Lua: Nasa planeja estabelecer uma base próxima ao Polo Sul do satélite (Nasa)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h00.
A Nasa lançou um desafio de US$ 1 milhão para estudantes norte-americanos desenvolverem soluções para construir uma base permanente na Lua. O objetivo é superar obstáculos que impedem a presença humana de longo prazo no satélite natural, envolvendo jovens no desenvolvimento de tecnologias espaciais. A competição busca ideias em seis áreas essenciais para a futura estrutura lunar.
A Nasa anunciou um desafio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual) para estudantes dos Estados Unidos desenvolverem soluções que ajudem a construir uma base permanente na Lua. A iniciativa busca propostas para superar obstáculos que ainda dificultam a presença humana de longo prazo no satélite natural.
Batizada de Moon Base Challenge, a competição foi apresentada durante um evento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, segundo comunicado da Nasa.
O projeto é voltado a equipes de alunos do ensino médio e superior, que poderão contribuir com ideias para a futura estrutura lunar. A proposta é envolver jovens no desenvolvimento de tecnologias e estratégias para missões espaciais.
Para manter astronautas por períodos prolongados na superfície lunar, será necessário desenvolver sistemas capazes de garantir condições de vida, mobilidade e comunicação.
A competição foi organizada em seis áreas consideradas essenciais para o funcionamento da futura instalação:
Cada categoria apresenta problemas relacionados às condições reais do ambiente espacial e às necessidades previstas para as missões.
A competição será realizada em diferentes etapas, nas quais os participantes deverão transformar suas propostas em projetos estruturados.
As atividades incluem a comparação de alternativas técnicas, a elaboração de soluções e a apresentação de resultados, seguindo práticas utilizadas na indústria aeroespacial.Segundo a agência, não é necessário ter conhecimento prévio especializado em engenharia. Estudantes de diferentes formações, incluindo cursos técnicos e profissionalizantes, são incentivados a participar.
O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que a iniciativa procura jovens dispostos a trabalhar em equipe e enfrentar problemas complexos. "Você não precisa esperar a formatura para contribuir", declarou.
Além de reunir propostas para a exploração lunar, o programa busca desenvolver habilidades como colaboração, criatividade e resolução de problemas.
O objetivo é criar condições para que astronautas possam permanecer no satélite natural por períodos prolongados, em vez de realizar apenas visitas de curta duração.
A estrutura planejada para o Polo Sul deverá apoiar atividades científicas, deslocamentos pela superfície e operações necessárias à manutenção de uma presença humana contínua.
Para Carlos García-Galán, gerente do Programa Base Lunar, o planejamento precisa considerar diferentes necessidades dos futuros ocupantes. A agência também considera a experiência lunar uma etapa importante para preparar missões tripuladas a Marte, que exigirão tecnologias e sistemas capazes de sustentar astronautas longe da Terra.
As inscrições estão abertas até 25 de janeiro de 2027 e devem ser realizadas pelo NASA STEM Gateway.
A competição é destinada a equipes de estudantes do ensino médio e superior dos Estados Unidos.
O programa foi desenvolvido pelo Escritório de Engajamento STEM da Nasa em parceria com o Programa Base Lunar. A administração ficará a cargo do Instituto de Ciências da Competição, contratado pelo Centro de Excelência em Inovação Colaborativa da agência espacial.
A expectativa é que as propostas contribuam tanto para o planejamento da futura instalação quanto para a formação de profissionais que poderão participar das próximas etapas da exploração espacial.