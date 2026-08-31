Uso de canetas emagrecedoras por crianças preocupa pediatras; veja os riscos

O uso de canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes sem indicação médica pode trazer riscos à saúde. Em nota, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) alertou para a possibilidade de maior frequência e gravidade de eventos adversos quando esses medicamentos são usados de forma inadequada.

Os chamados medicamentos incretínicos, que incluem agonistas do GLP-1, têm indicações específicas para pacientes pediátricos. No entanto, a prescrição depende da avaliação individual de cada caso e não deve ocorrer apenas com o objetivo de promover perda de peso.

“A evidência científica disponível demonstra eficácia e segurança desses medicamentos em adolescentes quando utilizados dentro dos critérios estudados e associados às intervenções sobre estilo de vida”, afirma a SBP em comunicado. Segundo a entidade, o problema observado principalmente nas redes sociais está na banalização do uso.

Quais são os riscos para crianças e adolescentes?

Entre os possíveis efeitos do uso inadequado estão desidratação, distúrbios eletrolíticos, perda de massa muscular, pancreatite aguda e problemas na vesícula biliar. Os efeitos adversos mais comuns são gastrointestinais e podem aparecer principalmente durante o aumento gradual das doses.

Náuseas, vômitos, refluxo, azia, diarreia e constipação estão entre as principais reações descritas pela SBP. A entidade também destaca eventos potencialmente graves, como pancreatite, hipoglicemia e colelitíase, que é a formação de cálculos na vesícula.

A recomendação é que qualquer intolerância ou efeito adverso seja acompanhado por um médico. O profissional pode avaliar a necessidade de ajustar a conduta e acompanhar a evolução do paciente.

Pressão estética também preocupa os pediatras

A SBP alerta ainda para o uso desses medicamentos motivado exclusivamente pela aparência. Crianças e adolescentes estão em uma fase de desenvolvimento da identidade e da autoestima, o que pode aumentar a influência da pressão por determinados padrões corporais.

Segundo a entidade, o uso com finalidade estética pode contribuir para problemas relacionados à imagem corporal e servir como gatilho para transtornos alimentares, ansiedade e depressão.

A entidade também desaconselha o uso para perda rápida de peso antes de festas, viagens ou competições, assim como para compensar episódios de alimentação inadequada ou sedentarismo.

Quando as canetas emagrecedoras podem ser indicadas?

Segundo a SBP, até agosto de 2026, liraglutida, semaglutida e tirzepatida eram as três incretinas aprovadas pela Anvisa para uso na faixa etária pediátrica no Brasil.

A liraglutida tem indicação para diabetes tipo 2 a partir dos 10 anos e para obesidade em adolescentes com 12 anos ou mais e peso superior a 60 quilos.

A semaglutida pode ser indicada para o tratamento da obesidade em adolescentes a partir dos 12 anos, também com peso superior a 60 quilos.

Já a tirzepatida possui indicação para o tratamento do diabetes tipo 2 em crianças a partir dos 10 anos. Ela pode ser usada sozinha em determinadas situações ou em combinação com outros medicamentos, conforme avaliação médica.

Essas indicações não significam que todo paciente que se enquadra na faixa etária deva receber o tratamento. A SBP ressalta que a prescrição deve ser feita de forma individualizada, considerando o quadro de cada paciente. “Antes de decidir pela prescrição, o médico precisa avaliar a resposta às intervenções prévias farmacológicas e não farmacológicas, a gravidade da doença, a presença de comorbidades, os riscos potenciais, a capacidade de acompanhamento e as expectativas do adolescente e de sua família”, diz a nota.