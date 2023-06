Desenvolvimento Infantil: descubra as conquistas de cada fase

Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento da criança é muito rápido. A cada mês, ela aprende algo diferente. Tudo é novo e estimulante para um bebê. A seguir, a pediatra Dra. Janete Kamikawa e a médica neonatologista Dra. Saskia Maria Wiegerinck Fekete listam algumas das descobertas de cada fase do desenvolvimento infantil.​

Não custa lembrar que cada criança tem seu tempo, não existe uma regra. Entretanto, se você identificar um atraso muito grande em alguma etapa, é importante entrar em contato com o pediatra para saber se é normal ou não.

Oito semanas

O bebê levanta a cabeça durante poucos segundos quando deitado de barriga para baixo.

Três meses

O bebê firma o pescoço, consegue levantar a cabeça e virá-la de um lado para o outro quando está de bruços, sorri quando alguém sorri para ele, emite sons guturais.​

Quatro meses

O desenvolvimento da cabeça é completado.

Entre quatro e seis meses

O bebê rola para frente e para trás.

Seis meses

Senta-se com apoio, segura objetos movendo-os de uma mão para a outra e rola o corpo de um lado para o outro. Balbucia, dá gargalhadas, compreende algumas palavras e vira a cabeça quando é chamado.

Sete meses

O bebê se senta sem apoio.

Oito meses

Arrasta-se ou engatinha.​

Nove meses

O bebê dá os primeiros passos com apoio.

Dez meses

Coloca pedaços de comida na boca, aprende a apontar, fala a primeira palavra e tem interesse por outro bebê.

Doze meses

Senta-se sem apoio, engatinha com independência, fica em pé sozinho, dá passos com ajuda ou apoio. Aponta objetos com o dedo, é capaz de segurar pequenos objetos usando o indicador e o polegar. Coloca alimentos na boca, acompanha a música com movimentos do corpo, balbucia e, às vezes, parece que está conversando em outra língua.

Um ano e meio

Anda sozinho, vira as páginas de um livro, empilha dois blocos, fala de 8 a 10 palavras, compete com outras crianças por brinquedos.

Dois anos

Sobe degraus com ajuda, consegue alimentar-se com uma colher, é capaz de formar pequenas frases.​

Três anos

Abre portas, calça sozinho os sapatos, sobe degraus sozinho alternando as pernas, chuta bola, pedala no triciclo.

Quatro anos

É capaz de segurar um lápis, de desenhar círculos, de escovar os dentes com ajuda, de contar até cinco.

Dos quatro aos cinco anos

Escova os dentes, penteia-se e veste-se com pouca ajuda. Tem amigos imaginários. Procura testar poder e limites.