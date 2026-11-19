Como transformar as promessas climáticas em ações concretas? A pergunta ganha força nesta quinta-feira, 19 de novembro, quando a COP31, em Antália, na Turquia, chega ao seu último dia temático e entra nas horas decisivas para um acordo entre os países.

Sob o tema “İmece — Fortalecendo a Implementação”, a programação é inspirada em uma tradição turca secular de cooperação coletiva, na qual cada pessoa contribui para realizar uma tarefa que seria grande demais para alguém sozinho. A proposta se aproxima do espírito de mutirão levado pelo Brasil à COP30, em Belém.

Mas a ideia de ação coletiva contrasta com os impasses que ainda persistem nas negociações. Na reta final da cúpula, as divergências sobre quem deve financiar a ação climática continuam entre os principais obstáculos para um consenso.

Com o encerramento oficial previsto para sexta-feira, 20, a expectativa é que os países consigam reduzir as diferenças sobre financiamento climático, adaptação e implementação dos compromissos internacionais.

Enquanto as negociações avançam, a agenda desta quinta-feira concentra discussões sobre como transformar planos de adaptação em investimentos, ampliar a participação das comunidades indígenas no manejo do fogo e incorporar decisões da Justiça internacional às políticas climáticas.

Um dos principais momentos será o encerramento oficial da Agenda Global de Ação Climática da COP31, com participação de Ana Toni, CEO da COP30, e Simon Stiell, secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

Brasil destaca avanços na transição energética

A quinta-feira também começa sob o impacto dos anúncios feitos pelo Brasil no dia anterior.

Na quarta-feira, 18, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, anunciou que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou diretrizes para reduzir gradualmente a dependência dos combustíveis fósseis.

A decisão abre caminho para que o país apresente seu mapa do caminho nacional para a transição energética na COP32, prevista para acontecer na Etiópia, em 2027.

O ministro também destacou a disposição manifestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o Brasil sedie uma futura edição da Conferência sobre a Transição para Longe dos Combustíveis Fósseis.

Outro resultado apresentado na quarta-feira foi o avanço da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, lançada na COP30.

A iniciativa passou de 43 para 50 países signatários. Dos quatro planos de implementação desenvolvidos por Cuba, Etiópia, Quênia e Zâmbia, três foram aprovados e devem beneficiar cerca de 5,5 milhões de pessoas.

Os resultados ajudam a contextualizar o principal desafio que orienta os debates desta quinta-feira: como ampliar a execução dos compromissos assumidos nas conferências anteriores.

Financiamento para adaptação e direitos humanos entram em pauta

O primeiro destaque da programação é um encontro organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dedicado a discutir como transformar planos nacionais de adaptação em investimentos.

A proposta é reunir governos, fundos climáticos e instituições financeiras para identificar caminhos de implementação de projetos, especialmente em países da Europa e da Ásia Central.

O debate considera iniciativas lançadas durante a COP30 e a COP31 para aproximar o planejamento das fontes de financiamento.

Outro tema é a Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça (CIJ), emitida em julho de 2025, sobre as obrigações dos Estados diante da mudança do clima.

No Pavilhão Brasil, a enviada especial da COP30 para Direitos Humanos e Transição Justa, Denise Dora, participa de um diálogo sobre os desafios para incorporar esse entendimento às políticas e decisões dos países.

A discussão envolve organizações de direitos humanos e especialistas em direito ambiental, em um momento em que a responsabilização dos Estados ganha espaço nas negociações climáticas.

Manejo indígena do fogo e governança climática são destaques

A participação de povos indígenas nas estratégias de prevenção de incêndios florestais também está entre os temas centrais.

Um encontro organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e por parceiros reúne lideranças indígenas, cientistas e representantes de governos para debater o papel dos conhecimentos tradicionais no manejo integrado do fogo.

A sessão deve marcar a criação de uma rede internacional de adaptação ao fogo liderada por povos indígenas, destinada a aproximar experiências locais das políticas globais de prevenção e resposta aos incêndios.

À tarde, o ministro João Paulo Capobianco participa de um painel sobre o papel dos Tribunais de Contas na implementação da agenda climática, com foco em governança, evidências e avaliação de resultados.

O ministro também tem previsto um encontro com representantes da sociedade civil para apresentar um panorama das negociações.

Agenda da COP31 nesta quinta-feira, 19 de novembro

9h às 10h30 | Financiando a Resiliência em Escala: dos Planos à Implementação

Encontro do PNUD discute como transformar planos nacionais de adaptação em investimentos, com participação de fundos climáticos e instituições financeiras de desenvolvimento.

Local: Pavilhão do PNUD – Zona Azul.

10h15 às 11h15 | Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça: Desafios e Implementação

Com participação de Denise Dora, o debate aborda as obrigações dos países diante da crise climática e os desafios para incorporar o parecer da CIJ às políticas públicas.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

12h45 às 13h45 | Manejo Integrado do Fogo: das Práticas Tradicionais às Políticas Globais

Lideranças indígenas e especialistas discutem a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a prevenção de incêndios e a criação de uma rede internacional de adaptação ao fogo liderada por povos indígenas.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

14h às 16h | Encerramento Oficial da Agenda Global de Ação Climática da COP31

Com Ana Toni, Simon Stiell e representantes das presidências da COP30 e COP31, o evento apresenta um balanço das iniciativas de implementação e dos próximos passos.

Local: Plenary Hall 2 – Akdeniz.

15h15 às 16h15 | Abordagens Regenerativas para a Ação Climática no Turismo

Debate reúne representantes do setor turístico para discutir restauração de ecossistemas, resiliência dos destinos e benefícios para comunidades locais.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

16h30 | Tribunais de Contas como agentes da implementação climática

Com participação do ministro João Paulo Capobianco, o painel discute o papel das instituições de controle na governança e na avaliação das políticas climáticas.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.

18h45 | Briefing das negociações com a sociedade civil

João Paulo Capobianco participa de encontro com representantes da sociedade civil para discutir o andamento das negociações da COP31.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.

*Horários locais de Antália, na Turquia.