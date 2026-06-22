A aposta da Novo Nordisk, dona do Ozempic, na reciclagem das canetas emagrecedoras

Desde 2021, a farmacêutica Novo Nordisk testa no Brasil uma ideia ainda incomum no seu setor de atuação: a companhia recolhe as canetas injetáveis dos seus produtos após o fim da sua vida útil e garante a reciclagem desses resíduos plásticos, evitando que os materiais cheguem aos aterros sanitários.

A partir do programa Reciclaneta, a dona de canetas emagrecedoras como Ozempic, Wegovy e Saxenda trabalha para reduzir o descarte irregular dos medicamentos, mas também para reduzir o impacto ambiental das suas operações.

Cinco anos depois da criação, o projeto acaba de atingir um novo marco. A Novo Nordisk alcançou a marca de 100 pontos de coleta do Reciclaneta, nos quais qualquer cliente pode levar as canetas e garantir que o material encontrará outra utilização. O dado foi divulgado com exclusividade para a EXAME. Ao todo, o programa já coletou mais de 120 mil canetas no período.

"Alcançamos 100 pontos de entrega voluntária há poucos", afirma Patrícia Byington, head de sustentabilidade da Novo Nordisk no Brasil, em entrevista. Segundo a executiva, a expansão acontece após alguns anos de testes em formato piloto. "Entendemos que podemos alcançar uma capilaridade importante."

Reciclagem de canetas emagrecedoras

A expansão acontece justamente quando as canetas injetáveis deixaram de ser um nicho para se tornarem um fenômeno de consumo.

Dados divulgados pelo Conselho Federal de Farmácia mostram que o uso desses medicamentos emagrecedores cresceu 88% em 2025 na comparação com o ano anterior. Outra pesquisa, agora do Instituto Locomotiva, indicou que a presença dessas terapias passou de 26% dos lares brasileiros em 2025 para 33% em fevereiro de 2026.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelos tratamentos para obesidade e diabetes, mas o formato de aplicação também é utilizado em medicamentos para outras condições, como distúrbios do crescimento.

Hoje, a Anvisa possui 12 canetas emagrecedoras registradas no país, entre marcas internacionais e produtos desenvolvidos por farmacêuticas nacionais.

À medida que esse mercado cresce, aumenta também a quantidade de dispositivos descartados após o uso. Foi para responder a esse desafio que surgiu o Reciclaneta, versão brasileira do programa global ReMed, iniciativa da Novo Nordisk voltada à economia circular das suas embalagens.

"O objetivo é reduzir a geração de resíduos ligada ao portfólio, mas também considerar o ciclo de vida dos tratamentos. Parte disso é a responsabilidade sobre o pós-consumo das canetas usadas", diz Byington.

Coletor do Reciclaneta: equipamento é instalado em farmácias e centros de saúde estratégicos para a companhia; mais de 100 pontos de coleta estão distribuídos entre RJ e SP

Mais de 120 mil canetas recolhidas

Segundo a executiva, o programa passou os últimos anos em fase piloto antes da expansão da rede de coleta. Nesse período, mais de 120 mil canetas foram recolhidas.

Um dos principais pontos de recebimento foi o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), no Rio de Janeiro, que atende pacientes da rede pública de saúde.

A experiência ajudou a validar a adesão dos usuários. Em um dos períodos analisados pela empresa, a taxa de retorno chegou a cerca de 40% das canetas utilizadas pelos pacientes acompanhados.

O resultado chamou a atenção da companhia porque programas de logística reversa costumam enfrentar dificuldades para engajar consumidores. A percepção foi de que existe a disposição dos pacientes para o descarte correto: o que muitas vezes falta é uma solução acessível e informação sobre como fazer isso.

"Conseguimos que 40% das canetas retornassem nesse período. Considerando programas de logística reversa, é uma taxa relevante", afirma Byington.

A percepção foi reforçada por uma pesquisa realizada pela empresa no ano passado com consumidores. Um dos principais achados do estudo foi a dúvida recorrente sobre o destino correto das canetas após o uso, como onde realizar esse descarte, mas também

O que pode — e o que não pode — ser descartado

Uma das confusões mais comuns envolve as próprias agulhas. O Reciclaneta recebe apenas as canetas vazias e sem agulha. Como são classificadas como resíduos perfurocortantes, as agulhas precisam ser descartadas separadamente, em recipientes rígidos, e encaminhadas para unidades básicas de saúde (UBSs) ou outros pontos habilitados para receber esse tipo de material.

As canetas recolhidas entram em uma cadeia específica de logística reversa operada por parceiros especializados em coleta e reciclagem de plásticos. A empresa trabalha agora em uma nova etapa do projeto: desenvolver uma solução capaz de reciclar os materiais desses dispositivos em escala no Brasil.

A inspiração vem da Dinamarca, onde o programa ReMed já transforma o plástico das canetas em insumos para outros setores industriais, como construção civil e mobiliário. A tecnologia está em fase de testes, mas o objetivo é criar novos ciclos produtivos para esses materiais, como explica Byington.

"A ideia é que o que acontece na Dinamarca aconteça aqui. Estamos desenvolvendo uma solução específica para o Brasil, inspirada nesse modelo", afirma.

Patricia Byington, head de sustentabilidade da Novo Nordisk: "Conseguimos retorno de 40% das canetas injetáveis"

Parte de uma estratégia maior

O programa de reciclagem é apenas uma das frentes da estratégia ambiental da farmacêutica.

Segundo a Novo Nordisk, a meta global é reduzir em 30% a quantidade de plástico utilizada por paciente nos tratamentos de diabetes e obesidade até 2033, considerando 2024 como ano-base. A iniciativa envolve desde mudanças no design dos dispositivos até a busca por alternativas ao plástico virgem e a ampliação da circularidade dos materiais.

A discussão ganhou relevância à medida que medicamentos como Ozempic e Wegovy passaram a alcançar um público muito mais amplo. Para a empresa, ampliar o acesso aos tratamentos sem que o impacto ambiental cresça na mesma proporção tornou-se uma questão estratégica.

"O Reciclaneta tem um objetivo específico ligado ao pós-consumo das canetas: viabilizar a coleta e novos ciclos produtivos, evitando que materiais que podem ser aproveitados sejam desperdiçados", conta Byington.

O desafio é conseguir atender mais pacientes e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental associado aos produtos. O pós-consumo é uma parte importante dessa equação.

Novo Nordisk: empresa é dona do remédio para emagrecimento Ozempic. (Steve Christo - Corbis/Getty Images)

Onde estão os pontos de coleta

Os 100 pontos de entrega voluntária do Reciclaneta estão distribuídos entre São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói, em parceria com redes como Drogaria São Paulo, Drogasil, Droga Raia, Drogaria Pacheco e Pague Menos.

Na cidade de São Paulo, os pontos estão localizados nos bairros: Água Branca, Água Fria, Alto de Pinheiros, Bela Vista, Brooklin Paulista, Campo Belo, Cerqueira César, Chácara Santo Antônio, Chácara Itaim, Cidade Jardim, Indianópolis, Ipiranga, Jardim Acácias, Jardim Araújo Almeida, Jardim Boa Vista, Jardim Paulista, Jardim Santo Amaro, Jardim Vista Linda, Lauzane Paulista, Mirandópolis, Morumbi, Paraíso, Parque Brasil, Penha de França, Perdizes, Pinheiros, Saúde, Vila Americana, Vila Andrade, Vila Buarque, Vila Carrão, Vila Clementino, Vila Leopoldina, Vila Mariana, Vila Nova Conceição, Vila Pereira Barreto, Vila Progredior, Vila Suzana, Vila Uberabinha, Vila Lageado e Vila Romana.

Na Grande São Paulo, o programa está presente em Barueri, nos bairros Alphaville e Alphaville Industrial; em Guarulhos, em Vila Augusta e Vila Galvão; em Mauá, nos bairros Jardim Zaira, São João e Vila Magini; em Osasco, em Vila Osasco; em São Bernardo do Campo, nos bairros Assunção e Jardim do Mar; e em São Caetano do Sul, em Jardim São Caetano.

Já no município do Rio de Janeiro, os pontos de coleta estão distribuídos pelos bairros Barra da Tijuca, Brás de Pina, Botafogo, Campo Grande, Catete, Centro, Copacabana, Flamengo, Ipanema, Itanhangá, Jardim Botânico, Recreio dos Bandeirantes, Tijuca e Vila Valqueire.

Em Niterói, os pontos de entrega voluntária estão localizados nos bairros Icaraí, Ingá e São Francisco.

A lista completa dos endereços pode ser consultada no site oficial do Reciclaneta.