RIO DE JANEIRO* — A Ambev quer comprar mais cevada brasileira para abastecer suas maltarias, mas esbarra em um desafio fora da indústria: convencer agricultores a incluir o grão na safra de inverno. A companhia planeja ampliar de 15 mil hectares, em 2026, para 50 mil hectares, em 2030, a área de seu programa de produção de cevada no Rio Grande do Sul — uma expansão de mais de três vezes.

“Esse é o grande game changer, é trazer produtores que hoje não fazem cultura de inverno para a cultura de inverno”, afirma Felipe Baruque, diretor de suprimentos e sustentabilidade da companhia.

O Brasil ainda está distante dos maiores produtores mundiais de cevada. A produção brasileira de cevada é de 525 mil toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Na América do Sul, a Argentina lidera a produção, com 5,6 milhões de toneladas, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), e é uma das origens utilizadas pela Ambev para complementar o abastecimento de suas operações. A companhia também compra malte de outros fornecedores, incluindo produtores brasileiros.

Segundo Baruque, muitas propriedades que cultivam soja ou milho no verão ainda não exploram comercialmente o solo no inverno, o que limita o avanço da produção nacional de cevada.

A conta industrial ajuda a dimensionar essa oportunidade. As maltarias da Ambev em Passo Fundo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, produzem cerca de 300 mil toneladas de malte por ano e precisam de aproximadamente 350 mil toneladas de cevada para atender a essa produção.

Atualmente, a produção de cevada vinculada ao programa da companhia no estado varia entre 60 mil e 100 mil toneladas, conforme a safra. Isso significa que, mesmo no melhor cenário, o volume responde por menos de 30% da necessidade de matéria-prima das duas unidades.

A aposta da Ambev

Para diminuir a dependência de outras origens, a empresa aposta na ampliação da área cultivada no Rio Grande do Sul. O programa, que ocupava 20 mil hectares em 2025, recuou para 15 mil hectares em 2026, em uma safra marcada pelo fenômeno El Niño.

A partir de 2027, a expectativa é retomar o crescimento. A meta é alcançar 25 mil hectares em 2027, 35 mil em 2028, 40 mil em 2029 e 50 mil em 2030.

Atualmente, o programa reúne mais de 220 produtores em três regiões de cultivo — Norte, Planalto e Vacaria — e trabalha com quatro variedades de cevada.

A estratégia, no entanto, não se limita a aumentar a produtividade das áreas já cultivadas. A Ambev quer ampliar sua base de fornecedores e atrair agricultores que hoje priorizam outras culturas ou deixam de produzir comercialmente durante o inverno.

“A gente precisa estourar essa bolha desses produtores que levaram a gente até aqui”, diz Baruque.

O desafio é tornar a cevada uma alternativa economicamente atraente para o agricultor. Segundo o executivo, a instabilidade das safras, agravada por fenômenos climáticos como El Niño e La Niña, pesa na decisão de investir em uma segunda cultura.

Para reduzir os riscos, a Ambev aposta no desenvolvimento de variedades adaptadas a cada região e em acordos comerciais de longo prazo, capazes de oferecer mais previsibilidade de receita e estimular novos produtores a entrar no mercado.

Crédito e escala

Para atrair novos produtores, a Ambev tenta reduzir um dos principais obstáculos à expansão da cevada: o risco financeiro de uma segunda safra.

Segundo Baruque, a companhia oferece assistência agronômica, apoio na gestão financeira e, em alguns casos, sementes, insumos e acesso a crédito. As condições variam conforme as necessidades de cada agricultor.

O risco climático também pesa nessa conta. Quando eventos extremos comprometem a qualidade da cevada para a produção de cerveja, a empresa afirma comprar o grão para outros destinos, como alimentação animal.

Em determinadas situações, há preços previamente estabelecidos para cobrir ao menos os custos de produção. A companhia também avalia alternativas de seguro rural, em meio ao aumento do endividamento no campo.

A variedade Valente, lançada em 2025, tem grãos cerca de 15% maiores, segundo a empresa, e ciclo que permite antecipar a colheita em algumas regiões. Outras duas linhagens estão previstas para 2027 e 2028, com foco em produtividade e adaptação regional.

O plano vai além das fazendas contratadas diretamente. No Paraná, onde a Ambev compra malte da Cooperativa Agrária, a empresa quer disseminar práticas semelhantes. Já foram testadas outras regiões, como o Cerrado irrigado, mas dificuldades agronômicas limitaram a expansão. Por enquanto, a aposta principal continua no Sul.

Baruque afirma que a companhia ainda precisa recorrer à cevada e ao malte de outras origens sul-americanas para atender à demanda.

A ambição é reduzir essa dependência com produção local mais estável. Para isso, será necessário transformar o inverno em oportunidade econômica para agricultores que hoje preferem não correr o risco de uma segunda safra.

*O repórter viajou a convite da Ambev