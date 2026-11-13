Guterres é homenageado em Antália em sua última COP como secretário-geral da ONU

Antália, Turquia – O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi homenageado nesta sexta-feira, 13, pela Make Polluters Pay International Coalition por sua contribuição ao movimento climático global. A homenagem foi feita durante um encontro com lideranças da sociedade civil na COP31, sob o tema "Continuidade do que foi construído". É a última conferência do clima de Guterres no cargo, que ele deixa no fim deste ano.

A coalizão, que reúne organizações como Greenpeace, Oxfam e 350.org, defende que petroleiras e grandes emissores paguem pelos danos da crise climática, por meio de impostos sobre lucros extraordinários e outros instrumentos fiscais.

COP após COP, o mesmo recado

Para Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace Internacional na COP31, Guterres passou anos dizendo aos líderes mundiais "a verdade sem verniz", tanto sobre o tamanho da emergência quanto sobre como resolvê-la. "Se os governos o tivessem ouvido desde o início, teríamos evitado anos de atraso devastador", afirmou.

Em Antália, o secretário-geral voltou a mirar a indústria fóssil. Segundo o Greenpeace, ele disse que as gigantes do setor estão "lucrando enquanto matam o planeta". Logo na abertura da cúpula, em 9 de novembro, Guterres já havia chamado a COP31 de "momento da verdade". Também afirmou que o mundo entrou "em uma nova era de extremos climáticos" e pediu que os líderes levassem a crise "a sério".

A cobrança não é nova. Em setembro, em seu último discurso na Assembleia Geral da ONU, ele resumiu a pauta em três palavras: "Poluidores devem pagar". O discurso coincidiu com a entrega de mais de 2 milhões de assinaturas da coalizão à ONU, em Nova York.

A homenagem chega no momento em que o autor dos discursos sai de cena. A dúvida é quem vai manter a cobrança.

Aplauso x ação

O próprio Greenpeace fez questão de separar o reconhecimento do resultado. "O tributo que importa agora é os líderes pararem de aplaudir seus discursos e começarem a agir", disse Inventor. Para ele, isso significa fazer os poluidores pagarem e eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

A distância entre os dois é visível em Antália. A conferência acontece em meio ao choque no preço do petróleo e às tensões da guerra dos EUA com o Irã. Observadores esperam poucos avanços. Os Estados Unidos, sob Donald Trump, não enviaram representantes oficiais. A Turquia preside a COP31 e a Austrália conduz as negociações, num arranjo inédito de presidência dividida.

Para o Brasil, que passou o bastão em Belém, o recado tem destinatário direto. Guterres tem pedido que cada país apresente roteiros nacionais "críveis" e "com prazos claros" para deixar carvão, petróleo e gás. É justamente o mapa do caminho nacional que o governo brasileiro prometeu na COP30.