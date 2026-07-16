SpaceX tenta novo voo da Starship nesta quinta; saiba o que esperar

A SpaceX realizará nesta quinta-feira, 16, mais um teste da Starship, o maior foguete já construído e peça central dos planos da empresa para futuras missões à Lua e a Marte. O lançamento está previsto para ocorrer a partir da Starbase, no Texas, em uma janela que será aberta às 19h45 (horário de Brasília).

Este será o 13º voo de teste da Starship e marcará a primeira missão em que a nave transportará 20 satélites Starlink. De acordo com a SpaceX, o objetivo é avaliar novas capacidades do veículo e testar modificações implementadas após problemas registrados no lançamento anterior.

Starship fará primeiro teste com satélites Starlink

Diferentemente do voo realizado em maio, quando a nave levava apenas estruturas que simulavam satélites, desta vez a SpaceX colocará a bordo 20 unidades da rede Starlink.

Se o lançamento ocorrer conforme o planejado, os satélites serão liberados durante o voo. Seis deles contam com câmeras para registrar o desempenho do escudo térmico da Starship. A empresa também pretende testar a comunicação desses equipamentos com a constelação Starlink já existente em órbita.

Após a conclusão dos testes, os satélites deverão reentrar na atmosfera terrestre e se desintegrar.

Empresa fez mudanças após falhas registradas no último voo

A SpaceX informou que promoveu ajustes na Starship para corrigir problemas identificados no teste anterior.

Entre as alterações estão mudanças relacionadas à ignição dos motores do segundo estágio da nave, que apresentou falhas logo após a separação dos estágios. Também foram realizadas correções após dificuldades registradas na partida de cinco dos 33 motores do propulsor Super Heavy.

Segundo a empresa, o novo lançamento servirá para verificar o funcionamento dessas modificações em condições reais de voo.

Como será o voo da Starship

A Starship é formada por dois componentes principais: o propulsor Super Heavy, responsável pela decolagem, e a espaçonave Starship, que segue viagem após a separação dos estágios. Juntos, eles formam um veículo com 124 metros de altura.

O plano prevê a separação dos estágios cerca de dois minutos após a decolagem. Em seguida, tanto o Super Heavy quanto a nave realizarão descidas controladas sobre o oceano.

Desta vez, o propulsor deverá pousar nas águas do Golfo do México, em vez de tentar o retorno à plataforma de lançamento, como ocorreu em alguns testes anteriores. Já a nave Starship deverá completar o voo com um pouso controlado no nave Starship.

Caso todas as etapas sejam concluídas conforme o planejado, a missão terá duração aproximada de 1 hora e 5 minutos.

Foguete é peça-chave dos planos da Nasa e da SpaceX

Os testes da Starship começaram em abril de 2023 e fazem parte do desenvolvimento do veículo que será utilizado em futuras missões espaciais.

A Nasa acompanha a evolução do projeto porque pretende utilizar versões adaptadas da Starship no programa Artemis, que busca levar astronautas novamente à superfície da Lua. A missão Artemis 3 está prevista para realizar testes relacionados ao módulo de pouso lunar, enquanto a Artemis 4 deverá transportar humanos ao solo lunar em 2028.

Além das missões lunares, a SpaceX pretende utilizar a Starship para ampliar rapidamente a constelação de satélites Starlink, considerada uma das principais aplicações comerciais do megafoguete. Segundo Elon Musk, a rede já conta com cerca de 10 mil satélites em órbita, e a empresa planeja acelerar ainda mais esse ritmo de lançamentos.