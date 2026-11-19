Os estudantes universitários tiveram um papel central na disseminação de novas variantes do coronavírus durante a pandemia de covid-19, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, 19, na revista científica Cell.

A pesquisa analisou mais de 85 mil sequências genéticas do SARS-CoV-2, coletadas de pessoas diagnosticadas com a doença no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, entre novembro de 2021 e janeiro de 2023.

Os resultados apontaram que jovens de 18 a 22 anos estavam entre os primeiros a transmitir variantes emergentes, com participação significativa na circulação do vírus dentro das universidades. Escolas de ensino médio e instituições de longa permanência para idosos também registraram níveis elevados de transmissão.

Segundo Taylor Brock-Fisher, epidemiologista do Broad Institute do MIT e Harvard e coautor do estudo, as novas variantes começaram a circular primeiro nessa faixa etária, que teve papel importante nas cadeias de contágio nos campi.

A convivência próxima entre os alunos, sobretudo em alojamentos compartilhados, é apontada por especialistas como um dos fatores que dificultam o controle da transmissão nesses ambientes.

Como os cientistas rastrearam a disseminação da covid-19

Os pesquisadores analisaram mais de 85 mil sequências do genoma viral, combinadas com informações epidemiológicas de pessoas infectadas.

O material permitiu acompanhar a circulação de diferentes variantes ao longo do tempo e relacionar os resultados a características dos participantes, como idade e histórico de vacinação.

A equipe também comparou a transmissão em universidades, escolas e instituições de longa permanência com os níveis registrados nas comunidades próximas.

Professores não apresentaram o mesmo padrão dos estudantes

Embora os estudantes apresentassem transmissão elevada, o mesmo padrão não foi identificado entre os funcionários das instituições analisadas.

De acordo com os resultados, professores e outros trabalhadores tinham risco de infecção próximo ao observado na população das comunidades vizinhas.

Isso indica que a circulação intensa do coronavírus entre alunos não se traduziu, necessariamente, em uma probabilidade maior de contágio para os profissionais que trabalhavam nesses locais.

Reforço da vacina reduziu a circulação do coronavírus

A pesquisa também identificou uma associação entre a aplicação de doses de reforço das vacinas contra a covid-19 e a redução da transmissão do SARS-CoV-2.

O efeito foi observado inclusive durante a circulação da variante BA.1 da Ômicron, que começou a se espalhar em Massachusetts no fim de 2021. Naquele período, os imunizantes ainda não haviam sido atualizados especificamente para essa variante.

Dessa forma, o estudo indica que a vacinação continuou oferecendo benefícios para o controle da circulação viral, mesmo diante das mudanças genéticas do coronavírus.

Os cientistas também pretendiam investigar como políticas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento social, influenciaram a transmissão.

No entanto, as mudanças simultâneas nas recomendações sanitárias, nas variantes em circulação e na imunidade da população dificultaram a avaliação isolada de cada medida.

A ausência de registros padronizados sobre as estratégias adotadas por diferentes instituições também limitou as comparações. Por isso, os pesquisadores não conseguiram determinar quais políticas específicas foram mais eficazes. A análise, porém, fornece dados para compreender como o vírus circulou em diferentes ambientes e orientar futuras investigações sobre prevenção.