem formas de conter o aquecimento global e encontrar uma saída para o conflito, a reivindicação ucraniana acrescenta uma questão às negociações: quem deve pagar pelas emissões de uma guerra?