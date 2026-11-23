Cientistas descobriram 245 animais vivendo dentro de uma única rocha nas profundezas do Oceano Pacífico. Os organismos, menores que um milímetro, estavam escondidos em pequenas fendas e cavidades de uma formação mineral que leva milhões de anos para se desenvolver.

A descoberta ocorreu durante uma pesquisa com 244 nódulos polimetálicos, estruturas ricas em metais encontradas no fundo do mar. Ao todo, os pesquisadores identificaram 4.139 animais, distribuídos em comunidades diferentes daquelas presentes nos sedimentos ao redor.

De acordo com a revista científica Scientific Reports, os resultados mostram que essas formações abrigam ecossistemas pouco conhecidos, que podem estar ameaçados pela exploração mineral em águas profundas.

Como 245 animais conseguiram viver dentro de uma rocha?

As estruturas investigadas são conhecidas como nódulos polimetálicos, formações escuras, geralmente do tamanho de um punho, compostas principalmente de óxidos de ferro e manganês.

Encontradas entre 4 mil e 6 mil metros de profundidade, elas possuem superfícies irregulares e pequenas aberturas que funcionam como abrigos para organismos marinhos.

Diferentemente do fundo oceânico, predominantemente coberto por sedimentos macios, essas rochas oferecem superfícies rígidas e espaços internos protegidos.

Para investigar esses ambientes, os cientistas do Centro de Ciências Ambientais Marinhas (MARUM), da Universidade de Bremen, na Alemanha, coletaram amostras na Zona de Clarion-Clipperton, uma extensa região do Pacífico central, utilizando equipamentos especializados e robôs subaquáticos.

No laboratório, abriram cuidadosamente as formações e retiraram os animais encontrados em seu interior. A análise revelou uma média de 17 indivíduos por nódulo, embora um dos exemplares concentrasse 245.

Que animais foram encontrados nas profundezas do oceano?

Entre os organismos identificados estão nematódeos, pequenos vermes, e copépodes, crustáceos de dimensões microscópicas. Embora a quantidade de indivíduos fosse menor que a registrada nos sedimentos próximos, as comunidades apresentaram características próprias.

No caso dos nematódeos, o número encontrado nas rochas correspondeu a aproximadamente 10% da quantidade presente na lama ao redor. Entre os copépodes, essa proporção chegou a 25%. Análises genéticas também mostraram que os grupos encontrados nas cavidades eram diferentes daqueles que habitavam o fundo marinho.

Uma característica chamou a atenção dos pesquisadores: comunidades semelhantes foram identificadas em locais separados por até 1.000 quilômetros. Isso indica que os nódulos oferecem condições específicas de sobrevivência, independentemente da distância entre as áreas estudadas.

Por que a mineração em águas profundas ameaça esses ecossistemas?

Os nódulos polimetálicos contêm metais de interesse econômico, como níquel, cobalto e cobre, utilizados em diferentes atividades industriais. Por esse motivo, essas formações são alvo de projetos de mineração que pretendem retirá-las diretamente do leito oceânico.

O problema é que sua remoção também eliminaria os espaços ocupados pelos organismos. Um dos exemplos identificados pelos cientistas é o Thurammina sp. 1, organismo unicelular encontrado com frequência no interior dessas estruturas. Segundo os pesquisadores, algumas espécies podem depender das condições oferecidas pelas cavidades para sobreviver.

A recuperação desses ambientes seria especialmente difícil porque os nódulos crescem de maneira extremamente lenta, acrescentando apenas alguns milímetros ao longo de um milhão de anos. Assim, a retirada dessas formações poderia destruir habitats que não seriam substituídos em uma escala de tempo humana.

Espécies desconhecidas podem desaparecer antes de serem estudadas

Uma das principais dúvidas dos cientistas é se os animais encontrados nesses ambientes também vivem em outras regiões do oceano. Caso algumas espécies estejam restritas aos nódulos, a exploração mineral poderá representar um risco de extinção.

A pesquisadora Sabine Gollner, uma das autoras do estudo, alerta que a mineração comercial pode provocar a perda irreversível de uma biodiversidade única, incluindo organismos ainda não descritos pela ciência.

Para avaliar esse risco, os pesquisadores precisam compreender melhor a distribuição geográfica das espécies e identificar quais dependem dessas estruturas.

A ecologista Tanja Stratmann participa atualmente de uma expedição internacional à Zona de Clarion-Clipperton para aprofundar as investigações. Os trabalhos fazem parte dos projetos MiningImpact 2 e 3, financiados de forma independente pelo JPI Oceans.

A expectativa é que os resultados ajudem a avaliar os impactos ambientais da mineração e orientar decisões sobre a proteção dos ecossistemas de águas profundas.