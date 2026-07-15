Região Sul tem o PF mais caro do Brasil; veja quanto custa

O valor do almoço em restaurantes ficou mais caro para os brasileiros que escolhem o PF (prato feito). O aumento impactou principalmente a região Sul do país. De acordo com o Índice Prato Feito (IPF), o preço médio da refeição completa na região chegou a R$ 34,90.

O levantamento mostra que, entre janeiro e junho deste ano, o preço médio do prato feito aumentou 7,2% no Brasil. O Centro-Oeste aparece em segundo lugar entre as refeições mais caras, seguido por Sudeste, Norte e Nordeste.

Preço médio do prato feito por região:

Sul: R$ 34,90;

R$ 34,90; Centro-Oeste: R$ 34,45;

R$ 34,45; Sudeste: R$ 31,99;

R$ 31,99; Nordeste: R$ 30,00;

R$ 30,00; Norte: R$ 29,99;

R$ 29,99; Média nacional: R$ 31,90.

Por que o PF está custando mais?

O aumento no valor final da refeição reflete as mudanças de mercado. Influenciam no valor final:

o aluguel do ponto comercial;

a energia elétrica;

o salário dos funcionários;

o transporte dos alimentos;

os tributos;

o custo financeiro e a margem do empresário

Além disso, as condições climáticas têm efeito negativo na agricultura e pecuária.

O El Niño, sentido no Brasil, impacta a distribuição das chuvas. Isso quer dizer que algumas áreas podem sofrer com alagamentos e inundações enquanto outras tendem a enfrentar longos períodos de seca. Nos dois cenários, a safra pode ser impactada.

Outro ponto importante é que, embora, o IPCA de junho tenha mostrado queda de 0,24% no grupo Alimentação e Bebidas, os restaurantes ainda repassam parte das altas acumuladas nos meses anteriores, principalmente dos alimentos consumidos fora de casa.

O setor também sofre pressão porque boa parte dos custos dos restaurantes não depende apenas dos alimentos. Gastos com mão de obra, aluguel comercial, energia e transporte continuam elevados, reduzindo as margens dos estabelecimentos.

Quanto custa comer no Sul?

A Região Sul reúne alguns dos maiores custos de vida do país, especialmente nas capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Além do aluguel comercial mais elevado em áreas centrais e dos custos logísticos, a região possui forte tradição gastronômica baseada em produtos que passaram por aumentos relevantes nos últimos meses. É o caso das carnes utilizadas no churrasco.

Relatório do Cepea mostra que a carne registrou alta no primeiro semestre de 2026. A maior demanda internacional pela carne brasileira reduziu a oferta no mercado interno e contribuiu para pressionar os preços.

Dados do IBGE também mostram que cortes bovinos como picanha, filé-mignon e alcatra registraram alta na época.

Embora os preços oscilem conforme a oferta e exportações, cortes bovinos seguem entre os principais componentes do orçamento dos restaurantes.

Outro exemplo é a erva-mate, principal ingrediente do chimarrão e o café. Embora não haja dados consolidados sobre o aumento de preço de ambos, a produção enfrenta impactos climáticos recorrentes nos estados do Sul, fator que influencia o custo da matéria-prima ao longo do ano.