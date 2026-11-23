O Brasil ocupa o segundo lugar em um ranking mundial de comportamento sexual que compara 45 países. O país aparece atrás apenas da Austrália, que lidera a classificação.

O levantamento utiliza o chamado Índice Global de Promiscuidade, que reúne informações sobre hábitos sexuais, idade da primeira relação e fatores culturais e legais relacionados à sexualidade.

Segundo o World Population Review, responsável pela compilação dos dados, a Austrália alcançou 360,14 pontos, seguida pelo Brasil, com 340,66. Grécia, Chile e Nova Zelândia completam as cinco primeiras posições.

Apesar do nome, o índice não mede quantas vezes os habitantes de cada país mantêm relações sexuais. A classificação considera diferentes características do comportamento sexual e das normas sociais.

Quais países lideram o ranking de hábitos sexuais?

Os cinco primeiros colocados são:

Austrália : 360,14 pontos.

: 360,14 pontos. Brasil : 340,66 pontos.

: 340,66 pontos. Grécia : 336,53 pontos.

: 336,53 pontos. Chile : 334,64 pontos.

: 334,64 pontos. Nova Zelândia: 327,49 pontos.

Na sequência aparecem Alemanha, Itália, Suíça, Tailândia e África do Sul. Entre os países com as menores pontuações estão Malásia, Indonésia, China e Índia.

Como é calculado o Índice Global de Promiscuidade?

A classificação utiliza seis indicadores para comparar os países: idade média da primeira relação sexual, número médio de parceiros sexuais, taxas de infecções sexualmente transmissíveis, aceitação moral do sexo antes do casamento e situação legal da prostituição e das relações pré-matrimoniais.

Esses fatores são reunidos em uma pontuação que permite comparar os 45 países analisados. A metodologia considera tanto comportamentos individuais quanto aspectos culturais e legais.

Por isso, uma posição elevada não significa necessariamente que a população tenha relações sexuais com maior frequência.

O que os dados revelam sobre o Brasil?

Além da segunda colocação na classificação geral, o Brasil apresenta uma média estimada de nove parceiros sexuais ao longo da vida, segundo os dados reunidos pelo levantamento. A idade média da primeira relação sexual no país é de 17,4 anos.

Na Austrália, líder do ranking, os indicadores são de 13,3 parceiros ao longo da vida e 17,9 anos para a primeira relação.

Os números mostram que a posição de cada país depende da combinação dos critérios utilizados. Embora o Brasil esteja em segundo lugar no índice geral, não ocupa a mesma posição quando se considera apenas o número médio de parceiros.

A comparação também exige cautela devido ao uso de dados autodeclarados, que dependem das informações fornecidas pelos participantes. O grau de abertura para falar sobre sexualidade e os tabus existentes em cada sociedade podem influenciar as respostas, dificultando a comparação dos resultados entre países.