Economia

Macro em Pauta

Focus reduz projeção do IPCA de 2026 para 5,15%, na 3ª queda seguida

Mercado mantém estimativas de juros, câmbio e crescimento econômico no relatório desta segunda-feira, 20

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 08h31.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central diminuíram a expectativa do IPCA em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 14%.

A expectativa do PIB em 2027 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,16% para 5,15%, na terceira queda semanal seguida..

Para 2027, a expectativa se manteve em 4,20%.

Em 2028, a projeção subiu de 3,70% para 3,78%. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,99%.

Em 2027, a projeção se manteve em 1,65%. Para 2028 e 2029, a estimativa continuou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 14%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,28.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,34 para R$ 5,30. Em 2029, a projeção ficou em R$ 5,40.

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