IPCA de junho desacelera para 0,16%; inflação acumulada em 12 meses chega a 4,64%

A inflação oficial do Brasil desacelerou para 0,16% em junho, após registrar alta de 0,58% em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 4,64% em 12 meses, abaixo dos 4,72% registrados até maio.

O resultado também ficou abaixo das expectativas do mercado. A mediana das projeções de 27 consultorias e instituições financeiras consultadas pelo Valor Data apontava avanço de aproximadamente 0,31% para o mês.

O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país e serve de referência para o sistema de metas de inflação do governo federal e para as decisões sobre a taxa básica de juros.

Brasília teve maior alta; São Paulo registrou queda

Entre as localidades pesquisadas pelo IBGE, Brasília apresentou a maior inflação em junho, com alta de 0,52% no IPCA. Na sequência aparecem São Luís (0,43%), Curitiba (0,42%) e Grande Vitória (0,38%).

Na outra ponta, São Paulo registrou variação de -0,03%, enquanto Recife teve queda de 0,04% e Aracaju recuo de 0,02% nos preços ao consumidor.

O que mede o IPCA

O IPCA o mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre um e 40 salários mínimos.

O cálculo é realizado mensalmente pelo IBGE em 13 áreas urbanas do país. Para isso, o instituto acompanha aproximadamente 430 mil preços em cerca de 30 mil estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Além da variação dos preços, o índice considera o peso de cada item no orçamento das famílias, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).

Segundo o IBGE, o IPCA é utilizado pelo governo federal como indicador oficial da inflação brasileira e influencia decisões de política econômica, especialmente relacionadas às metas de inflação e à taxa de juros.

INPC também perde força

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acompanha a inflação para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos, registrou alta de 0,14% em junho.

Assim como o IPCA, o INPC mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias. A principal diferença entre os dois indicadores está no público pesquisado: o INPC contempla famílias de menor renda, que costumam destinar uma parcela maior do orçamento a despesas básicas, como alimentação, transporte e medicamentos.