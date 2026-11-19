A inteligência artificial não surgiu como uma evolução discreta. Desde o início, foi percebida como uma ruptura. Não apenas pelo que prometia fazer, mas pelo impacto imediato que produziu na forma como empresas pensam e decidem.

O movimento seguiu um padrão conhecido. Primeiro, a tecnologia se impõe como tema inevitável. Em seguida, passa a ser incorporada aos processos. Por fim, começa a influenciar decisões relevantes, muitas vezes antes que suas consequências tenham sido plenamente compreendidas.

É exatamente nesse ponto que estamos.

Hoje, a inteligência artificial já não atua apenas como suporte operacional. Ela participa, direta ou indiretamente, da definição de caminhos. Relatórios são produzidos com mais rapidez, análises ganham escala e decisões passam a ser orientadas por padrões que nenhum processo humano tradicional conseguiria identificar com a mesma eficiência.

O ganho é evidente. O efeito estrutural ainda não pode ser medido com precisão.

Nesse contexto, ESG deixa de ser um conjunto de diretrizes formais e passa a funcionar como um verdadeiro teste de coerência. Ele revela não o que a empresa declara, mas como ela efetivamente decide. E, ao fazer isso, expõe um ponto sensível: a integração da inteligência artificial altera, de forma concreta, o padrão de responsabilidade dentro das organizações.

No mundo jurídico, esse movimento já é claro. Escritórios e departamentos legais passaram a utilizar inteligência artificial na elaboração de peças em demandas repetitivas. O ganho de escala é imediato. A padronização traz eficiência. O custo diminui.

Mas a padronização tem um efeito colateral que raramente é discutido com a mesma intensidade. A lógica da repetição tende a substituir a lógica da análise. A peça passa a ser construída a partir de modelos que partem da premissa de que os casos são equivalentes. As diferenças, que muitas vezes são determinantes, deixam de ser o ponto de atenção e passam a ser tratadas como exceção irrelevante.

Com isso, o risco não está no erro evidente. Está na erosão gradual da qualidade. Tudo parece correto. E, justamente por isso, deixa de ser questionado.

Esse fenômeno não se limita ao contencioso de massa. Ele começa a alcançar níveis mais altos da estrutura corporativa. Conselhos e comitês já utilizam sistemas de inteligência artificial como suporte à tomada de decisão. A responsabilidade continua sendo humana. Mas a influência desses sistemas é real.

A inteligência artificial não ocupa a cadeira do Conselho. Mas passa a influenciar quem está sentado nela e, justamente por isso, altera o eixo da governança.

Historicamente, a responsabilidade sempre esteve vinculada à decisão. O que se observa agora é uma dissociação parcial entre essas duas dimensões. A decisão continua formalmente atribuída a pessoas, mas é cada vez mais mediada por sistemas cuja lógica nem sempre é plenamente compreendida por quem decide.

É nesse cenário que o Compliance deixa de ser uma função de controle para assumir um papel estrutural. Não basta mais verificar aderência a normas. É necessário compreender como as decisões estão sendo produzidas. Isso envolve conhecer a origem dos dados, os critérios de funcionamento dos sistemas, seus limites e, principalmente, os riscos que decorrem de sua utilização.

Mais do que isso, exige a criação de mecanismos de supervisão efetiva. Não para substituir a tecnologia, mas para evitar que processos eficientes se consolidem sem o devido questionamento.

A ideia de neutralidade tecnológica, nesse contexto, não se sustenta. Sistemas de inteligência artificial operam a partir de dados históricos. E dados históricos carregam escolhas, padrões e vieses. Ao replicá-los em escala, a tecnologia não corrige essas distorções. Em muitos casos, apenas as amplifica.

O papel da Governança, portanto, não é conter a tecnologia, mas estabelecer critérios claros para o seu uso. Empresas que já compreenderam esse movimento passaram a tratar a inteligência artificial como parte central da sua estrutura decisória. Criaram políticas específicas, definiram responsabilidades, instituíram instâncias de revisão e preservaram a capacidade de intervenção humana sobre processos automatizados.

No fundo, a discussão permanece essencialmente a mesma: quem decide, com base em quê, e com qual grau de responsabilidade.

E é justamente por isso que o Compliance assume um papel central. Ele passa a ser o instrumento que garante que, mesmo em um ambiente de decisões mediadas por tecnologia, a responsabilidade continue sendo claramente identificável.