A Tasty Chick’n, uma das grandes franqueadas da KFC nos Estados Unidos, pediu recuperação judicial em novembro. A empresa, sediada em Plano, no Texas, opera 84 restaurantes em dez estados americanos: 75 da KFC e 9 que combinam KFC e Taco Bell. Segundo os documentos apresentados à Justiça, reportados pelo Yahoo Finance, a margem dos restaurantes caiu de 11,8% em 2023 para 4% em 2026.

O caso chama atenção porque as vendas não desabaram. Elas caíram aos poucos, ano após ano, enquanto os custos subiam. O problema está na matemática de um negócio com custos fixos altos e pouca margem para absorver choques. As informações foram retiradas de Inc.

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O que levou o franqueado à Justiça

O pedido foi apresentado no Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas. Segundo a empresa, as vendas recuaram três anos seguidos: 11,4% em 2024, 1,4% em 2025 e 2,8% em 2026. Ao mesmo tempo, subiram os custos com alimentos, mão de obra, operação e aluguel.

A conta ficou mais pesada com uma obrigação contratual. A franqueadora exigiu reformas e atualizações em cerca de 40 dos restaurantes. Para preservar caixa, a Tasty Chick’n deixou de pagar royalties a partir de meados de 2025, e a dívida com a franqueadora chegou a US$ 15,6 milhões.

Em dezembro de 2025, a Yum Brands, dona da KFC e da Taco Bell, notificou o franqueado por descumprimento do contrato. Em setembro de 2026, enviou aviso de intenção de rescisão.

A empresa tem cerca de US$ 73 milhões em dívidas financeiras. Para continuar operando durante o processo, pediu um financiamento de até US$ 20 milhões ao credor atual, a MidCap Financial Trust. O plano é vender os restaurantes sob supervisão da Justiça, em bloco ou por região.

A matemática da alavancagem operacional

Os números do processo mostram um fenômeno conhecido em finanças corporativas, a alavancagem operacional. Quando boa parte dos custos é fixa, como aluguel, equipe mínima e manutenção, uma queda pequena nas vendas provoca uma queda muito maior no lucro.

Somadas, as quedas de vendas da Tasty Chick’n representam uma redução acumulada de cerca de 15% em três anos. No mesmo período, a margem dos restaurantes perdeu dois terços do valor. A empresa não perdeu a maior parte dos clientes, mas perdeu a maior parte do lucro.

Esse é o risco de operar com margem estreita. Um negócio que lucra 4% sobre as vendas tem pouco espaço para absorver um aumento salarial, uma alta de insumos ou um ano ruim.

O contrato que não se ajusta à crise

O modelo de franquia acrescenta uma camada de rigidez. Os royalties costumam ser calculados sobre a receita, e não sobre o lucro. Quando a margem encolhe, o valor pago à franqueadora continua proporcional às vendas.

As reformas obrigatórias funcionam como investimento imposto pela marca. Elas podem fazer sentido para a rede como um todo, mas exigem capital do franqueado justamente quando o caixa está mais apertado.

Para o operador com várias unidades, essa combinação cria um efeito parecido com o de uma dívida. A receita oscila, mas parte relevante dos compromissos é fixa e definida em contrato.

O risco também é da franqueadora

A crise do franqueado se reflete na marca. Nos Estados Unidos, as vendas totais da rede KFC recuaram 2% em um trimestre recente, e a Yum Brands deixou de divulgar separadamente as vendas comparáveis da marca no país, segundo a Restaurant Business. De acordo com o diretor financeiro do grupo, Ranjith Roy, a operação americana da KFC representa hoje “materialmente menos de 5%” do lucro operacional da empresa, excluindo a Pizza Hut.

Conduzido por Jorge Louzada, ex-CIO da CAIXA Asset, o FECC prepara executivos e conselheiros para identificar, nos números, os sinais de risco antes que eles virem crise. Saiba mais

Para quem administra uma rede de franquias, a saúde financeira dos franqueados é um indicador de risco. Exigir investimentos de operadores sem folga de caixa pode proteger a marca no curto prazo e enfraquecer a rede no longo.

O alerta para o franchising brasileiro

O setor de franquias no Brasil vive um momento de crescimento. No primeiro semestre de 2026, faturou R$ 149 bilhões, alta nominal de 9,7%, com 207,2 mil unidades em operação, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O segmento de alimentação foi um dos que mais cresceram.

A própria ABF, porém, aponta um cenário de juros elevados, crédito restrito, pressão sobre insumos e transição para o novo sistema tributário. São as mesmas forças que comprimiram a margem do franqueado americano: custos subindo mais rápido que as vendas, e capital caro para financiar reformas e expansão.

Quando a margem acaba antes da demanda

O caso da Tasty Chick’n mostra que um negócio pode quebrar com clientes na porta. A diferença entre sobreviver e pedir recuperação judicial, muitas vezes, está em poucos pontos percentuais de margem.

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