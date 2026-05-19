Oceano já movimenta US$ 2,6 trilhões globalmente, mas Brasil ainda navega lentamente

Para especialistas, o “pulo do gato” está em parar de tratar o oceano apenas sob a ótica da conservação ambiental e passar a enxergá-lo como infraestrutura econômica crítica para energia, logística, segurança alimentar e adaptação climática.

Na prática, porém, o país ainda navega lentamente para converter seu potencial marítimo em investimentos, infraestrutura e política econômica.

Com uma costa de mais de 7 mil quilômetros , forte dependência de infraestrutura marítima e potencial para expandir eólicas offshore, combustíveis verdes e mercados de carbono azul, o Brasil desponta como um dos países mais bem posicionados para transformar a agenda em estratégia de desenvolvimento.

“Os oceanos são mais importantes que as florestas para descarbonização ”, destaca Maria Netto, diretora executiva do iCS, em entrevista à EXAME, durante o evento Nexo Oceano-Clima: oportunidades de investimentos e ações. O objetivo é impulsionar a implementação rumo à conferência da Década do Oceano da ONU , que será realizada em 2027, no Rio de Janeiro.

Um dos achados é que a economia azul já movimenta cerca de US$ 2,6 trilhões globalmente, um volume que a colocaria entre as maiores do mundo — e com potencial de dobrar até 2050, alcançando US$ 5,5 trilhões em valor de mercado.

Mas um novo estudo do Instituto Clima e Sociedade (iCS), divulgado nesta terça-feira, 19, tenta deslocar esse olhar para outra fronteira ainda pouco explorada da economia mundial: o oceano.

Quando se fala no combate à crise climática , é comum pensarmos na Amazônia como "pulmão do mundo" para o estoque de carbono.

“A gente depende economicamente do mar, mas ainda olha para a pauta de forma muito fragmentada”, afirma Maria Netto.

A chamada “Amazônia Azul” — área oceânica sob jurisdição nacional — se estende por cerca de 5,7 milhões de km², equivalente a aproximadamente dois terços do território continental do Brasil. Apenas o litoral concentra cerca de 18% da população e abriga 16 regiões metropolitanas.

Para a diretora executiva, é preciso que o planejamento da agenda olhe para o meio ambiente, mas sem se desvincular das pessoas e da economia.

O oceano como regulador do clima

O estudo destaca que os oceanos absorvem mais de 90% do excesso de calor provocado pelo aquecimento global e entre 25% e 30% das emissões antropogênicas de CO₂.

Além de regular o clima global, o oceano sustenta cadeias econômicas inteiras: da pesca ao turismo, passando por transporte marítimo, energia, infraestrutura costeira e segurança alimentar.

“Falamos muito de sistemas alimentares pensando na agricultura e pecuária, mas esquecemos que uma parte importante da segurança alimentar também vem do mar”, afirma Maria Netto.

O conceito de economia azul reúne justamente esse conjunto de atividades ligadas ao oceano e à zona costeira, incluindo: energia offshore, transporte marítimo, pesca e aquicultura, turismo, biotecnologia marinha, carbono azul, infraestrutura portuária, restauração de manguezais e combustíveis sustentáveis para navegação.

Além da conservação ambiental

Os especialistas acreditam que o principal gargalo brasileiro não é ausência de potencial econômico ou tecnológico, mas dificuldades de coordenação, governança e implementação.

Hoje, políticas ligadas a pesca, conservação, energia, logística e infraestrutura marítima ainda operam de forma pouco integrada, dificultando investimentos de longo prazo e reduzindo previsibilidade regulatória necessária para o setor crescer.

“Existe muito planejamento e mapeamento, mas o desafio agora é implementação. O oceano precisa ser tratado de forma sistêmica, sustenta a diretora do iCS.

Em setembro de 2025, o Brasil passou a integrar o novo Centro de Oceanos Global da ONU, iniciativa da Lloyd’s Register Foundation voltada à segurança no setor marítimo.

O projeto reúne sete países e mira a proteção de cerca de 133 milhões de trabalhadores da economia azul, considerada a atividade mais perigosa do mundo.

O estudo também aponta ausência de sistemas integrados de dados oceânicos, dificuldades de monitoramento e baixa articulação entre políticas públicas, investidores e setor produtivo.

O risco climático já bate à costa

A mudança climática aparece não apenas como desafio ambiental, mas como risco econômico crescente para o que engloba a economia azul.

“Cidades costeiras são muito mais vulneráveis”, diz Maria Netto. “O custo de infraestrutura costeira é bastante alto", complementa.

Segundo o relatório, eventos extremos, aumento do nível do mar e mudanças na temperatura oceânica já afetam cadeias produtivas ligadas ao mar.

Entre os exemplos citados estão projeções de perdas econômicas no turismo de Salvador, que podem chegar a R$ 1,4 trilhão até 2100 caso os impactos climáticos se intensifiquem sem adaptação das cidades costeiras.

Outro destaque é que 21 portos públicos brasileiros já relataram aumento na ocorrência de eventos climáticos severos, como chuvas extremas e inundações.

A elevação da temperatura do mar também começa a alterar cadeias pesqueiras e pressionar atividades econômicas tradicionais.

Energia offshore e combustíveis verdes

Hoje, o setor marítimo representa cerca de 2 a 3% das emissões globais e movimenta cerca de 80% do do comércio mundial. Nesse cenário, o estudo aponta oportunidades para o Brasil em novos mercados ligados à transição energética marítima, como:

eólicas offshore;

infraestrutura portuária verde;

combustíveis sustentáveis para navegação;

mercados de carbono azul;

Segundo Maria Netto, a a pressão global para descarbonizar o transporte marítimo abre espaço para o Brasil ganhar protagonismo nesse setor.

“Podemos ser um grande provedor de combustíveis alternativos para a navegação", lembra.

Para o iCS, o desafio agora é transformar o oceano em eixo estratégico da política econômica e climática brasileira e ultrapassar a pauta ambiental.