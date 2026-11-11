Conheça o genérico de semaglutida e o novo similar ao Ozempic aprovados pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última terça-feira, 10, o registro de dois medicamentos injetáveis à base de semaglutida, princípio ativo utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e presente em canetas emagrecedoras.

As autorizações incluem um medicamento genérico e o Loryvia, classificado como similar ao Ozempic. Ambos são destinados a adultos com diabetes tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença.

Os registros foram concedidos à empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda. Segundo comunicado da Anvisa, os medicamentos foram avaliados por comparação com o Ozempic, tendo o Owozy como produto de referência informado para os novos registros.

Com as aprovações, o número de canetas emagrecedoras registradas pela agência em 2026 chegou a 22.

Quais medicamentos de semaglutida foram aprovados?

A autorização anunciada contempla dois produtos injetáveis: um genérico de semaglutida e o medicamento Loryvia, registrado como similar ao Ozempic.

Os dois são indicados para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em pacientes adultos que não apresentam controle adequado da doença.

Embora a semaglutida também seja utilizada em tratamentos para obesidade, a indicação informada para esses novos registros é especificamente o diabetes tipo 2.

Anvisa amplia os registros de canetas emagrecedoras em 2026

As duas autorizações elevam para 22 o número de canetas emagrecedoras registradas pela Anvisa desde o início do ano.

Além dos produtos injetáveis, a agência aprovou, em 4 de novembro, o primeiro medicamento de semaglutida em versão oral para o tratamento da obesidade.

Outro produto que chegou recentemente ao mercado brasileiro foi o Owozy, uma caneta de semaglutida que começou a ser comercializada em 9 de novembro, com preços a partir de R$ 349.

A ampliação dos registros ocorre após uma medida adotada pela Anvisa em agosto de 2025, quando a agência passou a priorizar a análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida.

A iniciativa atendeu a uma solicitação do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar as opções de tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para o abastecimento do mercado brasileiro.

Canetas emagrecedoras passam a ser oferecidas pelo SUS

Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou a previsão de distribuição de medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1 pelo SUS para pacientes com obesidade. Segundo a pasta, a oferta deverá seguir evidências científicas e um protocolo clínico que estabelecerá os critérios de utilização e acompanhamento.

O ministério também apresentou os primeiros resultados de um estudo com pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, instituição da rede pública de Porto Alegre.

Desde junho, pessoas com obesidade participam de uma iniciativa que utiliza semaglutida para avaliar o tratamento e o acompanhamento dos pacientes. O projeto prevê a participação de 250 pessoas com obesidade grave ou associada a outras doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, a proposta é estabelecer diretrizes para o monitoramento contínuo dos pacientes por médicos especialistas e garantir a segurança durante o tratamento.

O anúncio não significa que os dois medicamentos aprovados em novembro já estejam disponíveis na rede pública.