A volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia reacendeu o apetite dos investidores por ações ligadas à inteligência artificial (IA) nesta segunda-feira, 23. Na sexta-feira, 20, o S&P 500 caiu 3,70%, para 6.910,39 pontos, e o Nasdaq recuou 5,28%, para 22.617,73 pontos. O Dow Jones perdeu 949,73 pontos, ou 1,93%, e fechou em 48.147,33 pontos.

Hoje, porém, Nasdaq sobe 7,13% a 26.812,72 pontos, enquanto S&P 500 valoriza 4,89% a 7.248,57 pontos e Dow Jones avança 3,19% a 49.683,69 pontos, por volta das 13h10.

O movimento é impulsionado pelos papéis da fabricante de chips, que chegaram a subir cerca de 34% no início do pregão, refletindo em empresas do setor após semanas de perdas expressivas.

A valorização se espalhou por fabricantes de semicondutores e companhias de infraestrutura para IA. Na abertura, a Micron avançava cerca de 17%, enquanto CoreWeave e Nebius registravam ganhos próximos de 29% e 31%, respectivamente, em Nova York. A recuperação ocorreu depois de uma forte liquidação que atingiu empresas de tecnologia desde outubro.

O otimismo também chegou à Europa. O destaque é o Euro Stoxx 50, índice que reúne as 50 empresas mais relevantes da zona do euro, que avança 2,41%, aos 6.085,35 pontos.

Na Alemanha, o DAX sobe 2,18%, aos 25.382,20 pontos. Na Espanha, o IBEX 35 registra alta de 1,84%, aos 19.232,48 pontos, enquanto o CAC 40, da França, avança 1,64%, aos 8.057,49 pontos.

No Reino Unido, o FTSE 100 tem valorização de 1,44%, aos 10.494,82 pontos. Já na Itália, o FTSE MIB sobe 0,66%, aos 49.023 pontos, e o PSI, de Portugal, registra alta de 0,68%, aos 9.342,88 pontos.

O pano de fundo: a crise de confiança na IA

A liquidação começou nas ações ligadas à IA e se espalhou. Segundo a Reuters, pesaram as dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários em data centers e o temor de um Federal Reserve (Fed) mais duro com os juros.

Também pesaram a crise de comando na Nvidia, depois da saída de Jensen Huang do cargo de CEO, e a possibilidade de as empresas gastarem menos com IA depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A Nvidia perdeu 23% na semana passada, segundo a CNBC.



A abertura de capital da Anthropic, dona do assistente Claude, ampliou a pressão. A ação foi precificada a US$ 83 e abriu a US$ 111,50 na quinta-feira, 19. Para comprar os papéis, fundos venderam outras ações de tecnologia, o que tirou liquidez do setor.

No primeiro pregão completo, na sexta-feira, as ações da Anthropic caíram 8,5%.

"Isso deixou de ser simplesmente uma liquidação de tecnologia", escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank, segundo a Reuters. Para ele, o medo em torno da IA virou uma aversão ao risco mais ampla, com investidores no mundo todo em busca de liquidez.

Bolha da IA perdeu força ou apenas ganhou novo fôlego?

Desde seu pico em outubro, a Nvidia chegou a perder quase 50% de seu valor em Bolsa até 20 de novembro.

A correção foi ainda mais intensa em algumas empresas de infraestrutura, com a CoreWeave acumulando perdas superiores a 70% desde sua máxima, enquanto Oracle e Nebius chegaram a registrar recuos próximos de 68% e 66%, respectivamente.

A queda alimentou os temores de que o mercado esteja corrigindo avaliações excessivamente otimistas sobre a inteligência artificial. Entre as principais preocupações estão os investimentos bilionários em data centers, o aumento do endividamento e as dúvidas sobre a capacidade das companhias de transformar os gastos em receitas e lucros.

A volta de Huang reduz parte das incertezas relacionadas à liderança da Nvidia, mas não elimina os questionamentos sobre a sustentabilidade dos investimentos em IA, tendo em vista que a rede de financiamentos e investimentos entre gigantes de tecnologia também preocupa especialistas pela concentração de riscos.

*Com agências internacionais

*Colaborou Letícia Furlan