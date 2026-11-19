Um medicamento experimental para disfunção erétil apresentou resultados positivos na tentativa de retardar a progressão do Alzheimer. Em um estudo clínico, o tratamento foi associado a uma redução de 31% no declínio clínico de pacientes em estágio inicial da doença.

O benefício, porém, foi identificado apenas entre participantes que não utilizavam outros medicamentos específicos para Alzheimer. Quando todos os voluntários foram considerados, a diferença entre o tratamento e o placebo não foi estatisticamente significativa.

Os resultados foram publicados na última segunda-feira, 16, pela farmacêutica sul-coreana AriBio, responsável pelo desenvolvimento do AR1001. A pesquisa, chamada POLARIS-AD, envolveu 1.535 pessoas em 13 países e acompanhou os efeitos do medicamento durante 52 semanas.

Como um remédio para disfunção erétil pode agir no Alzheimer?

O AR1001 atua sobre uma enzima chamada PDE5, que também é inibida por medicamentos utilizados contra a disfunção erétil, como o Viagra.

Essa enzima participa de processos relacionados à circulação sanguínea. Ao bloqueá-la, o tratamento pode aumentar a atividade de uma molécula conhecida como cGMP, envolvida em diferentes funções celulares.

A hipótese dos pesquisadores é que esse mecanismo possa favorecer a circulação no cérebro e contribuir para a proteção dos neurônios. Estudos pré-clínicos também apontaram possíveis efeitos sobre a inflamação no sistema nervoso e alterações da proteína tau, associada ao Alzheimer.

Esses mecanismos, entretanto, ainda estão sendo investigados. O AR1001 não é o Viagra, embora ambos atuem sobre a mesma enzima.

Estudo aponta redução de 31% no declínio clínico

O ensaio clínico de fase 3 comparou os efeitos do AR1001 com os de um placebo, substância sem o princípio ativo investigado. Entre os 1.535 participantes, 604 não utilizavam outros medicamentos específicos para Alzheimer no início da pesquisa, como inibidores da acetilcolinesterase e memantina.

Nesse grupo, os pacientes tratados com AR1001 apresentaram uma diferença de 0,44 ponto em relação aos que receberam placebo. O resultado foi medido por uma escala que avalia o comprometimento cognitivo e a capacidade de realizar atividades cotidianas.

Segundo a empresa, essa diferença correspondeu a uma desaceleração de 31% no declínio clínico ao longo de 52 semanas. O resultado alcançou significância estatística, indicando que a diferença observada dificilmente seria explicada apenas pelo acaso, segundo os critérios definidos para essa análise.

Por que o resultado não foi positivo para todos os pacientes?

Quando os pesquisadores avaliaram o conjunto completo de participantes, o benefício observado foi menor. A diferença entre o AR1001 e o placebo caiu para 0,11 ponto, sem alcançar significância estatística.

Isso significa que o estudo não demonstrou um benefício estatisticamente significativo para a população total de pacientes com Alzheimer em estágio inicial.

Embora o resultado tenha sido positivo no grupo que não utilizava outros tratamentos, ainda não está estabelecido por que o efeito foi diferente entre as duas populações.

Os dados também não permitem concluir que o medicamento seja eficaz para todos os pacientes ou que possa substituir tratamentos já utilizados contra a doença.

O que os exames revelaram sobre o cérebro?

Além de acompanhar a evolução clínica dos participantes, os pesquisadores analisaram substâncias presentes no líquido cefalorraquidiano, que circula pelo cérebro e pela medula espinhal.

Os exames identificaram um aumento nos níveis de cGMP entre os pacientes que receberam AR1001, tanto na população total quanto no grupo que não utilizava outros medicamentos. Esse resultado é compatível com o mecanismo de ação investigado pela farmacêutica.

Também foram observadas diferenças numéricas favoráveis ao tratamento em um marcador relacionado à proteína tau. Por outro lado, não houve diferença na proporção entre as proteínas beta-amiloides Aβ42 e Aβ40 após 52 semanas.

Esses resultados ajudam a investigar os possíveis efeitos biológicos do medicamento, mas não comprovam, isoladamente, sua capacidade de retardar a doença.

Medicamento contra Alzheimer já pode ser utilizado?

O estudo começou em dezembro de 2022 e foi realizado em aproximadamente 230 centros de pesquisa de 13 países. Dos 1.535 participantes, 1.349 concluíram as 52 semanas de tratamento. Desse total, 1.284 ingressaram em uma fase adicional de acompanhamento.

Nessa etapa, todos recebem AR1001, sem comparação com placebo, durante um período previsto de mais 52 semanas. A conclusão dessa fase está prevista para o terceiro trimestre de 2027.

A AriBio informou que pretende discutir os resultados completos com a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA) para definir os próximos passos do desenvolvimento. Até que novas avaliações sejam realizadas, a eficácia e a segurança do AR1001 para o tratamento do Alzheimer ainda não estão estabelecidas.