Comportamento: estudo analisou seis indicadores relacionados à vida sexual (Freepik)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h25.
O Brasil ficou em segundo lugar em um ranking global que avalia hábitos sexuais com base em vários indicadores, atrás apenas da Austrália. O ranking considera fatores como idade da primeira relação sexual, número médio de parceiros e normas culturais e legais, e não apenas a frequência de relações. A classificação oferece uma visão comparativa entre países, mas não mede satisfação sexual ou bem-estar.
O Brasil ocupa o segundo lugar em um ranking mundial de comportamento sexual que compara 45 países. O país aparece atrás apenas da Austrália, que lidera a classificação.
O levantamento utiliza o chamado Índice Global de Promiscuidade, que reúne informações sobre hábitos sexuais, idade da primeira relação e fatores culturais e legais relacionados à sexualidade.
Segundo o World Population Review, responsável pela compilação dos dados, a Austrália alcançou 360,14 pontos, seguida pelo Brasil, com 340,66. Grécia, Chile e Nova Zelândia completam as cinco primeiras posições.
Apesar do nome, o índice não mede quantas vezes os habitantes de cada país mantêm relações sexuais. A classificação considera diferentes características do comportamento sexual e das normas sociais.
Os cinco primeiros colocados são:
Na sequência aparecem Alemanha, Itália, Suíça, Tailândia e África do Sul. Entre os países com as menores pontuações estão Malásia, Indonésia, China e Índia.
A classificação utiliza seis indicadores para comparar os países: idade média da primeira relação sexual, número médio de parceiros sexuais, taxas de infecções sexualmente transmissíveis, aceitação moral do sexo antes do casamento e situação legal da prostituição e das relações pré-matrimoniais.
Esses fatores são reunidos em uma pontuação que permite comparar os 45 países analisados. A metodologia considera tanto comportamentos individuais quanto aspectos culturais e legais.
Por isso, uma posição elevada não significa necessariamente que a população tenha relações sexuais com maior frequência.
Além da segunda colocação na classificação geral, o Brasil apresenta uma média estimada de nove parceiros sexuais ao longo da vida, segundo os dados reunidos pelo levantamento. A idade média da primeira relação sexual no país é de 17,4 anos.
Na Austrália, líder do ranking, os indicadores são de 13,3 parceiros ao longo da vida e 17,9 anos para a primeira relação.
Os números mostram que a posição de cada país depende da combinação dos critérios utilizados. Embora o Brasil esteja em segundo lugar no índice geral, não ocupa a mesma posição quando se considera apenas o número médio de parceiros.
A comparação também exige cautela devido ao uso de dados autodeclarados, que dependem das informações fornecidas pelos participantes. O grau de abertura para falar sobre sexualidade e os tabus existentes em cada sociedade podem influenciar as respostas, dificultando a comparação dos resultados entre países.