A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 19, o trailer oficial do documentário "Jão: Memórias Póstumas", com estreia marcada para 3 de dezembro na plataforma de streaming.

O documentário foi divulgado pela primeira vez com um teaser nos telões do Nubank Parque, minutos antes da estreia de Jão no palco da Turnê Memórias Póstumas em São Paulo, em 25 de setembro.

Sobre o que será o documentário de Jão?

Criado e produzido pela UFO Sounds, o documentário acompanha o lado mais íntimo do cantor durante um dos seus momentos mais sensíveis, marcado pela pausa na carreira, pelo luto após perder o pai e também pela produção de seu novo álbum e a preparação para o aguardado reencontro com os fãs em um show épico.

Entre os holofotes e o silêncio, os palcos e a vida longe deles, o trailer revela fragmentos da trajetória do cantor no último ano.

Longe da energia dos shows e da exposição constante, Jão encontra espaço para olhar para si mesmo, elaborar seus sentimentos e repensar sua relação com a música.

Quando estreia o documentário do Jão?

"Jão: Memórias Póstumas" chega à Netflix em 3 de dezembro.

Assista ao trailer: