Nvidia: Jensen Huang volta ao comando da empresa pouco menos de duas semanas após renunciar
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13h29.
A volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia reacendeu o apetite dos investidores por ações ligadas à inteligência artificial (IA) nesta segunda-feira, 23. Na sexta-feira, 20, o S&P 500 caiu 3,70%, para 6.910,39 pontos, e o Nasdaq recuou 5,28%, para 22.617,73 pontos. O Dow Jones perdeu 949,73 pontos, ou 1,93%, e fechou em 48.147,33 pontos.
Hoje, porém, Nasdaq sobe 7,13% a 26.812,72 pontos, enquanto S&P 500 valoriza 4,89% a 7.248,57 pontos e Dow Jones avança 3,19% a 49.683,69 pontos, por volta das 13h10.
O movimento é impulsionado pelos papéis da fabricante de chips, que chegaram a subir cerca de 34% no início do pregão, refletindo em empresas do setor após semanas de perdas expressivas.
A valorização se espalhou por fabricantes de semicondutores e companhias de infraestrutura para IA. Na abertura, a Micron avançava cerca de 17%, enquanto CoreWeave e Nebius registravam ganhos próximos de 29% e 31%, respectivamente, em Nova York. A recuperação ocorreu depois de uma forte liquidação que atingiu empresas de tecnologia desde outubro.
O otimismo também chegou à Europa. O destaque é o Euro Stoxx 50, índice que reúne as 50 empresas mais relevantes da zona do euro, que avança 2,41%, aos 6.085,35 pontos.
Na Alemanha, o DAX sobe 2,18%, aos 25.382,20 pontos. Na Espanha, o IBEX 35 registra alta de 1,84%, aos 19.232,48 pontos, enquanto o CAC 40, da França, avança 1,64%, aos 8.057,49 pontos.
No Reino Unido, o FTSE 100 tem valorização de 1,44%, aos 10.494,82 pontos. Já na Itália, o FTSE MIB sobe 0,66%, aos 49.023 pontos, e o PSI, de Portugal, registra alta de 0,68%, aos 9.342,88 pontos.
A liquidação começou nas ações ligadas à IA e se espalhou. Segundo a Reuters, pesaram as dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários em data centers e o temor de um Federal Reserve (Fed) mais duro com os juros.
Também pesaram a crise de comando na Nvidia, depois da saída de Jensen Huang do cargo de CEO, e a possibilidade de as empresas gastarem menos com IA depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A Nvidia perdeu 23% na semana passada, segundo a CNBC.
A abertura de capital da Anthropic, dona do assistente Claude, ampliou a pressão. A ação foi precificada a US$ 83 e abriu a US$ 111,50 na quinta-feira, 19. Para comprar os papéis, fundos venderam outras ações de tecnologia, o que tirou liquidez do setor.
No primeiro pregão completo, na sexta-feira, as ações da Anthropic caíram 8,5%.
"Isso deixou de ser simplesmente uma liquidação de tecnologia", escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank, segundo a Reuters. Para ele, o medo em torno da IA virou uma aversão ao risco mais ampla, com investidores no mundo todo em busca de liquidez.
Desde seu pico em outubro, a Nvidia chegou a perder quase 50% de seu valor em Bolsa até 20 de novembro.
A correção foi ainda mais intensa em algumas empresas de infraestrutura, com a CoreWeave acumulando perdas superiores a 70% desde sua máxima, enquanto Oracle e Nebius chegaram a registrar recuos próximos de 68% e 66%, respectivamente.
A queda alimentou os temores de que o mercado esteja corrigindo avaliações excessivamente otimistas sobre a inteligência artificial. Entre as principais preocupações estão os investimentos bilionários em data centers, o aumento do endividamento e as dúvidas sobre a capacidade das companhias de transformar os gastos em receitas e lucros.
A volta de Huang reduz parte das incertezas relacionadas à liderança da Nvidia, mas não elimina os questionamentos sobre a sustentabilidade dos investimentos em IA, tendo em vista que a rede de financiamentos e investimentos entre gigantes de tecnologia também preocupa especialistas pela concentração de riscos.
*Com agências internacionais
*Colaborou Letícia Furlan