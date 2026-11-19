Chris Bowen, Murat Kurum, Simon Stiell e João Paulo Capobianco: chefe da negociação, presidente da COP31, secretário-executivo da UNFCCC e ministro do meio ambiente do Brasil participam das últimas negociações da COP31
Repórter de ESG
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06h22.
Como transformar as promessas climáticas em ações concretas? A pergunta ganha força nesta quinta-feira, 19 de novembro, quando a COP31, em Antália, na Turquia, chega ao seu último dia temático e entra nas horas decisivas para um acordo entre os países.
Sob o tema “İmece — Fortalecendo a Implementação”, a programação é inspirada em uma tradição turca secular de cooperação coletiva, na qual cada pessoa contribui para realizar uma tarefa que seria grande demais para alguém sozinho. A proposta se aproxima do espírito de mutirão levado pelo Brasil à COP30, em Belém.COP31: impasses sobre quem deve pagar a conta climática travam negociações
Mas a ideia de ação coletiva contrasta com os impasses que ainda persistem nas negociações. Na reta final da cúpula, as divergências sobre quem deve financiar a ação climática continuam entre os principais obstáculos para um consenso.
Com o encerramento oficial previsto para sexta-feira, 20, a expectativa é que os países consigam reduzir as diferenças sobre financiamento climático, adaptação e implementação dos compromissos internacionais.
Enquanto as negociações avançam, a agenda desta quinta-feira concentra discussões sobre como transformar planos de adaptação em investimentos, ampliar a participação das comunidades indígenas no manejo do fogo e incorporar decisões da Justiça internacional às políticas climáticas.
Um dos principais momentos será o encerramento oficial da Agenda Global de Ação Climática da COP31, com participação de Ana Toni, CEO da COP30, e Simon Stiell, secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).
A quinta-feira também começa sob o impacto dos anúncios feitos pelo Brasil no dia anterior.
Na quarta-feira, 18, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, anunciou que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou diretrizes para reduzir gradualmente a dependência dos combustíveis fósseis.
A decisão abre caminho para que o país apresente seu mapa do caminho nacional para a transição energética na COP32, prevista para acontecer na Etiópia, em 2027.
O ministro também destacou a disposição manifestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o Brasil sedie uma futura edição da Conferência sobre a Transição para Longe dos Combustíveis Fósseis.
Outro resultado apresentado na quarta-feira foi o avanço da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, lançada na COP30.
A iniciativa passou de 43 para 50 países signatários. Dos quatro planos de implementação desenvolvidos por Cuba, Etiópia, Quênia e Zâmbia, três foram aprovados e devem beneficiar cerca de 5,5 milhões de pessoas.
Os resultados ajudam a contextualizar o principal desafio que orienta os debates desta quinta-feira: como ampliar a execução dos compromissos assumidos nas conferências anteriores.
O primeiro destaque da programação é um encontro organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dedicado a discutir como transformar planos nacionais de adaptação em investimentos.
A proposta é reunir governos, fundos climáticos e instituições financeiras para identificar caminhos de implementação de projetos, especialmente em países da Europa e da Ásia Central.
O debate considera iniciativas lançadas durante a COP30 e a COP31 para aproximar o planejamento das fontes de financiamento.
Outro tema é a Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça (CIJ), emitida em julho de 2025, sobre as obrigações dos Estados diante da mudança do clima.
No Pavilhão Brasil, a enviada especial da COP30 para Direitos Humanos e Transição Justa, Denise Dora, participa de um diálogo sobre os desafios para incorporar esse entendimento às políticas e decisões dos países.
A discussão envolve organizações de direitos humanos e especialistas em direito ambiental, em um momento em que a responsabilização dos Estados ganha espaço nas negociações climáticas.
A participação de povos indígenas nas estratégias de prevenção de incêndios florestais também está entre os temas centrais.
Um encontro organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e por parceiros reúne lideranças indígenas, cientistas e representantes de governos para debater o papel dos conhecimentos tradicionais no manejo integrado do fogo.Quem lotou Antália: os dez países com as maiores comitivas da COP31
A sessão deve marcar a criação de uma rede internacional de adaptação ao fogo liderada por povos indígenas, destinada a aproximar experiências locais das políticas globais de prevenção e resposta aos incêndios.
À tarde, o ministro João Paulo Capobianco participa de um painel sobre o papel dos Tribunais de Contas na implementação da agenda climática, com foco em governança, evidências e avaliação de resultados.
O ministro também tem previsto um encontro com representantes da sociedade civil para apresentar um panorama das negociações.
9h às 10h30 | Financiando a Resiliência em Escala: dos Planos à Implementação
Encontro do PNUD discute como transformar planos nacionais de adaptação em investimentos, com participação de fundos climáticos e instituições financeiras de desenvolvimento.
Local: Pavilhão do PNUD – Zona Azul.
10h15 às 11h15 | Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça: Desafios e Implementação
Com participação de Denise Dora, o debate aborda as obrigações dos países diante da crise climática e os desafios para incorporar o parecer da CIJ às políticas públicas.
Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.
12h45 às 13h45 | Manejo Integrado do Fogo: das Práticas Tradicionais às Políticas Globais
Lideranças indígenas e especialistas discutem a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a prevenção de incêndios e a criação de uma rede internacional de adaptação ao fogo liderada por povos indígenas.
Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.
14h às 16h | Encerramento Oficial da Agenda Global de Ação Climática da COP31
Com Ana Toni, Simon Stiell e representantes das presidências da COP30 e COP31, o evento apresenta um balanço das iniciativas de implementação e dos próximos passos.
Local: Plenary Hall 2 – Akdeniz.
15h15 às 16h15 | Abordagens Regenerativas para a Ação Climática no Turismo
Debate reúne representantes do setor turístico para discutir restauração de ecossistemas, resiliência dos destinos e benefícios para comunidades locais.
Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.
16h30 | Tribunais de Contas como agentes da implementação climática
Com participação do ministro João Paulo Capobianco, o painel discute o papel das instituições de controle na governança e na avaliação das políticas climáticas.
Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.
18h45 | Briefing das negociações com a sociedade civil
João Paulo Capobianco participa de encontro com representantes da sociedade civil para discutir o andamento das negociações da COP31.
Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.
*Horários locais de Antália, na Turquia.