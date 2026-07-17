Economia

Macro em Pauta

IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,10% em maio de 2026

O dado ficou acima do esperado pelo mercado, que projetava estabilidade

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de julho de 2026 às 09h05.

Última atualização em 17 de julho de 2026 às 09h09.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, subiu 0,10% em maio de 2026 na comparação com abril, na série com ajuste sazonal. O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 17, pelo Banco Central (BC).

O dado ficou acima do esperado pelo mercado, que projetava estabilidade para o mês.

O desempenho foi puxado principalmente pelas variações de -0,1% na agropecuária, +0,4% na indústria, +0,1% em serviços e +0,1% em impostos. O IBC-Br, excluindo a agropecuária, cresceu 0,2% no mês.

No trimestre encerrado em maio de 2026 ante o trimestre terminado em fevereiro de 2026, o IBC-Br apresentou alta de 0,7%.

Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o PIB, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o indicador tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”.

Na prática, o índice também é acompanhado pelos membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliar o ritmo da economia brasileira e como a taxa Selic influencia a dinâmica de crescimento.

Apesar de frequentemente comparado ao PIB, o próprio Banco Central ressalta que existem diferenças conceituais, metodológicas e de frequência entre os dois indicadores.

Acompanhe tudo sobre:IBC-BrPIB

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