Foguete da SpaceX pousa com precisão no oceano e impulsiona plano lunar da Nasa

A SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, lançou nesta segunda-feira, 14, o seu 11º protótipo do Starship — o maior e mais potente foguete já construído — a partir da base de lançamentos Starbase, no Texas. O objetivo final do projeto é levar humanos à Lua e a Marte.

A nave cruzou o céu do extremo sul do Texas. O propulsor se separou como o planejado e realizou uma entrada controlada no Golfo do México.

Esta é a segunda vez que a SpaceX atinge esse marco com a Versão 2 da nave, modelo que apresentou falhas em três missões anteriores realizadas ao longo de 2025.

Na missão de teste anterior, em agosto, o veículo já havia conseguido realizar um pouso bem-sucedido.

Desta vez, o Starship realizou um pouso preciso no oceano Índico.

Durante a transmissão ao vivo, os apresentadores da SpaceX comemoraram o sucesso da operação, ressaltando que, nesta missão, a empresa não pretendia recuperar o veículo.

Outro feito inédito foi o reacendimento bem-sucedido de um dos seis motores do Starship durante o voo — operação essencial para futuras manobras orbitais.

Diferente de outros foguetes, o Starship foi projetado para ser reutilizável. A proposta da SpaceX é recuperar tanto o propulsor Super Heavy quanto a nave Starship após cada lançamento.

A companhia acredita que essas missões de teste vão acelerar o desenvolvimento de um sistema completamente reutilizável — peça-chave no contrato firmado com a Nasa para o programa Artemis, que pretende levar astronautas de volta à Lua até o fim da década, além de viabilizar os planos de colonização de Marte.

*Com EFE