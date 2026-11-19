Antália, Turquia — “É preciso uma discussão interna sobre a viabilidade de sediar mais uma conferência global como a COP”, disse o ministro de Clima, Energia e Meio Ambiente da Coreia do Sul, Kim Sungwhan, ao ser questionado na COP31 se o país vai se candidatar a receber a conferência de 2028.

A conferência daquele ano deve ser sediada por um país da região da Ásia-Pacífico, mas, por ora, nenhum se candidatou. Índia e China demonstraram interesse no ano passado, mas voltaram atrás: o primeiro alegou uma revisão nos seus compromissos para o próximo biênio; já a China, que nunca confirmou publicamente a intenção de sediar a COP, teria voltado atrás pela proximidade da convenção climática com as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Com o recuo das duas nações, nenhum país da região formalizou candidatura. A Coreia do Sul, que chegou a enviar líderes locais para a COP31 para promover a região como "possível sede", ficou encurralada com as desistências de países maiores. “Estamos refletindo profundamente sobre o que a Coreia deve fazer”, afirmou, em tradução do coreano, durante conversa com a imprensa à qual a EXAME foi convidada.

O motivo da dúvida é o calendário. Em 2028, a Coreia já está programada para receber a Conferência da ONU sobre os Oceanos e a cúpula do G20, segundo a interpretação para o inglês da coletiva. A posição de Seul, por ora, tem duas partes: se algum país se dispuser a concorrer, a Coreia o apoiará “fortemente”; se ninguém o fizer, o governo considerará “seriamente” como cumprir sua responsabilidade climática e decidirá depois de debater o tema internamente.

A hesitação contrasta com o discurso de liderança que o ministro sustentou ao longo da entrevista, realizada com poucos veículos jornalísticos. Ao ser perguntado sobre as prioridades da Coreia para o texto final, Kim começou pelo balanço das COPs.

“Lamento que as decisões e os resultados da COP não sejam suficientes para proteger de forma efetiva e completa o nosso planeta dos impactos da crise climática”, disse o ministro, em caráter pessoal.

O líder reconheceu que as negociações envolvem interesses muito diferentes entre os países e questionou se um sistema baseado em negociações entre Estados consegue resolver um problema global.

“Se a crise é um problema global, não deveria funcionar uma democracia climática global?”, perguntou. Na avaliação dele, conforme a crise se agrave, o mundo poderá adotar um arranjo mais forte que o Acordo de Paris.

Eletrificação no centro da COP31; na Coreia, nem tanto

O ministro citou como um dos possíveis destaques da COP31 o compromisso 35x35, proposto pela presidência turca. “Acredito que pode ser um dos principais resultados da COP31, já que empurra o mundo a se afastar rapidamente dos combustíveis fósseis e a avançar rumo à eletrificação”, disse.

Em tom mais amplo, afirmou que a humanidade explorou a natureza desde a revolução agrícola e passou a explorar carvão e petróleo com a Revolução Industrial.

“Todos sabemos que o sistema atual não vai funcionar, então devemos parar de destruir a natureza e criar uma nova civilização em que possamos coexistir com ela. A Coreia está comprometida em tornar essa transição em uma realidade”, declarou, acrescentando que o país compartilhará seu progresso e sua experiência com outras nações.

A mesma lógica quando perguntado se ele vê retrocesso nas negociações: decisões de COPs anteriores traziam termos como transição ou eliminação gradual dos combustíveis fósseis, que agora nem são mencionados, alguns países se opõem a eles e há divergência até sobre citar a base científica.

Kim disse ter “muita preocupação”. “Enquanto a crise climática se intensifica, acredito que, em certa medida, nossa atitude, ou a forma como lidamos com a questão, está andando para trás”, afirmou.

Observou que alguns países negam a base científica e que, nesse caminho, o mundo pode enfrentar “o destino dos dinossauros”. Para ele, a negociação conforme os interesses de cada país não será suficiente.

“Não será fácil enfrentar a crise climática se as negociações avançarem com países que só se concentram nos próprios interesses”, disse. A Coreia, completou, tem “suas próprias circunstâncias”, mas vai “liderar os esforços internacionais” para conter a crise.

Eletrificação com ressalva

Ainda sobre a meta de eletrificação de 35% até 2035, Kim a chamou de visão significativa, mas deixou uma ressalva. “Tenho preocupação de que, se essa eletricidade vier do carvão e do gás natural, o próprio sentido da meta de eletrificação possa ser, de certa forma, comprometido”, disse.

No longo prazo, defendeu, a eletrificação deve ser alimentada por fontes descarbonizadas, para que a meta ande junto com as NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas), que em geral buscam a neutralidade de carbono em 2050.

“É assim que as NDCs e a meta de eletrificação podem andar juntas”, afirmou. Quando perguntado qual a parcela da eletrificação deveria vir de renováveis e se elas pesam mais do que a eletrificação, o ministro não indicou percentual nem hierarquizou as duas coisas.

A ressalva tem relação com a situação doméstica. Perguntado sobre o aumento do uso de carvão na Coreia depois do conflito entre Irã e Estados Unidos, o ministro reconheceu o avanço e o atribuiu a um movimento de curto prazo. Lembrou que o preço internacional do GNL disparou após a invasão russa da Ucrânia, e que isso encareceu a energia no país.

“Ao longo da crise no Oriente Médio, houve sinais de alta nos preços de energia. Então, por ora, tivemos que usar carvão”, explicou. “Houve, claro, um aumento do uso de carvão por um curto período, mas pretendemos seguir adiante com nossa política de transição energética.”

O governo, afirmou, mantém a eliminação do carvão até 2040. Hoje ele responde por cerca de 34% da matriz energética, mas de acordo com o ministro, as renováveis passarão a ser a fonte principal, com a energia nuclear usada de forma equilibrada.

Os números oficiais ajudam a dimensionar a promessa. O ministério de Kim apresentou no início do ano o plano de quase triplicar a capacidade renovável, de 37 GW para 100 GW até 2030, junto com o fechamento de 60 usinas a carvão até 2040.

Em outubro, a pasta divulgou uma estratégia de transformação verde de 1.000 trilhões de won (US$ 747 bilhões), que inclui a energia solar entre dez indústrias prioritárias, de acordo com o mesmo site.

A crise no Golfo apareceu na frase do ministro ao responder se uma COP deve reagir a eventos como a tensão em Ormuz e em que formato. Kim respondeu que, no quadro maior da meta da presidência e da Agência Internacional de Energia (IEA), a agenda é a transição de “petroestado” para “eletroestado”.

Lembrou que, quando houve risco de guerra perto de Ormuz, os países diversificaram as importações de petróleo para proteger sua segurança energética. Para ele, porém, essa agenda não se resume a diversificar fornecedores. “Não se trata apenas de diversificar fontes de energia, mas de uma mudança de paradigma, rumo a uma transição energética baseada nas renováveis”, afirmou.

A meta discutida na COP31, disse, é sobre se afastar dos combustíveis fósseis, inclusive do petróleo, e avançar numa transição centrada nas renováveis. “Por isso acredito que devemos todos trabalhar ainda mais juntos para alcançar essa meta”, completou.

Hidrogênio em casa, solar no campo

Na coletiva de imprensa com outros jornais internacionais, segundo ele, a política coreana de produzir hidrogênio verde no exterior, convertê-lo em amônia e importá-lo para queimar em usinas a carvão não era o caminho central para ampliar o hidrogênio verde e reduzir emissões.

Também podia desestimular a indústria doméstica de eletrólise da água, a tecnologia que produz hidrogênio a partir de energia renovável. O hidrogênio, afirmou, deve ficar para setores de difícil descarbonização, enquanto energia elétrica e transporte são mais eficientes com renováveis e baterias. Kim acrescentou que Coreia e Japão estão em situação parecida e poderiam dialogar de perto sobre hidrogênio verde.

Para a expansão renovável, a aposta é a solar. Kim explicou que o relevo montanhoso do país levou à adoção da agrovoltaica, que combina cultivo e geração solar no mesmo terreno. Segundo ele, o modelo eleva a renda agrícola, ajuda a conter a migração para as cidades e amplia as renováveis.

Sobre a linguagem do texto final da COP31, o ministro disse que, em princípio, a Coreia apoia a transição para longe dos combustíveis fósseis e a considera indispensável, mas afirmou que ia “revisar de novo” a questão com a equipe de negociação, o que sugere que a posição ainda não estava fechada.

A redação exata, disse, será definida em consultas internas e técnicas, “para que a posição coreana não recue” em relação aos esforços globais. Ele não disse se defende menção expressa à eliminação gradual no texto.

Acordos fora da sala de negociação

À margem da conferência, Seul fechou dois movimentos em frente diferente. Kim assinou com o ministro de Mudança Climática e Energia da Austrália, Chris Bowen, um memorando de entendimento sobre uma rota bilateral de descarbonização, que busca conectar as energias renováveis e os recursos australianos à demanda industrial coreana.

Segundo o governo australiano, o acordo cobre investimento em energia limpa e indústrias de emissão líquida zero, cadeias de suprimento regionais mais seguras e cooperação em transporte marítimo verde, certificação de hidrogênio e indústria limpa. O memorando, no entanto, não define recursos, metas, projetos nem prazos, e não diz se tem caráter vinculante, segundo o governo australiano.

Na área de financiamento, a Coreia anunciou aporte de 10 bilhões de won à nona reposição do Fundo Fiduciário do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), ao lado da Dinamarca, que prometeu 800 milhões de coroas dinamarquesas.

Com os novos anúncios, os compromissos totais ao GEF-9 passam de US$ 4,5 bilhões, segundo comunicado do fundo. “Em um momento em que o financiamento climático está sob pressão, esses anúncios enviam um sinal encorajador”, afirmou Simon Stiell, secretário-executivo da ONU para Mudança do Clima, em tradução do comunicado.