COP31 chega ao quinto dia com pistas sobre acordos finais e foco em US$ 1,3 trilhão

Antália, Turquia — Com o fim da Cúpula dos Líderes, os discursos dos chefes de estado dão lugar às negociações na COP31.

Depois de uma primeira semana marcada por promessas, cobranças e impasses, a conferência climática da ONU em Antália, na Turquia, chega ao quinto dia com os ânimos mais acalorados e as primeiras pistas sobre o que poderá constar dos acordos finais.

Nesta sexta-feira, 13, as atenções se voltam para aos debates diplomáticos nas salas fechadas. É nelas que os países começam a explicitar suas prioridades, expor divergências e disputar espaço nos documentos que deverão orientar as decisões desta COP.

O cenário ainda é de incerteza. Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, muitos dos temas apresentados pelas delegações sequer chegaram à fase de elaboração de um texto negociável. Mas os contornos das disputas começam a ficar mais claros.

O dia também é dedicado às finanças e ao comércio, com destaque para a discussão sobre como mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano em financiamento climático até 2035 para os países em desenvolvimento. O mercado de carbono e os mecanismos para acelerar a implementação dos compromissos assumidos nas conferências anteriores também estão no centro.

O que pode entrar nas decisões da COP31

Um dos principais sinais sobre os rumos das negociações veio da própria Presidência da COP31, que divulgou nesta sexta-feira um documento com as primeiras reflexões sobre uma possível "decisão de capa" (cover decision).

O texto reúne as posições apresentadas pelos países durante consultas realizadas nos dias 10 e 11 de novembro. Ainda não se trata de um rascunho de acordo, mas de um levantamento dos assuntos que os líderes gostariam de ver contemplados na chamada decisão de capa (cover decision), documento de caráter político que reúne as principais mensagens e também não depende de consenso dos quase 200 países para ser aprovado.

A lista é extensa e evidencia a dificuldade de construir um consenso. Entre os temas estão a resposta à ultrapassagem do limite de aquecimento global de 1,5°C, estabelecido pelo Acordo de Paris, as lacunas nas políticas de redução de emissões, adaptação, perdas e danos e financiamento climático.

Também aparecem propostas relacionadas à ampliação da eletrificação global para 35% até 2035, à redução das emissões de metano, à captura e ao armazenamento de carbono, além da proteção dos oceanos, das montanhas e da criosfera.

Uma das potenciais disputas incluem a meta de triplicar o financiamento para adaptação, os caminhos para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, o combate ao desmatamento e as medidas comerciais unilaterais. Durante a passagem do presidente Lula na Cúpula dos Líderes, o Brasil apresentou os dois roadmaps globais: o de florestas e fósseis, e foi bastante endossado.

As divergências, porém, vão além do conteúdo. Algumas delegações questionam a própria necessidade de uma decisão de capa, enquanto outras defendem que o documento seja negociado sem sobrepor discussões já previstas na agenda formal da conferência.

A expectativa é que novas consultas com os chefes de delegação avancem nesta sexta-feira e que os países apresentem propostas de texto ao longo do fim de semana. Um primeiro esboço poderá surgir no início da próxima semana.

Até lá, a Presidência da COP31 com duplo comando entre Turquia e Austrália terá o desafio de transformar uma lista de interesses distintos em um documento capaz de reunir o apoio dos países.

Como mobilizar US$ 1,3 trilhão para o clima

Enquanto as delegações discutem o conteúdo dos acordos, o financiamento climático assume o protagonismo na agenda.

Um dos principais debates gira em torno do Mapa do Caminho de Baku a Belém, iniciativa apresentada no processo da COP30 para ampliar os recursos destinados à ação climática e adaptação nos países em desenvolvimento que são historicamente mais vulneráveis.

O relatório Baku a Belém rumo a US$ 1,3 trilhão aponta que a adoção de medidas concretas poderia elevar o financiamento climático a uma faixa entre US$ 1,27 trilhão e US$ 1,41 trilhão anuais até 2035.

Os valores representam um potencial de mobilização de recursos, e não dinheiro já comprometido ou desembolsado.

O foco está em como transformar essa projeção em financiamento efetivo, em um cenário no qual países em desenvolvimento cobram maior participação das economias ricas e condições mais acessíveis para investir na transição energética e na resiliência aos impactos das mudanças climáticas.

O comércio internacional é outra frente de atenção. Medidas comerciais relacionadas ao clima, como exigências ambientais sobre produtos importados, podem provocar atritos entre países que buscam descarbonizar suas economias e aqueles que temem novas barreiras para suas exportações.

Nesse contexto, a COP31 coloca luz não apenas ao volume de recursos necessários, mas também as regras econômicas e comerciais que poderão facilitar ou dificultar a transição para uma economia de baixo carbono.

Outra iniciativa em destaque é o Acelerador Global de Implementação, lançado na COP30, em Belém, no âmbito da decisão Mutirão Global.

O mecanismo será tema de um evento de alto nível com ministros e representantes dos países, voltado a discutir como acelerar a execução dos compromissos climáticos já assumidos.

A Agenda Global de Ação Climática também terá espaço, com discussões sobre financiamento, transferência de tecnologia e capacitação, além do papel das Semanas do Clima ao redor do mundo.

A movimentação reforça uma das principais questões que atravessam os corredores em Antália: como passar das promessas e discursos para políticas, investimentos e implementação.

Os principais eventos do quinto dia

12h45 às 13h45 — Financiando a transição: como viabilizar a descarbonização do transporte brasileiro. Organizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no Pavilhão Brasil.

13h às 15h — Acelerador Global de Implementação. Evento de alto nível sobre a operacionalização da iniciativa lançada na COP30. Plenária 2 – Akdeniz.

15h às 18h — Diálogo ministerial sobre financiamento climático. Discussão de alto nível no âmbito da Convenção do Clima. Sala Ahlat, no Antalya Expo Center.

16h às 18h — Implementando o Mapa do Caminho de Baku a Belém rumo a US$ 1,3 trilhão. Apresentação e discussão do relatório sobre financiamento climático. Sala GCAA 2 – Likya.

17h às 19h — A Agenda Global de Ação Climática como Motor de Implementação para um Segundo Balanço Global (GST2) Bem-Sucedido. Debate sobre a contribuição da Agenda de Ação para os próximos ciclos de avaliação do Acordo de Paris. Special Event Room 1 – Uzungol.

*Horários locais de Antália, seis horas à frente de Brasília.