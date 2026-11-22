O Google Maps pode avisar quando alguém chega ou sai de um endereço escolhido, como o trabalho ou um ponto de encontro combinado. O recurso se chama notificações de Compartilhamento de local e só funciona com contatos que já compartilham a localização em tempo real com quem cria o alerta. O Google permite até cinco alertas por pessoa.

A função tem duas travas de consentimento. A pessoa acompanhada precisa ativar o compartilhamento antes, e o Google a informa por e-mail assim que um alerta é criado. Ela também pode desligar os avisos quando quiser.

O que é preciso para o Google Maps avisar quando alguém chega?

Os requisitos constam na página de suporte do Google e valem para Android e iPhone:

Compartilhamento ativo: o contato precisa compartilhar a localização com você a partir da Conta Google dele;

o contato precisa compartilhar a localização com você a partir da Conta Google dele; Conta Google nas duas pontas: só o compartilhamento entre contas libera alertas. Links de localização, inclusive os enviados pelo WhatsApp, não servem;

só o compartilhamento entre contas libera alertas. Links de localização, inclusive os enviados pelo WhatsApp, não servem; Notificações do Maps ligadas: sem permissão de notificação no celular, o aviso não aparece;

sem permissão de notificação no celular, o aviso não aparece; Idade mínima: o recurso não funciona se quem compartilha tiver menos de 13 anos ou estiver abaixo da idade mínima definida pela legislação local.

O Google informa ainda que as notificações não estão disponíveis para algumas contas, sem detalhar quais.

Como compartilhar a localização antes de criar o alerta

Este passo é feito no celular de quem será acompanhado:

Abra o Google Maps e toque na foto de perfil, no canto superior direito; Toque em Compartilhamento de local e depois em Novo compartilhamento; Defina a duração, como uma hora ou até desativar o recurso; Escolha o contato com Conta Google e toque em Compartilhar.

Como configurar o alerta de chegada ou saída no Google Maps

Com o compartilhamento ativo, quem vai receber o aviso faz a configuração no próprio celular:

Abra o Google Maps; Toque na foto de perfil e em Compartilhamento de local; Toque no perfil da pessoa que compartilha a localização com você; Na seção Notificações, toque em Adicionar; Escolha um endereço salvo, busque um novo ou marque o ponto no mapa; Ajuste o alfinete e toque em Concluído; Defina se quer o aviso quando a pessoa chegar ou quando ela sair do local; Toque em Salvar.

Como testar o alerta com consentimento

A forma mais segura de conferir o recurso é configurá-lo junto, entre dois adultos e em um local público, como uma estação de metrô ou um shopping. O roteiro leva poucos minutos:

A primeira pessoa compartilha a localização com a segunda por um período curto, como uma hora; A segunda cria um único alerta de chegada para o ponto combinado; A primeira confere o e-mail do Google e a notificação no celular que confirmam o alerta; Quando a primeira pessoa chega ao local, a segunda deve receber o aviso no Maps; Ao fim do teste, a primeira desliga as notificações na Conta Google e encerra o compartilhamento.

O aviso pode levar alguns minutos para chegar. O Google não garante horário de entrega, e o disparo depende da conexão e das permissões de localização do celular de quem compartilha.

O que a pessoa acompanhada recebe quando o alerta é criado?

Assim que o alerta é salvo, o Google envia um e-mail à pessoa que compartilha a localização, informando que a notificação foi adicionada. Se as notificações do Google Maps estiverem ativas no celular dela, chega também um aviso push.

Esse retorno impede o uso do recurso como rastreamento escondido. Quem compartilha sabe que o alerta existe e decide se mantém ou desliga.

Como desativar os alertas de chegada e saída

Há dois caminhos, conforme o que a pessoa quer manter:

Desligar só os alertas: acesse myaccount.google.com/locationsharing e desative a opção Permitir notificações de Compartilhamento de local . Os alertas já criados deixam de funcionar, o compartilhamento continua e quem criou o aviso não é informado;

acesse myaccount.google.com/locationsharing e desative a opção . Os alertas já criados deixam de funcionar, o compartilhamento continua e quem criou o aviso não é informado; Encerrar tudo: no Google Maps, toque na foto de perfil, entre em Compartilhamento de local, selecione o contato e toque em Parar. A localização some da tela da outra pessoa, e os alertas ligados a esse compartilhamento são cancelados.

No primeiro caso, as notificações ficam desligadas até a própria pessoa religá-las, mesmo que o compartilhamento seja encerrado e retomado depois.

Por que o alerta do Google Maps não chegou?

O suporte do Google aponta quatro causas comuns:

Contato off-line: sem internet, o celular de quem compartilha não atualiza a posição;

sem internet, o celular de quem compartilha não atualiza a posição; App desatualizado: versões antigas do Maps podem bloquear o recurso. A correção é atualizar o app pela loja;

versões antigas do Maps podem bloquear o recurso. A correção é atualizar o app pela loja; Compartilhamento por link: localizações enviadas por link, vistas no navegador ou no Maps sem login, não aceitam alertas;

localizações enviadas por link, vistas no navegador ou no Maps sem login, não aceitam alertas; Compartilhamento encerrado: quando o contato para de compartilhar, os alertas param junto.

Ajustes do celular de quem compartilha também interferem. No Android, a permissão de localização do Maps precisa estar em Permitir o tempo todo, e o uso de bateria do app deve ficar como Não restrito. No iPhone, a localização do Maps deve estar em Sempre, com a Atualização em 2º Plano ligada.

Qual a diferença entre o alerta de chegada e o Compartilhar viagem ?

O Compartilhar viagem funciona durante uma navegação: quem está em rota envia a um contato a posição em tempo real e a previsão de chegada ao destino. O compartilhamento termina quando a rota acaba.

O alerta de chegada fica ligado a um endereço fixo e ao compartilhamento contínuo de localização. Ele avisa quando alguém chega ou sai de um ponto, sem que a pessoa precise iniciar uma rota.