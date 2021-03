SpaceX: Elon Musk publica imagem inédita do foguete propulsor Starship

Em mais uma atualização sobre os esforços da SpaceX em chegar até a Lua ou Marte, o seu CEO Elon Musk publicou na sua conta do Twitter as primeiras imagens do Super Heavy ("super pesado" em português), um foguete propulsor de 70 metros que irá lançar a nave Starship para o espaço.

Com o nome de Booster 1, o protótipo é, de acordo com Musk, um "pioneiro da produção para descobrir como construir e transportar um palco de 70 metros de altura". Ele afirma em um tuíte que quem irá voar será o Booster 2.

O foguete irá tirar a nave Starship do solo, mas vai retornar à Terra logo depois da decolagem em um pouso vertical. Um dos planos ambiciosos de Musk, inclusive, é um dia tentar pegar o propulsor usando uma torre com braços gigantes.

De acordo com informações do Futurism, Musk está planejando seu primeiro voo teste da Starship ainda este ano. O lançamento oficial está previsto para 2023 e o objetivo do Starship é ser um sistema de transporte reutilizável, projetado para transportar a humanidade para a Lua, Marte e além em voos interplanetários de longa duração.

No momento, a SpaceX está dedicada a sua fase de testes com os protótipos do Starship. O último a ser testado, o SN-10, explodiu alguns minutos depois de pousar com sucesso em Boca Chica, no Texas.

