Atrasos da Starship ameaçam plano da Nasa para voltar à Lua

Relatório aponta desafios técnicos da SpaceX, incluindo reabastecimento de combustível no espaço

Starship: desenvolvimento da nave de Elon Musk, SpaceX, acumula atrasos e pode afetar futuras missões do programa Artemis (Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP Photo)

Publicado em 12 de março de 2026 às 07h50.

Os atrasos no desenvolvimento da nave Starship, da SpaceX, já acumulam pelo menos dois anos e podem afetar o cronograma da Nasa para levar astronautas novamente à superfície da Lua. A avaliação consta em um relatório divulgado nesta semana pelo órgão fiscalizador da agência espacial americana.

Segundo o documento, a empresa de Elon Musk ainda precisa superar desafios técnicos importantes antes que o veículo esteja pronto para atuar como módulo de pouso do programa Artemis, iniciativa que pretende estabelecer missões tripuladas regulares ao satélite natural da Terra.

O plano dos Estados Unidos é retornar à Lua antes da China, que também prepara missões com o objetivo de realizar um pouso lunar até 2030.

Reabastecimento no espaço

Entre os obstáculos apontados no relatório está o complexo sistema de reabastecimento da Starship no espaço, considerado uma das etapas mais difíceis do projeto.

Para que uma Starship possa descer com astronautas na Lua, a SpaceX precisará primeiro lançar diversas outras naves para a órbita da Terra. Essas unidades funcionarão como tanques de combustível e irão transferir propelente para a nave que seguirá em direção ao satélite.

Uma das Starships atuará como depósito orbital de combustível e precisará ser abastecida por mais de 10 lançamentos adicionais para acumular propelente suficiente para a missão lunar.

Esse combustível é composto por metano e oxigênio líquidos, armazenados em temperaturas extremamente baixas, inferiores a –150 °C, o que torna o processo de transferência tecnicamente delicado.

Desafios da transferência de combustível

Segundo a Nasa, realizar acoplamentos sucessivos entre várias Starships e transferir grandes volumes de combustível criogênico no espaço representa um dos desafios mais arriscados do programa.

Além da complexidade técnica, a operação deverá ocorrer na órbita baixa da Terra, região que hoje concentra um grande número de satélites.

Funcionários da agência espacial classificam a demonstração da transferência de propelente criogênico como um dos desafios tecnológicos mais significativos enfrentados pela SpaceX.

O relatório também alerta que existe o risco de que algumas dessas tecnologias ainda não estejam maduras o suficiente antes da tentativa de pouso lunar prevista atualmente para 2028.

Testes da Starship

Desde 2023, a SpaceX realizou 11 voos de teste da Starship. Alguns deles terminaram em explosões, mas os testes fazem parte do processo de desenvolvimento do veículo.

A Starship é composta por dois estágios: a nave espacial no topo e o gigantesco propulsor Super Heavy. Juntos, formam um sistema com 123 metros de altura e cerca de 9 metros de diâmetro, projetado para transportar cargas e tripulações ao espaço profundo.

Programa Artemis

A Starship foi escolhida pela Nasa como o primeiro módulo de pouso lunar do programa Artemis, que pretende estabelecer uma presença humana sustentável na Lua.

Atualmente, o plano prevê que a missão Artemis III, programada para 2027, seja utilizada para testar os módulos lunares desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos.

Já a missão Artemis IV, prevista para 2028, deve marcar uma nova tentativa de pouso tripulado na superfície lunar utilizando um desses sistemas.

A Blue Origin também participa do programa com o desenvolvimento do módulo lunar Blue Moon, financiado por um contrato de cerca de US$ 3,6 bilhões com a Nasa.

