ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Etiópia sediará a COP32; entenda a escolha do país como sede

Nação disputava com Nigéria por posto de anfitriã da Cúpula do Clima de 2027

A África contribui com menos de 4% das emissões globais, mas está entre os mais atingido por secas (Getty Images/Divulgação)

A África contribui com menos de 4% das emissões globais, mas está entre os mais atingido por secas (Getty Images/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14h05.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 14h16.

Antes mesmo da definição de que a COP31 seria realizada na Turquia, o país que sediará a COP32 já havia sido anunciado. A Etiópia foi confirmada como anfitriã da Cúpula Climática das Nações Unidas de 2027 durante as negociações em Belém, no Brasil.

A decisão foi tomada após três reuniões entre os negociadores africanos, incluindo uma durante a COP30. Richard Muyungi, presidente do Grupo Africano de Negociadores (AGN) e enviado climático da Tanzânia, explicou que "apenas a Etiópia apresentou uma solicitação formal".

Inicialmente, Nigéria e Etiópia haviam manifestado interesse em sediar o evento. No entanto, os negociadores africanos relatam que a Nigéria recuou no último minuto em Belém.

COP32 em Adis Abeba

Segundo fontes presentes nas negociações, o AGN avaliou que a Etiópia possui melhores instalações e estava melhor preparada para receber a COP32 do que a Nigéria. Um oficial do governo etíope confirmou o apoio do grupo africano à candidatura de Adis Ababa, capital da Etiópia, durante a cúpula em 11 de novembro.

Com a escolha da Etiópia, a África sediará sua sétima COP do Clima. A primeira foi a COP2, no Zimbábue. O continente já recebeu cúpulas climáticas em diferentes regiões:

  • Norte da África: três vezes - Marrocos (COP7 e COP22) e Egito (COP27)
  • Sul da África: Zimbábue (COP2) e África do Sul (COP17)
  • África Oriental: Quênia (COP12) e agora Etiópia (COP32)

A África Ocidental e a África Central permanecem como as únicas regiões do continente que ainda não sediaram uma cúpula climática da ONU, situação que seria alterada caso a COP32 fosse realizada na Nigéria.

Por que isso é importante?

Para os países africanos, sediar essas conferências é estratégico: o continente contribui com menos de 4% das emissões globais, mas está entre os mais atingido por secas, enchentes e insegurança alimentar.

A Etiópia terá a responsabilidade de liderar discussões cruciais sobre financiamento climático em 2027, especialmente sobre adaptação e o Fundo de Perdas e Danos — temas prioritários para os países africanos que enfrentam os impactos mais severos da crise climática.

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    1/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    2/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    3/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    4/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    5/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    6/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    7/25 COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Principe William)

  • Sala de imprensa da COP30, em Belém

    8/25 Sala de imprensa da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    9/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    10/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Imprensa)

  • COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    11/25 COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Correia da Silva, Secretário Extraordinário)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    12/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    13/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    14/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula chega para foto oficial)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    15/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    16/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Fotografos registram a foto da família)

  • COP30 - Antes da Conferência, Lula se reuniu com líderes mundiais

    17/25 COP30 - Antes da Conferência, Lula se reuniu com líderes mundiais (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    18/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    19/25 COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    20/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém

    21/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • Foto de família com chefes de Estado na COP30

    22/25 Foto de família com chefes de Estado na COP30 (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    23/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • Marina Silva, na COP30:

    24/25 Marina Silva, na COP30: "Temos a alegria de anunciar que a Alemanha fez o aporte e o presidente [Lula] está instando. Esse instrumento é bem desenhado e bem estruturado", afirmou a ministra. Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    25/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

Acompanhe tudo sobre:COP30EtiópiaMudanças climáticas

Mais de ESG

Entenda como a Turquia vai sediar a COP31 com presidência australiana

COP30: Após objeções e suspensão, Brasil aprova acordo final

COP30: Sem fósseis, novo rascunho de acordo é divulgado antes de plenária final

COP30 tem plenárias finais neste sábado sem divulgar novos rascunhos

Mais na Exame

Carreira

Microalegrias são o novo segredo da inteligência emocional — e a ciência comprova

Inteligência Artificial

AWS prepara cheque de US$ 50 bi para ampliar oferta de IA ao governo dos EUA

Esporte

Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Pop

Wicked 2 estreia com mais de R$ 1 bilhão e lidera adaptações da Broadway