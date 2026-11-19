ão: documentário "Memórias Póstumas" estreia na Netflix em 3 de dezembro e mostra os bastidores da vida pessoal e profissional do cantor (Netflix/UFO Sounds)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h27.
O documentário "Jão: Memórias Póstumas", produzido pela UFO Sounds, acompanha o cantor em um período sensível de pausa na carreira, luto e preparação para um novo álbum. O trailer foi lançado pela Netflix em 19 de setembro, com estreia marcada para 3 de dezembro na plataforma.
A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 19, o trailer oficial do documentário "Jão: Memórias Póstumas", com estreia marcada para 3 de dezembro na plataforma de streaming.
O documentário foi divulgado pela primeira vez com um teaser nos telões do Nubank Parque, minutos antes da estreia de Jão no palco da Turnê Memórias Póstumas em São Paulo, em 25 de setembro.
Criado e produzido pela UFO Sounds, o documentário acompanha o lado mais íntimo do cantor durante um dos seus momentos mais sensíveis, marcado pela pausa na carreira, pelo luto após perder o pai e também pela produção de seu novo álbum e a preparação para o aguardado reencontro com os fãs em um show épico.
Entre os holofotes e o silêncio, os palcos e a vida longe deles, o trailer revela fragmentos da trajetória do cantor no último ano.
Longe da energia dos shows e da exposição constante, Jão encontra espaço para olhar para si mesmo, elaborar seus sentimentos e repensar sua relação com a música.
“Jão: Memórias Póstumas” estreia em 3 de dezembro na Netflix.
O documentário acompanha a pausa na carreira de Jão, o luto após a perda do pai, a produção de um novo álbum e a preparação para um show de reencontro com os fãs.
O documentário “Jão: Memórias Póstumas” foi criado e produzido pela UFO Sounds.
O documentário foi divulgado pela primeira vez em 25 de setembro, com um teaser nos telões do Nubank Parque, em São Paulo. A exibição ocorreu minutos antes da estreia de Jão no palco da Turnê Memórias Póstumas.
O trailer apresenta fragmentos da trajetória de Jão no último ano, entre os palcos e a vida longe dos shows. O documentário aborda também a reflexão do cantor sobre seus sentimentos e sua relação com a música.
Glossário
O que é UFO Sounds?
Produtora criativa responsável pela produção do documentário sobre Jão, conhecida por trabalhos em música e entretenimento.