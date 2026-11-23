Edição genética: ensaio experimental foi encerrado após a morte da criança (Freepik)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h23.
Um caso de terapia gênica experimental em uma menina de 6 anos resultou em sua morte na China, levando a punições severas ao pesquisador responsável e a falhas sistêmicas na avaliação ética e científica do procedimento. A criança tinha uma doença genética rara, mas não de risco imediato, e morreu dias após o tratamento. A investigação revelou falhas graves na comunicação de riscos e na supervisão do estudo.
Um neurocientista chinês foi demitido após uma investigação sobre a morte de uma menina de 6 anos submetida a uma terapia genética experimental. A criança morreu em março de 2025, após receber um tratamento para uma doença rara que não representava risco imediato à vida.
O pesquisador Zilong Qiu, responsável pelo estudo, foi afastado do cargo de vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Songjiang, ligado à Universidade Jiao Tong de Xangai, de acordo com um comunicado das autoridades de Xangai. Ele também ficou proibido de participar de projetos científicos por cinco anos.
A investigação identificou falhas na avaliação dos riscos do procedimento, na comunicação de informações de segurança e na divulgação da morte da paciente.
A criança tinha síndrome de Snijders Blok-Campeau, uma doença rara que afeta o neurodesenvolvimento. O tratamento experimental buscava corrigir uma alteração genética associada à condição.
O comitê de ética do Hospital Xinhua, em Xangai, aprovou a realização do estudo em janeiro de 2025. A menina recebeu a terapia em 24 de março daquele ano e morreu sete dias depois, em 31 de março, devido a complicações relacionadas ao procedimento.
Após a morte, o comitê de ética determinou o encerramento do estudo.
As autoridades concluíram que a equipe responsável não comunicou adequadamente ao hospital resultados preocupantes de testes de segurança realizados anteriormente em primatas.
Esses experimentos haviam identificado danos ao fígado dos animais, mas os sinais de alerta não receberam a devida atenção antes do tratamento da criança.
A investigação também apontou problemas na avaliação científica e ética do procedimento. O hospital autorizou o estudo mesmo sem receber todos os documentos adicionais de segurança solicitados pelo comitê de ética.
Além disso, o termo de consentimento apresentado à família não destacava adequadamente o risco de morte associado à terapia.
Os investigadores também identificaram falhas na divulgação dos resultados de segurança e do falecimento da criança em um artigo científico publicado posteriormente.
Zilong Qiu foi destituído do cargo de vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Songjiang. Além da demissão, recebeu uma proibição de cinco anos para participar de projetos científicos e foi incluído em um banco de dados de violações graves da integridade científica.
Outro integrante da equipe também foi demitido e recebeu a mesma restrição. Funcionários e dirigentes do hospital envolvidos na condução e na avaliação do estudo sofreram sanções, incluindo afastamentos e rebaixamentos.
As autoridades determinaram ainda medidas corretivas nas instituições responsáveis pela pesquisa.
No caso investigado, a doença motivou a busca por uma terapia experimental de edição genética, desenvolvida especificamente para a criança.
Embora a condição não representasse risco imediato de morte, a paciente foi submetida a um procedimento de alto risco. O caso levantou questionamentos sobre a avaliação de segurança e a supervisão ética de tratamentos genéticos experimentais.
A investigação também expôs problemas na comunicação dos riscos aos familiares e na transparência dos resultados científicos.