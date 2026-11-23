A superlua de novembro poderá ser vista a olho nu em cidades do estado de São Paulo e em várias regiões do Brasil na noite desta terça-feira, 24, se o céu estiver aberto.

Para acompanhar o nascimento da Lua, procure um local seguro com vista livre para o leste, na direção aproximadamente oposta à do pôr do sol.

A Lua cheia ocorre às 11h54, no horário de Brasília. Esse horário indica o instante em que o satélite atinge a fase cheia. Já o nascimento da Lua pode ser observado ao entardecer, em um horário que varia de cidade para cidade.

Como ver a Superlua em São Paulo?

Prédios e árvores podem encobrir a Lua nos primeiros minutos em que ela aparece no horizonte. Vale consultar a previsão do tempo antes de sair, já que a nebulosidade pode dificultar a observação mesmo depois que o satélite subir no céu.

Quem perder o nascimento da Lua poderá vê-la mais tarde, inclusive em áreas com iluminação urbana. Binóculos e telescópios são opcionais e permitem observar detalhes da superfície lunar.

O que faz uma Lua Cheia ser chamada de Superlua?

A distância entre a Terra e a Lua varia ao longo do mês porque a órbita do satélite é elíptica. O ponto em que ele mais se aproxima do planeta é chamado de perigeu. Quando a fase cheia ocorre perto desse ponto, a Lua pode parecer maior e mais brilhante do que em uma fase cheia em que está mais distante. A diferença pode ser difícil de perceber sem uma referência para comparação.

Segundo a NASA, superlua é um termo popular, sem classificação astronômica formal. A agência informa que a ocorrência desta terça-feira abre uma sequência de três superluas, com as próximas em dezembro e janeiro.

Por que a Lua parece maior perto do horizonte?

Ao surgir perto de telhados, árvores ou edifícios, a Lua pode dar a impressão de ocupar mais espaço no céu. A NASA atribui esse efeito, conhecido como ilusão da Lua, à forma como o cérebro interpreta o tamanho dos objetos no campo visual. A percepção também ocorre em luas cheias comuns.

Para comparar, fotografe o satélite próximo ao horizonte e repita o registro quando ele estiver mais alto, com o mesmo zoom. A diferença de tamanho percebida a olho nu tende a desaparecer nas imagens.