Um neurocientista chinês foi demitido após uma investigação sobre a morte de uma menina de 6 anos submetida a uma terapia genética experimental. A criança morreu em março de 2025, após receber um tratamento para uma doença rara que não representava risco imediato à vida.

O pesquisador Zilong Qiu, responsável pelo estudo, foi afastado do cargo de vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Songjiang, ligado à Universidade Jiao Tong de Xangai, de acordo com um comunicado das autoridades de Xangai. Ele também ficou proibido de participar de projetos científicos por cinco anos.

A investigação identificou falhas na avaliação dos riscos do procedimento, na comunicação de informações de segurança e na divulgação da morte da paciente.

O que aconteceu com a menina durante o teste genético?

A criança tinha síndrome de Snijders Blok-Campeau, uma doença rara que afeta o neurodesenvolvimento. O tratamento experimental buscava corrigir uma alteração genética associada à condição.

O comitê de ética do Hospital Xinhua, em Xangai, aprovou a realização do estudo em janeiro de 2025. A menina recebeu a terapia em 24 de março daquele ano e morreu sete dias depois, em 31 de março, devido a complicações relacionadas ao procedimento.

Após a morte, o comitê de ética determinou o encerramento do estudo.

Investigação aponta falhas na avaliação dos riscos

As autoridades concluíram que a equipe responsável não comunicou adequadamente ao hospital resultados preocupantes de testes de segurança realizados anteriormente em primatas.

Esses experimentos haviam identificado danos ao fígado dos animais, mas os sinais de alerta não receberam a devida atenção antes do tratamento da criança.

A investigação também apontou problemas na avaliação científica e ética do procedimento. O hospital autorizou o estudo mesmo sem receber todos os documentos adicionais de segurança solicitados pelo comitê de ética.

Além disso, o termo de consentimento apresentado à família não destacava adequadamente o risco de morte associado à terapia.

Os investigadores também identificaram falhas na divulgação dos resultados de segurança e do falecimento da criança em um artigo científico publicado posteriormente.

Pesquisadores recebem punições após investigação

Zilong Qiu foi destituído do cargo de vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Songjiang. Além da demissão, recebeu uma proibição de cinco anos para participar de projetos científicos e foi incluído em um banco de dados de violações graves da integridade científica.

Outro integrante da equipe também foi demitido e recebeu a mesma restrição. Funcionários e dirigentes do hospital envolvidos na condução e na avaliação do estudo sofreram sanções, incluindo afastamentos e rebaixamentos.

As autoridades determinaram ainda medidas corretivas nas instituições responsáveis pela pesquisa.

O que é a síndrome de Snijders Blok-Campeau?

A síndrome de Snijders Blok-Campeau é uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurológico.

No caso investigado, a doença motivou a busca por uma terapia experimental de edição genética, desenvolvida especificamente para a criança.

Embora a condição não representasse risco imediato de morte, a paciente foi submetida a um procedimento de alto risco. O caso levantou questionamentos sobre a avaliação de segurança e a supervisão ética de tratamentos genéticos experimentais.

A investigação também expôs problemas na comunicação dos riscos aos familiares e na transparência dos resultados científicos.