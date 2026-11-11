Quem ficou de fora da COP31? Os líderes que deixaram o clima em segundo plano

Antália, Turquia - A cidade de Antália amanheceu nesta quarta-feira, 11, com ruas fechadas, a circulação de ônibus alterada e pontos de segurança espalhados pela cidade. O motivo são os 77 líderes globais que se reúnem hoje na Cúpula dos Líderes da COP31, realizada até a quinta-feira, 12.

Apesar do esquema de segurança reforçado e do número de confirmações, alguns nomes importantes para a Conferência não devem comparecer, especialmente entre as nações com maior taxa de emissões. Entre os líderes do G7, grupo que reúne as sete maiores economias desenvolvidas, apenas o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, confirmou presença.

O restante do grupo não deve comparecer ao encontro de Segmento de Alto Nível — incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e os primeiros-ministros da Itália, Giorgia Meloni, do Canadá, Mark Carney, e do Japão, Sanae Takaichi.

A Cúpula tem um trabalho central para o trabalho da COP: muito além dos discursos e da clássica "foto de família" com todos os chefes de Estado, o objetivo do encontro é que os líderes possam realizar reuniões paralelas e individuais para discutir as posições a adotar nas negociações, formar coalizões e trazer força política para as negociações.

O bloco dos países europeus, de longe o continente mais afetado pelo aumento da temperatura global, deve ser representado pela Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia.

Apesar da meta de reduzir as emissões em 90% até 2040, o bloco enfraqueceu compromissos ambientais previamente estabelecidos e comprometeu o caminho para manter o planeta abaixo do 1,5 ºC de aumento desde os níveis pré-industriais.

Sem surpresas dos Estados Unidos

Como já esperado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comparecerá à Cúpula. Desde 2024, quando reassumiu a presidência, Trump não envia representantes para as negociações climáticas.

O presidente retirou, pela segunda vez, a nação do Acordo de Paris, afirmando que o pacto impõe custos econômicos elevados altos e prejudica a indústria fóssil americana. Neste mandato, Trump também ordenou a saída dos Estados Unidos da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), tratado que rege as negociações climáticas.

Os Estados Unidos são hoje o segundo país que mais emite gases de efeito estufa, atrás apenas da China. O país asiático mandou o vice-presidente, Han Zheng, para a conferência, substituindo Xi Jinping, que raramente comparece às Conferências climáticas.

O "Fóssil do dia", prêmio negativo que é entregue ao final de todos os dias das COPs pela organização Climate Action Network, destacou que o destaque é para "todos os líderes de nações desenvolvidas que estão ausentes nesta Conferência".

De acordo com a ONG, parte importante dos líderes europeus está reunida em Dublin, onde acontece um evento focado em inteligência artificial.

"O futuro da IA aparentemente vale o comparecimento, enquanto o futuro do planeta pode esperar", disse uma nota da organização.

E quem vem à COP31?

No grupo dos que disseram "sim", estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou na Turquia na manhã desta terça-feira, 10, em sua primeira viagem internacional após a vitória na reeleição para presidência.

O presidente participa às 15h (horário de Antália; 9h no horário de Brasília) de um evento de alto nível sobre florestas, que reune lideranças de países como Noruega, República Democrática do Congo, Guiana e Reino Unido. A ideia é discutir o financiamento da proteção florestal e mecanismos econômicos para manter a floresta em pé.

O evento deve centralizar conversas no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado durante a COP30, no Brasil. A expectativa é que o fundo receba novos aportes durante o encontro, aproximando da meta de US$ 10 bilhões até o final de 2026. Até o momento em que esta reportagem é publicada, faltam pouco mais de US$ 2 bilhões para o total.

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, também deve comparecer como chefe do país-sede.