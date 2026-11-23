A Nasa anunciou um desafio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual) para estudantes dos Estados Unidos desenvolverem soluções que ajudem a construir uma base permanente na Lua. A iniciativa busca propostas para superar obstáculos que ainda dificultam a presença humana de longo prazo no satélite natural.

Batizada de Moon Base Challenge, a competição foi apresentada durante um evento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, segundo comunicado da Nasa.

O projeto é voltado a equipes de alunos do ensino médio e superior, que poderão contribuir com ideias para a futura estrutura lunar. A proposta é envolver jovens no desenvolvimento de tecnologias e estratégias para missões espaciais.

Quais são os desafios para construir uma base na Lua?

Para manter astronautas por períodos prolongados na superfície lunar, será necessário desenvolver sistemas capazes de garantir condições de vida, mobilidade e comunicação.

A competição foi organizada em seis áreas consideradas essenciais para o funcionamento da futura instalação:

Energia : desenvolver soluções para geração e armazenamento de eletricidade.

: desenvolver soluções para geração e armazenamento de eletricidade. Construção : planejar instalações e estruturas adequadas ao ambiente lunar.

: planejar instalações e estruturas adequadas ao ambiente lunar. Suporte à vida : criar sistemas que permitam a sobrevivência dos astronautas.

: criar sistemas que permitam a sobrevivência dos astronautas. Transporte : propor formas de deslocamento pela superfície.

: propor formas de deslocamento pela superfície. Comunicação : estabelecer redes para conectar equipamentos e equipes.

: estabelecer redes para conectar equipamentos e equipes. Segurança: desenvolver medidas de proteção para os exploradores.

Cada categoria apresenta problemas relacionados às condições reais do ambiente espacial e às necessidades previstas para as missões.

Como os estudantes poderão ajudar a Nasa?

A competição será realizada em diferentes etapas, nas quais os participantes deverão transformar suas propostas em projetos estruturados.

As atividades incluem a comparação de alternativas técnicas, a elaboração de soluções e a apresentação de resultados, seguindo práticas utilizadas na indústria aeroespacial.

Segundo a agência, não é necessário ter conhecimento prévio especializado em engenharia. Estudantes de diferentes formações, incluindo cursos técnicos e profissionalizantes, são incentivados a participar.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que a iniciativa procura jovens dispostos a trabalhar em equipe e enfrentar problemas complexos. "Você não precisa esperar a formatura para contribuir", declarou.

Além de reunir propostas para a exploração lunar, o programa busca desenvolver habilidades como colaboração, criatividade e resolução de problemas.

Nasa planeja presença humana permanente perto do Polo Sul da Lua

O objetivo é criar condições para que astronautas possam permanecer no satélite natural por períodos prolongados, em vez de realizar apenas visitas de curta duração.

A estrutura planejada para o Polo Sul deverá apoiar atividades científicas, deslocamentos pela superfície e operações necessárias à manutenção de uma presença humana contínua.

Para Carlos García-Galán, gerente do Programa Base Lunar, o planejamento precisa considerar diferentes necessidades dos futuros ocupantes. A agência também considera a experiência lunar uma etapa importante para preparar missões tripuladas a Marte, que exigirão tecnologias e sistemas capazes de sustentar astronautas longe da Terra.

Como participar do desafio de US$ 1 milhão da Nasa?

As inscrições estão abertas até 25 de janeiro de 2027 e devem ser realizadas pelo NASA STEM Gateway.

A competição é destinada a equipes de estudantes do ensino médio e superior dos Estados Unidos.

O programa foi desenvolvido pelo Escritório de Engajamento STEM da Nasa em parceria com o Programa Base Lunar. A administração ficará a cargo do Instituto de Ciências da Competição, contratado pelo Centro de Excelência em Inovação Colaborativa da agência espacial.

A expectativa é que as propostas contribuam tanto para o planejamento da futura instalação quanto para a formação de profissionais que poderão participar das próximas etapas da exploração espacial.