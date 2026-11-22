Google Maps: alertas de chegada e saída exigem compartilhamento de local ativo e consentimento do contato (Getty Images/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 14h00.
O Google Maps pode avisar quando um contato chega a um endereço ou sai dele. O recurso exige que o contato já compartilhe a localização com quem cria o alerta. O Google avisa a pessoa acompanhada quando a notificação é configurada.
O Google Maps pode avisar quando alguém chega ou sai de um endereço escolhido, como o trabalho ou um ponto de encontro combinado. O recurso se chama notificações de Compartilhamento de local e só funciona com contatos que já compartilham a localização em tempo real com quem cria o alerta. O Google permite até cinco alertas por pessoa.
A função tem duas travas de consentimento. A pessoa acompanhada precisa ativar o compartilhamento antes, e o Google a informa por e-mail assim que um alerta é criado. Ela também pode desligar os avisos quando quiser.
Os requisitos constam na página de suporte do Google e valem para Android e iPhone:
O Google informa ainda que as notificações não estão disponíveis para algumas contas, sem detalhar quais.
Este passo é feito no celular de quem será acompanhado:
Com o compartilhamento ativo, quem vai receber o aviso faz a configuração no próprio celular:
A forma mais segura de conferir o recurso é configurá-lo junto, entre dois adultos e em um local público, como uma estação de metrô ou um shopping. O roteiro leva poucos minutos:
O aviso pode levar alguns minutos para chegar. O Google não garante horário de entrega, e o disparo depende da conexão e das permissões de localização do celular de quem compartilha.
Assim que o alerta é salvo, o Google envia um e-mail à pessoa que compartilha a localização, informando que a notificação foi adicionada. Se as notificações do Google Maps estiverem ativas no celular dela, chega também um aviso push.
Esse retorno impede o uso do recurso como rastreamento escondido. Quem compartilha sabe que o alerta existe e decide se mantém ou desliga.
Há dois caminhos, conforme o que a pessoa quer manter:
No primeiro caso, as notificações ficam desligadas até a própria pessoa religá-las, mesmo que o compartilhamento seja encerrado e retomado depois.
O suporte do Google aponta quatro causas comuns:
Ajustes do celular de quem compartilha também interferem. No Android, a permissão de localização do Maps precisa estar em Permitir o tempo todo, e o uso de bateria do app deve ficar como Não restrito. No iPhone, a localização do Maps deve estar em Sempre, com a Atualização em 2º Plano ligada.
O Compartilhar viagem funciona durante uma navegação: quem está em rota envia a um contato a posição em tempo real e a previsão de chegada ao destino. O compartilhamento termina quando a rota acaba.
O alerta de chegada fica ligado a um endereço fixo e ao compartilhamento contínuo de localização. Ele avisa quando alguém chega ou sai de um ponto, sem que a pessoa precise iniciar uma rota.
Sim, se a pessoa compartilhar a localização com você pela Conta Google e você criar um alerta de chegada para um endereço específico.
Sim. Ela recebe um e-mail do Google e, se as notificações do Maps estiverem ativas, um aviso no celular.
Não. O recurso exige compartilhamento prévio de localização, e o Google avisa quem compartilha quando o alerta é criado.
Não. Os alertas só funcionam com compartilhamento entre Contas Google.
Até cinco por contato que compartilha a localização com você.
Em myaccount.google.com/locationsharing, desative a opção Permitir notificações de Compartilhamento de local.
Não há garantia. O disparo depende da conexão e das permissões de localização do celular de quem compartilha.
Glossário
Compartilhamento de local
Recurso do Google Maps que permite mostrar sua localização a contatos escolhidos.
Localização em tempo real
Posição que o aplicativo atualiza enquanto o compartilhamento está ativo.
Aviso push
Notificação enviada por um aplicativo e exibida pelo sistema do celular.
Compartilhar viagem
Recurso que envia a posição e a previsão de chegada a um contato durante a navegação.