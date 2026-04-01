Programa Artemis já consumiu US$ 93 bi e se tornou o mais caro da história das viagens espaciais

O programa Artemis acumulou US$ 93 bilhões em investimentos entre 2012 e 2025, segundo auditoria da própria NASA, consolidando-se como a iniciativa de exploração espacial mais cara já realizada.

O valor inclui desenvolvimento do foguete SLS, da cápsula Orion, sistemas de solo, trajes espaciais e contratos com empresas privadas. Cada missão individual tem custo estimado de US$ 4,1 bilhões, cifra que supera programas anteriores ajustados pela inflação.

Na comparação histórica, o custo por lançamento do Artemis é mais que o dobro do Space Shuttle, ônibus espacial reutilizável, e significativamente superior ao programa Apollo. A principal explicação está na baixa reutilização e na complexidade técnica.

Parte relevante do orçamento também financia o HLS, Human Landing System, sistema de pouso lunar, hoje sob responsabilidade de empresas como SpaceX, com a Starship, e Blue Origin. Esse modelo representa uma mudança: a NASA atua como contratante, não como única operadora.

O programa também envolve parceiros internacionais — como ESA, JAXA e agência canadense — diluindo custos, mas ampliando a coordenação política e técnica.

O que quer o programa da Nasa?

O programa da Nasa quer estabelecer uma presença sustentável na Lua, principalmente no polo sul, região com acumulos de gelo — recurso estratégico para água e combustível.

A Lua passa a ser tratada como plataforma intermediária para missões a Marte, segundo a NASA. A ideia é testar tecnologias, logística e permanência humana fora da Terra por longos períodos.

Além da exploração científica, o Artemis incorpora dimensões políticas e econômicas. A missão envolve múltiplos países e empresas privadas, criando um modelo de governança mais distribuído.

Críticas e pressão por resultados

Apesar do avanço tecnológico, o Artemis enfrenta críticas por atrasos e estouros orçamentários. O programa está anos atrás do cronograma original, o que levanta dúvidas sobre sustentabilidade financeira.

Ao mesmo tempo, há pressão geopolítica: a corrida com a China, que planeja missões lunares tripuladas até 2030, tem acelerado decisões e prazos dentro da NASA.