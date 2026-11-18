A partir dos 40 anos, os exames de saúde para homens são importantes na prevenção de doenças como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. Além de acompanhar a pressão arterial, a glicemia e o colesterol, os homens devem manter as vacinas em dia e cuidar da saúde mental. Com o avanço da idade, também são necessárias avaliações para detectar câncer de próstata e de intestino, conforme o histórico de saúde e os fatores de risco.

As orientações gerais são:

Aos 40 anos: acompanhar pressão arterial, glicemia e colesterol, conforme o risco individual;

acompanhar pressão arterial, glicemia e colesterol, conforme o risco individual; Aos 45 anos: homens com fatores de risco para câncer de próstata podem conversar com o médico sobre o PSA;

homens com fatores de risco para câncer de próstata podem conversar com o médico sobre o PSA; Aos 50 anos: começa a faixa etária recomendada pelo SUS para o rastreamento do câncer de intestino;

começa a faixa etária recomendada pelo SUS para o rastreamento do câncer de intestino; Após os 60 anos : manter o controle de doenças crônicas, a vacinação e a avaliação da mobilidade e da força muscular;

: manter o controle de doenças crônicas, a vacinação e a avaliação da mobilidade e da força muscular; PSA e toque retal: não são exames obrigatórios para todos os homens.

Por que os homens vivem menos que as mulheres no Brasil?

Os homens brasileiros vivem, em média, quase sete anos menos que as mulheres. Segundo estatísticas do IBGE, a expectativa de vida masculina era de 73,3 anos em 2024, enquanto a feminina chegava a 79,9 anos.

As principais causas de morte variam conforme a idade. Entre os mais jovens, acidentes e outras causas externas têm maior recorrência. Nas faixas etárias mais avançadas, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer aparecem com mais frequência, o que torna o acompanhamento preventivo uma medida relevante para identificar problemas de saúde antes do aparecimento de complicações.

Portanto, para ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, o Ministério da Saúde criou, desde 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). A iniciativa busca incentivar os cuidados preventivos, facilitar o atendimento médico e promover o diagnóstico precoce de doenças.

Check-up masculino: quais exames fazer aos 40, 50 e depois dos 60 anos?

Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e do Ministério da Saúde, os exames preventivos para homens ajudam a identificar doenças cardiovasculares, alterações metabólicas e determinados tipos de câncer.

A indicação e a frequência de cada exame dependem da idade, do histórico familiar e das condições de saúde.

dade Exame ou avaliação Frequência ou indicação A partir dos 40 anos Pressão arterial Pelo menos uma vez ao ano A partir dos 40 anos Glicemia de jejum ou hemoglobina glicada Em geral, pode iniciar aos 35 e se repetir a cada três anos, se os resultados forem normais e o risco baixo A partir dos 40 anos Colesterol e triglicerídeos Conforme o risco cardiovascular A partir dos 45 anos PSA e avaliação da próstata Discussão com o médico para instruções individualizadas. Para homens sem fatores de risco, pode iniciar aos 50. A partir dos 50 anos Teste de sangue oculto nas fezes (FIT) A cada dois anos, dos 50 aos 75 anos, conforme a diretriz do SUS A partir dos 50 anos PSA e avaliação da próstata Decisão individualizada, após discutir riscos e benefícios A partir dos 60 anos Avaliação de doenças crônicas, força e mobilidade Conforme as condições de saúde A partir dos 60 anos Revisão da vacinação Conforme o calendário de vacinação do idoso

Ainda, no geral, homens com doenças diagnosticadas, histórico familiar ou fatores de risco podem precisar iniciar o acompanhamento mais cedo ou realizar exames com maior frequência.

Coração e metabolismo: pressão, glicemia e colesterol

A avaliação cardiovascular está entre as principais medidas presentes em exames médicos para homens a partir dos 40 anos, pois hipertensão, diabetes e colesterol elevado aumentam o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Ainda, segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, todos os adultos devem medir a pressão pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem sintomas.

Para investigar o diabetes tipo 2, a SBD recomenda iniciar o rastreamento aos 35 anos, por meio da glicemia de jejum ou da hemoglobina glicada. Pessoas com resultados normais e baixo risco podem repetir a avaliação em três anos, enquanto aquelas com fatores de risco precisam de acompanhamento mais frequente.

O perfil lipídico, que mede colesterol e triglicerídeos, também ajuda a avaliar a saúde cardiovascular. A necessidade de repetir o exame depende dos resultados e de fatores como idade, tabagismo, hipertensão e diabetes, inclusive em homens.

Câncer de intestino: quando começar os exames preventivos?

Os exames de rotina em homens voltados ao rastreamento do câncer de intestino são recomendados dos 50 aos 75 anos para pessoas sem sintomas e com risco habitual, conforme a diretriz nacional adotada pelo Ministério da Saúde em 2026.

O SUS começou a implementar essa estratégia gradualmente em 2026, com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce do câncer de intestino. Pessoas com histórico familiar de câncer colorretal ou determinadas doenças intestinais apresentam maior risco de desenvolver a doença e, por isso, podem precisar iniciar a investigação antes dos 50 anos.

Em exames de rotina para homens, pode ser feito o teste imunoquímico fecal (FIT), que identifica pequenas quantidades de sangue nas fezes e deve ser realizado a cada dois anos. Se o resultado for positivo, o paciente é encaminhado para uma colonoscopia.

Câncer de próstata: todo homem precisa fazer PSA?

O PSA é exame de sangue que mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata e pode ajudar a identificar alterações na glândula, incluindo o câncer. No entanto, o exame não é obrigatório para todos os homens, e sua realização deve considerar a idade, o histórico familiar e os riscos e benefícios do rastreamento.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) não recomendam o exame de rotina para homens sem sintomas de todas as idades, devido ao risco de resultados falsos positivos, biópsias desnecessárias e identificação de tumores que poderiam não causar problemas de saúde.

A Sociedade Brasileira de Urologia, por outro lado, orienta que homens a partir dos 50 anos conversem com um urologista sobre o rastreamento. Para aqueles com maior risco, como homens negros ou com histórico familiar da doença, essa avaliação pode começar aos 45 anos.

Além disso, um PSA elevado não significa necessariamente câncer, já que inflamações e alterações benignas também podem aumentar seus níveis. Por isso, o médico deve interpretar o resultado considerando as condições de saúde do paciente.

Testes para HIV, sífilis e hepatites

Os exames preventivos para homens também devem considerar a saúde sexual, com a realização de testes para HIV, sífilis e hepatites B e C pelo menos uma vez na vida, conforme o histórico individual.

O Ministério da Saúde oferece testagem gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), com possibilidade de repetição conforme a vida sexual e os fatores de risco.

Vacinação e saúde mental

A vacinação e os cuidados com a saúde mental também fazem parte dos exames voltados à saúde masculina, além dos testes laboratoriais. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, os homens devem manter em dia a proteção contra doenças como hepatite B, tétano e difteria, considerando as doses já recebidas e a necessidade de reforços.

A partir dos 60 anos, o acompanhamento para homens inclui as recomendações específicas para idosos, como a vacinação contra gripe e Covid-19, além de outras imunizações indicadas conforme as condições de saúde.

As consultas preventivas também permitem identificar problemas de saúde mental que podem passar despercebidos.

Mudanças persistentes no humor, dificuldades para dormir, falta de concentração, irritabilidade e perda de interesse por atividades habituais são alguns sinais que merecem investigação. Nesses casos, o profissional de saúde pode avaliar a presença de ansiedade, depressão ou outras condições e indicar o acompanhamento necessário.

Quais exames não precisam fazer parte do check-up masculino?

Ecocardiograma, raio-x de tórax, ultrassom abdominal e outros exames complementares não precisam ser realizados por todos os homens sem sintomas, mesmo após os 40 anos. A solicitação deles depende de suspeitas clínicas e fatores de risco específicos.

Exame Quando pode ser indicado Ecocardiograma Suspeita de alterações na estrutura ou no funcionamento do coração Raio-x de tórax Investigação de sintomas ou doenças respiratórias Ultrassom abdominal Suspeita de alterações em órgãos do abdome Eletrocardiograma Investigação de sintomas ou condições cardiovasculares específicas Hemograma e exames de fígado ou rins Conforme sintomas, doenças existentes, medicamentos e fatores de risco

Até porque, a realização indiscriminada de exames pode produzir resultados falsos positivos e levar a novas investigações sem benefício comprovado. Por isso, a avaliação clínica é fundamental para selecionar os procedimentos necessários.

Exames hormonais masculinos: é preciso medir a testosterona?

A dosagem de testosterona não faz parte dos exames de rotina recomendados para todos os homens. A investigação é indicada quando existem sintomas compatíveis com deficiência hormonal, como redução persistente da libido, dificuldades de ereção e perda de força muscular.

Segundo a Endocrine Society, o diagnóstico depende da combinação entre sintomas e resultados laboratoriais que confirmem níveis persistentemente baixos do hormônio.

Portanto, embora a testosterona possa diminuir com o envelhecimento, essa mudança no significa necessariamente a existência de uma doença ou a necessidade de tratamento.

Onde fazer o check-up masculino pelo SUS ou plano de saúde?

Na rede pública, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis pelas consultas e exames preventivos para homens. O atendimento inclui a avaliação do histórico familiar, dos hábitos de vida e dos fatores de risco, além do acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Quando há suspeita de alguma doença ou alterações nos resultados, o paciente pode ser encaminhado para especialistas, como cardiologistas e urologistas, ou para exames complementares, incluindo a colonoscopia. O acesso segue os protocolos do SUS e a organização dos serviços de saúde de cada município.

Já nos planos de saúde, a cobertura de consultas e exames segue o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme o tipo de contrato e os critérios estabelecidos para cada procedimento. O paciente pode iniciar o acompanhamento com um clínico geral, que avalia a necessidade de exames laboratoriais e encaminhamentos para especialistas.

Em ambos os casos, a consulta médica define quais exames devem ser realizados e com que frequência, considerando a idade, os resultados anteriores e as condições de saúde.

Perguntas frequentes sobre check-up masculino

Saiba mais sobre exames preventivos para homens a partir de 40 anos.

Homem precisa fazer PSA todo ano?

A frequência do exame de PSA depende da idade, do histórico familiar e dos fatores de risco de cada homem. O Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento de rotina em homens sem sintomas, enquanto a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) orienta discutir a realização do exame com o médico a partir dos 50 anos, ou dos 45 para aqueles com maior risco de câncer de próstata.

O toque retal ainda é necessário?

O toque retal continua sendo utilizado na avaliação da próstata, mas não é indicado automaticamente para todos os homens. Sua necessidade depende dos sintomas, do histórico de saúde e da avaliação médica.

Com que frequência fazer check-up masculino?

Homens a partir dos 40 anos devem manter consultas preventivas regulares, pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem apresentar sintomas.

O médico pode recomendar avaliações anuais para acompanhar a pressão arterial e a saúde geral, enquanto exames de sangue e outros procedimentos seguem intervalos específicos, definidos conforme os resultados e a necessidade de cada paciente.

Quais exames de sangue o homem deve fazer?

Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e perfil lipídico estão entre os principais exames utilizados para investigar alterações metabólicas. Hemograma, exames hormonais e avaliações da função renal ou hepática são solicitados conforme a indicação clínica.

Precisa de jejum para fazer exames de rotina?

A necessidade de jejum varia conforme o exame solicitado. Enquanto a glicemia de jejum exige algumas horas sem alimentação, a hemoglobina glicada, o hemograma e, em muitos casos, o perfil lipídico dispensam essa preparação.